Y decimos que vuelve porque, aunque muchos lo conocerán por True Blood, el director norteamericano es el padre de la gran Six Feet Under (A dos metros bajo tierra), esa serie de culto que–inexplicablemente- muchos aún no han visto. La familia Fisher era atípica y disfuncional: dueña de una funeraria, allí se pasaron la vida (y la muerte), entre ambiciones, miedos, engaños, amores y claro, familia. Alan Ball es mucho más que vampiros y American Beauty y, según las expectativas que HBO nos ha generado con el teaser y el tráiler de su nuevo trabajo, Here & Now, el director vuelve para demostrarlo.

“La familia es un gran experimento”, reza uno de los títulos del avance. Un experimento muy meditado y loco, pues los personajes de Ball no suelen dejar mucho al azar o la calma, armándose a partir de un mundo interior definido, complejo y trascendental. Holly Hunter y Tim Robins encabezan el elenco, lo que viene a confirmar que se trata de una serie en la que podremos ver interpretaciones maduradas a cargo de nombres lo suficientemente conocidos para ser reconocidos –valga la redundancia- por el espectador adulto.

Abogada y profesor de filosofía respectivamente, ambos protagonistas son padres de un hijo biológico y otros tres adoptados en Somalia, Vietnam y Colombia. Todos ellos convivirán con la realidad americana actual, un reto para cualquier norteamericano de a pie. Pero según el tráiler que HBO acaba de lanzar, los hermanos lo tendrán aún más complicado cuando sus, a priori, alucinaciones, comiencen a salir a la luz. Así de misterioso suena y así sonó Six Feet Under en su lanzamiento allá por el 2000. “Todo, todos, cambian”, que venía a decir que todo muere.

Racismo, homosexualidad, identidad, relaciones familiares, conflictos de género, sexualidad y muerte son los must de Alan Ball y, por la sinopsis de Here & Now, volveremos a verlos todos en pantalla el próximo 12 de febrero en HBO España. Y ha dejado pistas. La canción que acompaña al teaser de la serie debe de sonarles a los fans de Black Mirror. Anyone who knows what love is? de Irma Thomas es prácticamente la banda sonora de la distopía tecnológica de Charlie Brooker. En la recién estrenada cuarta temporada aparece en dos episodios, pero además la hemos podido escuchar también en algunos de los capítulos de las anteriores entregas.

Las teorías de los fans apuntaban a que la melodía tenía que ver con un mensaje encriptado que nos quería hacer llegar Brooker, pero después de escucharla en el teaser de Here & Now todo resulta aún más extraño.

Una de Netflix y otra de HBO, principales competidores de plataformas de video bajo demanda, no parece casual que usen la misma canción para sus promociones. En cualquier caso y volviendo a la pregunta que se hace en la composición, ¿alguien sabe qué es el amor? Resulta una cuestión que bien puede plantearse tanto en un entorno distópico como en uno vital. Pero, y si lo que quieren decirnos realmente es “¡eh, tú!, ¿sabes realmente qué es lo que estás amando?”.

Here & Now