Helena Goch crece en el seno de una familia de científicos y con sólo 20 años lo entiende todo: sabe que no será feliz como científica y decide alejarse de la ciencia para acercarse a lo que de verdad le mueve, el arte. Tiene claro que montará su rebelión particular porque ya sabemos que a veces en casa del herrero, cuchara de palo. Su caso fue ese y esa rebelión, que provocó que la valenciana de pequeña, como primer deseo, quisiera ser pintora, pone a la interpretación en su vida, pero no para siempre. Porque, aunque la interpretación le concede grandes alegrías, nunca termina de sentirse libre siendo actriz y opta por dejarlo.

Pero Helena todavía desconoce muchas cosas que terminarían siendo determinantes en su vida: que cuenta con un oído maravilloso que siempre le permitirá afinar; que sabe cantar y que disfruta haciéndolo; que aprenderá a tocar un instrumento con el que comerse escenarios a lo largo y ancho de nuestra geografía; que Perhaps, una de sus futuras canciones, se convertiría en la banda sonora del spot Dark Seduction de Women’Secret, protagonizado por Elsa Pataky.

Gracias a la música y a la íntima relación con su guitarra Helena supera unos imprevistos que le imponen una dura rehabilitación y se abre camino para terminar convirtiéndose en la mujer que hoy sobre los escenarios se siente como en casa. No es de extrañar que en tan poco tiempo (apenas cuatros años) ya haya sacado dos discazos, los cuales si se parecen en algo es en lo diferente que son entre sí: y no sólo porque en el segundo su creadora se haya tirado al castellano.

Primero vino Little Tiny Blue Men (Ernie Producciones, 2014) y después, La Rama Dorada (Ernie Producciones, 2017), un trabajo discográfico inspirado en la obra homónima del antropólogo escocés James George Frazer sobre magia y religión. Hablamos con Helena Goch, la chica con la voz más dulce de todo el país, por no decir de todo el planeta.

“Somos tres mujeres en el grupo, y hemos vivido situaciones machistas, y mi manera de afrontarlo ha sido subiéndome a un escenario y callarles la boca”

Ahora que ya han pasado un año desde la publicación de La Rama Dorada, ¿cuál es el balance? ¿Qué cosas, o qué experiencias, te ha aportado haber trabajado y publicado este segundo álbum de estudio?

Yo creo que lo que más he notado en cuanto al cambio con respecto al primer disco han sido varias cosas. Creo que el cambio de idioma ha sido fundamental. Yo temía mucho a cantar en español, no por nada, sino porque no lo había hecho nunca, ni siquiera en mi casa, porque yo, cuando supe que podía cantar y podía hacerlo bonito fue con una canción de The Beatles, y es cierto que desde que empecé a cantar (hace ya cuatro años) y a hacer música me puse a hacerlo siempre en inglés. Entonces, tenía miedo de que mi voz en español no me gustara.

Era una paja mental, absolutamente, pero la paja mental del no saber. Me enfrenté a ese miedo y, claro, cada idioma tiene su propia fonética y su propia musicalidad y la verdad es que estoy feliz con haber aprendido que no sólo me gusta cómo suena mi voz en español, sino que además que soy capaz de explorar más graves de mi voz, por ejemplo. Eso con respecto a mi trabajo de mí conmigo misma. Luego está el hecho de que creo que este cambio de idioma ha provocado que mi música haya llegado a muchas más personas.

Es cierto que este cambio lo hice un poco motivada por la industria, era una sugerencia que me hacía todo el rato todo el mundo y, al final, me atreví y rápido comencé a disfrutarlo y a darme cuenta de que el miedo está para fundirlo y enfrentarse a él. Yo pensaba: “hombre, si la industria no para de sugerirme esto, por algo será”. Es de cajón, al final el público desde el minuto cero te está entendiendo si hablas en español, lo cual se traduce en una experiencia que me parece mucho más gratificante. La experiencia con el público en directo cantando en español ha sido mejor porque entiende de principio a fin la historia que estás contando. Que la música es música pero, también, dentro de esas canciones, hay unas historias que quiero contar.

Ahora que hablas del idioma y de este cambio que has decidido llevar a cabo y, sobre todo, de las historias que contienen tus canciones, pienso que concedes importancia a las letras. Las canciones, tanto de este último trabajo como del primero, están plagadas de vivencias, emociones y sentimientos. ¿La música puede hablar de otra cosa que no sea de la vida misma?

La verdad es que supongo que sí, que la música puede hablar de otra cosa que no sea de la vida misma, pero a mí me interesa la música que habla de la vida porque a mí me interesa la vida. Voy en la búsqueda y siempre estoy pensando en cosas que no sirven de nada pensar: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Desde cuándo estamos en el mundo? Todo esto me obsesiona mucho y, al final, supongo que hay que preguntarse menos y vivir más. Me gusta que en la música de las personas se refleje un poco su existencia y sus preocupaciones. O que no, pero que cada cual haga lo que sienta, pero que tenga un sentido, ese algo que te transporta a algún lugar.

“No importa que cante para uno o lo haga para ochocientos si ese uno sale del directo diciendo que acaba de vivir una experiencia que ha merecido la pena ser vivida”

Cuando sé que estoy hablando con una persona a la que le preocupan (o se vuelca) especialmente en encontrar las melodías perfectas (como creo que es tu caso) me gusta preguntarle, ¿cómo sabe, melódicamente, que una canción ya es perfecta?

¡Qué guay, qué pregunta más bonita! Me gusta mucho. Sí que es verdad, la melodía vocal, lo que hago con la voz, es algo que me obsesiona totalmente. Entonces, cómo lo sé: supongo también que nunca encontraré la melodía perfecta y supongo que de eso se trata: de perseguir en cada canción la melodía perfecta y nunca encontrarla. Si algún día la encontrara, posiblemente dejaría de hacer música, ¿no? Cuando estoy componiendo una canción con la guitarra (que siempre lo hago con la guitarra) y me pongo a cantar, es perfecta si… supongo que con palabras esto no se puede explicar (risas)…

Sé que la melodía es perfecta y que, por lo tanto, tengo que dejarla como está en ese momento cuando la intuyo así: cuando detecto que esa es la melodía musical que yo quiero contar. Porque para mí, las melodías, los cambios que hago con la voz y sus florituras también están contando una historia, y cuando la encuentro, para esa canción en concreto, paro y entonces ya no la modifico más. Luego, viene la letra. Primero la melodía y luego, la letra. Me gusta esta cosa de siempre andar buscando la melodía perfecta. Cuando termino la canción creo que es perfecta, pero cuando me pongo con otra canción entonces, irremediablemente, me digo que “venga, ahora sí que voy a conseguir la melodía perfecta”. Igual es un poco paranoia, pero me sirve mucho de motor…

Antes hacías referencia a los consejos que recibías por parte de la industria ante la posibilidad de cambiarte al castellano. Entonces: Cuando creas ¿en quién piensas? Es decir, ¿piensas única y exclusivamente en Helena Goch como una artista a la que apetece hacer según qué cosas con sus instrumentos en un determinado momento? ¿O piensas en las fórmulas musicales que puedan más o menos puedan funcionar en el mercado actual?

Muy bien. Oye, ¡qué preguntas tan interesantes! Cuando compongo sí que pienso exclusivamente en lo que me apetece contar en ese momento. Es cierto que a la hora de la producción del disco (que ya es como el último paso y el momento al que me voy a enfrentar dentro de un mes con la grabación del nuevo disco), más que pensar en las fórmulas (porque las fórmulas a veces funcionan pero siempre no tienen que gustarte, a mí al menos: ahora mismo hay muchas fórmulas que se están escuchando mucho y que funcionan perfectamente pero no siempre me gustan) pienso en otros aspectos.

Considero que es importante no caer ahí, en hacer según qué cosas, sencilla y llanamente porque estas funcionen en el mercado, por mucho que sea lo que se lleve en un momento determinado, porque entonces ya no estás haciendo arte. Si tú mismo no crees en lo que estás haciendo, será muy difícil tanto defenderlo como que los demás crean en ello. Claro que hay que escuchar mucha música para saber lo que se está escuchando en el momento, pero eso no quita que tú sepas lo que te gusta, lo que quieres hacer y, sobre todo, lo que no quieres hacer.

“Si algún día encontrara la melodía perfecta, posiblemente dejaría de hacer música”

La incorporación de la electrónica es otro de los cambios fácilmente reconocibles en La Rama Dorada si atendemos a tu debut Little Tiny Blue Men. Que hayas comenzado a jugar con ese sonido puede que te abra puertas que antes tenías cerradas, como alcanzar un público determinado o llegar a una mayor cantidad de personas.

Creo que sí. Puede ser que sí. Desde luego que nosotros, a la hora de producir el disco, lo planteamos como “me apetece hacer canciones que la gente pueda bailar” o “para que hubiese en este disco un poco de todo”. A veces te puedes permitir viajar en furgoneta con un batería, o con toda la banda, y a veces no. En ese sentido, la electrónica te da esa oportunidad.

Cuando Julio de la Rosa (que fue el productor del segundo disco) me lo propuso yo nunca lo había pensado y me apetecía mucho explorar. La música para mí es experimentar, probar, explorar… y me atrajo muchísimo probar en qué se podían convertir mis canciones. Ver qué pasaba con esas canciones que habían sido compuestas con una guitarra acústica si le metía electrónica, un mundo que antes me parecía completamente desconocido y, como soy medio novata en esto de la música, cuando me metí en él me parecía todo como casi magia. La verdad es que, aunque en un principio dudara de si eso podría salir bien, no sólo salió bien sino que además la electrónica me descubrió cosas en mis temas que ni siquiera yo había visto. Con el tercer disco vamos a seguir explorando.

Con explorar imagino que también quieres decir que te gusta arriesgar. Si no, ¿qué sería de la experimentación sin el riesgo?

Me gusta experimentar, cambiar cosas de sitio, quedarme con lo que me gusta. Me siento muy orgullosa de los dos trabajos que he hecho y para mí ese es el éxito: mirar atrás y por supuesto aprender de todo. Estoy en un punto totalmente diferente al que me encontraba hace cuatro años, cuando saqué mi primer disco, pero me sienta genial saber que en ese momento sentí lo que me apetecía hacer y lo hice. Eso para mí es…

“Antes pedía perdón cada vez que me subía a un escenario, me hacía chiquitita”

Los resultados después de optar por la experimentación no sólo se notan en cómo suena tu último disco, sino seguro también se pueden apreciar en tus directos. ¿Cómo te has sentido sobre los escenarios con este último trabajo y cómo crees que se ha sentido tu público?

La verdad es que he crecido muchísimo musicalmente hablando. Tanto encima de un escenario como con la guitarra (en el primer disco acabada de aprender a tocarla para que sirviera de compañía a mi voz, todo vino super rápido) que, después de cuatro años tocándola, me hace sentir mucho más segura y me puedo divertir muchísimo con ella.

La verdad es que los directos han cambiado, pero también es cierto que, al final, la gente lo que más me dice es que, a pesar de que haya tanto cambio entre unas canciones y otras a nivel musical, siempre hay una misma esencia, y eso me gusta un montón, que ellos lo noten, porque eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo, que consiste básicamente en ser honesta.

Siempre me ha preocupado mucho ser honesta con lo que hago y conmigo misma, y eso el público lo recibe. La electrónica nos ha permitido gente mucho más bailable, somos tres sobre el escenario y yo noto cómo el público reacciona a esos temas y sí, estoy muy contenta con el cambio.

Me gusta porque con sólo dos discos logras que tus canciones suenen a Helena Goch, y esto creo que no es fácil. ¿Crees que el nombre de Helena Goch ya habla por sí solo de la música que hace Helena Goch?

Va muy al hilo de lo que te contestaba antes. Lo que creo es que la honestidad con la que trabajo y el hecho de que el fin último siempre sea ser honesta conmigo misma, provocan un poco eso que dices. Eso se nota en las canciones y el público lo percibe. Si tú me dices eso, para mí es todo un éxito, la verdad. ¡Me has alegrado la mañana! (risas).

“Para mí fue fundamental conocer a Julio de la Rosa y verme reflejada artísticamente a través de sus ojos”

Tres chicas sobre el escenario y pregunta del siglo: ¿Cómo ves la situación de la mujer dentro de este universo musical que es tan vasto y que recoge tantas profesiones? ¿Cómo ves a la mujer dentro de un mundo, no sé si creado para hombres, pero de hombres?

Creo que igual que en el cine, en el teatro, en la informática, en lo científico… No es un problema sólo de la música, sino también es un problema global. Lo hemos visto en estos último meses: cómo una mujer y un hombre, realizando el mismo trabajo, la mujer cobra un 25% menos que el hombre, lo que quiere decir que esos tres últimos meses de trabajo del año la mujer está trabajando gratis. Es cierto y evidente que es un problema global.

En cuanto a la música, como en todos los ámbitos: creo que, de un tiempo a esta parte, se están empezando a poner los puntos sobre las íes y creo que se está luchando por lo que debería ser, ¿no?, porque, ¡por favor!, que somos todos iguales. Hemos vivido siempre en un mundo que se ha regido por las injusticias, tanto si hablamos de género como si hablamos de razas. Es importante seguir luchando.

¿Vosotras habéis vivido situaciones machistas?

Es verdad que hemos vivido situaciones machistas. Somos tres mujeres en el grupo, llevo a dos chicas conmigo, y hemos vivido situaciones machistas, y mi manera de afrontarlo ha sido subiéndome a un escenario y callarles la boca. Me pongo a cantar y a hacer música y conseguimos un silencio durante una hora y media. Se callan la boca y luego te aplauden. Es necesario que se luche y creo que cada vez hay más mujeres (aunque siempre han existido) y cada vez más se nos está escuchando más. Es importante seguir por ese camino.

Cambiaste de vocación. No sé si la carrera de actriz respondía a la vocación, pero sin duda la de música me parece que sí. ¿Qué Helena has encontrado en la música? ¿Se parece mucho a la Helena que hacía otras cosas?

Vengo de una familia de científicos. Bueno, mi madre es profesora de lengua, pero el resto e mi familia es entera científica. Iba encaminada siempre a seguir su camino. Con 20 años yo me di cuenta de que no iba a ser feliz en un laboratorio farmacéutico o en cualquier otro terreno relacionado con la ciencia. Entonces decidí coger otra vía. Siempre me había gustado muchísimo el cine (pero mucho), la música también, pero no sabía que sabía cantar, ni que tenía un oído como para afinar siempre (es verdad que es algo por lo que me siento agradecida porque nací con ello), quizás gracias a que mi madre me apuntó a clases de piano cuando era muy pequeña y yo creo que ahí se educó mi oído. Decidí que quería ser actriz, esa fue mi un poco mi rebelión, mi manera de decir “no, yo es que quiero dedicarme al arte”, aunque todavía no supiera en cuál de sus formas. Sin saber que podía cantar, me pareció que podía explorar el mundo de la actuación y la interpretación.

Estudié la carrera y estuve trabajando, y la verdad es que adoro el trabajo de actriz, pero es muy frustrante también: dependes todo el rato de alguien, en mi caso de que hubiera una casting, un director y luego un productor, de que todo el mundo te diera el sí… Entonces, cuando descubrí que podía cantar, dije: “¡ostras!, si consigo aprender a tocar un instrumento ya no voy a depender de nadie y podré salir a la calle yo sola, ponerme a tocar la guitarra en la calle y cantar yo sola”. Eso para mí fue ganar muchísimo, es decir, me quité una mochila enorme. Me puse como una loca a aprender a tocar la guitarra durante una lesión de rodilla que tuve y que me impedía casi moverme. Es cierto que no he abandonado la faceta interpretativa, más que nada porque cuando me subo a un escenario y canto mis canciones también interpreto, así que eso es algo que me gusta no haberlo abandonado. Pero no he vuelto a trabajar de actriz porque lo que me llena es hacr música.

Creo que el camino de la actuación fue mi manera de decir “no, yo quiero hacer arte” y la interpretación fue un camino que tuve que atravesar para llegar hasta aquí. Supongo que no hubiera llegado tampoco a la música si no hubiera hecho antes arte dramático.

“No hubiera llegado a hacer música si no hubiera hecho antes arte dramático”

Ya que hablas de cómo comenzaste con esta rebelión que terminó por hacerte música… Sé que al principio subías algunos vídeos a las redes. Julio de la Rosa en ese momento fue cuando comenzó a saber de ti. Ya que él ha producido tu segundo disco, incluso aparece en uno de los temas del álbum, voy más allá: guardáis una relación artística que parece muy rica, ¿cómo influencia él a tu trabajo y tú al suyo?

Qué bien. La verdad es que cuando yo conocí a Julio de la Rosa llevaba nueve o diez meses cantando y haciendo mis propias canciones. Tenía cuatro o cinco que había tocado por sitios super raros: en exposiciones de cuadros, en exposiciones de muebles, en todo tipo de edificios (risas)… y, hombre, para mí fue fundamental conocer a Julio y verme a través de sus ojos, que es lo que me pasa con Julio, que me veo artística y musicalmente a través de sus ojos y eso me gusta mucho. Hay mucha honestidad entre nosotros, nos conocemos muy bien y tenemos eso de que nos hablamos sin hablar, eso es para mí lo más que te puede pasar cuando trabajas con alguien que te está entendiendo, pero con quien no necesitas hablar porque la música ya lo dice todo. Por eso hacemos música, para no tener que hablar.

Julio entiende dónde quiero llegar, a qué lugar quiero llevar mis canciones, y creo que me ha enseñado muchísimo con respecto a la seguridad. Yo antes pedía perdón cada vez que me subía a un escenario y él me decía que no lo hiciera. Yo tenía esta actitud de pedir perdón, es verdad, no me daba cuenta, y no es que lo hiciera explícitamente pero me hacía chiquitita cuando me subía a un escenario a cantar, supongo que porque para mí era todo una sorpresa, no sólo saber cantar, sino que hubiera alguien que quisiera escucharme y que considerara que eso era bonito de escuchar. Lo pasaba fatal cada vez que tenía que tocar a la vez que me encantaba. Julio me machacó en el buen sentido y me ayudó a que dejara de hacerme pequeñita. Me ayudó a entender que no tenía que pedir perdón por saber cantar y por hacerlo bonito. Esa fue la lección más importante que me ha dado Julio De la Rosa y le estoy muy agradecida por ello, la verdad.

¿Cómo te va en la carretera con GPS?

Girando Por Salas es una super oportunidad para nosotros porque, bueno, es una manera de salir a tocar y no perder dinero, que a veces sales a tocar, recorres mil kilómetros para tocar en una sala ante nueve personas (lo cual en sí ya es duro) y perder un dinero que no tienes. GPS te ofrece la oportunidad de salir a tocar y no perder dinero, lo que nos alivia muchísimo. Es una maravilla. También el camino y lo mucho que se aprende. Estuvimos en Mallorca hace un par de semanas y había pocas personas pero para mí, el hecho de que esas quince personas salieran a vernos fue brutal. No importa que cante para uno o lo haga para ochocientos si ese uno sale del directo diciendo que acaba de vivir una experiencia que ha merecido la pena ser vivida. Eso es el éxito. Me centro mucho en eso. Esa poca o mucha gente es igual de importante, no importa el número.

El otro día fuimos a Los Santos de Maimona y conocimos a un chico que venía desde Cáceres para vernos. Una hora y media de camino para vernos. Eso me emociona mucho, me emociona más que tocar para mil personas. Que una persona coja su coche a las diez de la noche y se recorra una hora y media para venir a vernos… Creo que eso lo estamos consiguiendo. El nuestro es un trabajo de fondo, de poquito a poco, pero sobre todo de que las personas que vengan que no se olviden porque vivan una experiencia que merezca la pena.

“Estoy en un punto totalmente diferente al que me encontraba cuando saqué mi primer disco, pero me sienta genial saber que en ese momento sentí lo que me apetecía hacer y lo hice”

¿Quién es la persona o la situación que más ha marcado hasta el momento tu carrera musical?

Este chico que vino a Los Santos de Maimona, por ejemplo. Que viniera me emocionó mucho. Este chico se llama Armando, ojalá se lea en la entrevista (risas). Luego, también, Rafa Angulo (no sé si sabes de quién hablo), pero él era un amigo muy amigo de Julio que ya no está con nosotros. Fue él quien, cuando yo estaba empezando a colgar mis vídeos en Youtube, colgó mi vídeo en su Facebook con la casualidad de que en su Facebook estaba Paula Ortiz, que fue la directora del spot Dark Seduction de Women’Secret, protagonizado por Elsa Pataky, quien quiso que mi canción Perhaps fuera la banda sonora de ese fashion film. Toda esta vorágine y esta maravilla fue gracias a Rafa, él cambio mi vida antes de irse de este mundo y también cambió la vida de todos los que le rodeaban. Siempre le voy a tener en el corazón. Esa fue su manera de abrazarme.

Dentro de un par de semanas entrarás a grabar. Cuéntame los planes que tienes para el tercero de la familia. Esperemos que no pase demasiado hasta poder escucharlo.

Ojalá que no. Lo vamos a grabar ya, en cuanto paremos con la gira de Girando Por Salas. Lo grabaremos en abril y lo mezclaremos en julio, y yo creo que para otoño ya lo sacaremos. Estoy muy contenta, tengo un montón de canciones y además creo que he crecido muchísimo, tanto musicalmente como con respecto a las historias que cuento y a cómo las cuento. Supongo que es lo que hablábamos antes, que en ese momento previo siempre te parece mejor lo que estás haciendo. Pero sí que creo que se ve una evolución. Vamos a llevar a las canciones a un lugar como sorprendente, o al menos eso vamos a intentar.

