Las buenas entrevistas nos descubren a gente auténtica y, a veces, esas personas hacen cosas tan auténticas como tocar con un ukelele atado a la cintura (sí, amigas, Elena ya toca de pie y le queda tremendo). Estoy aquí porque las Hardcute Ukelele han vuelto a hacer canciones a partir de canciones más antiguas y siguen sin olvidar el jamón que las convirtió en las estrellas que son.

Si hace tres años estuvieron En lo más alto (2014), hoy sus seguidores aseguran que aquello sólo fue la antesala de algo mejor denominado Olema (2017), nombre que hace referencia a ese lugar recóndito de San Francisco donde el movimiento hippie hizo buena mella y al listado frenético de canciones con el que nos lo hacen creer una vez más y mejor que nunca, y un disco para personas que bailan, saltan, cantan, ríen, lloran o sólo miran sonrientes al escenario.

El Cai de Niña Pastori suena de fondo a todo trapo, pero ellas están cómodas, preparadas y encima van a conjunto: ambas han elegido tonos verdes para sus jerseys. Pienso que la única manera justa de retratarlas es ignorando el típico hilo conductor (aclamado en toda entrevista que se precie), que tanta rabia me da, y así lo hago: con 27 preguntas bien enumeradas les propongo que se adueñen del orden de las respuestas. Si las Hardcute Ukelele quieren comenzar por la 27, ¿quién soy yo para impedírselo?, aunque reconozco que nunca entendí cómo terminamos hablando de cupcakes cuando la cosa iba de ukeleles.

“Nuestro target de público son las señoras de ente 45/50 años muy hippies”

Elena: Lo que sí… ¿Está grabando ya?

Notodo: Sí…

Elena: ¡MIERDA!… Bueno, que quede registrado: solemos decir muchas chorradas y se nos va un poco la olla. Siempre vivo con el miedo de que digan algo y lo saquen de contexto. Ya sabes, después te arrepientes un poco…

Rosa: ¿Te has arrepentido muchas veces de decir cosas?

Elena: Hombre, recuerdo una vez en una entrevista que dijimos de barbaridades… Lo que ocurre es que luego no salió nada… Pero yo hasta que no vi la entrevista publicada y vi que no estaban esas cosas, estuve intraquila. Son las nuevas entrevistas estas de “¡no, si esto es una charla”, y después… Entremos en confianza, decimos un montón de cosas y claro, después dices: “¡HOSTIAS!”.

Notodo: ¿Por cuál empezamos? Un número del 1 al 27.

Elena: La 27.

Rosa: (Risas) ¡Qué loca!

Notodo: 27. Pensad en las ciudades que harían de la gira de Olema algo sublime? ¿Cuál sería el recorrido?

Elena: Hombre, yo creo que deberíamos tocar en Olema. Tendríamos que acabar la gira en Olema, claro.

Rosa: Allí no vive nadie, es un campo en San Francisco… Vale, allí terminamos pero, ¿y antes?

Elena: Sevilla, ¿no?

Rosa: ¿Gira por Andalucía?… ¡Ostras!, es verdad, ¿quieres ir hasta allí y tocar por el camino?

Elena: Claro, yo creo que sería como una peregrinación a Olema, ¿no? Buscadnos el billete más barato, hacer conciertos en las doce millones de escalas y cuando lleguemos a Olema cerramos la gira.

Rosa: Sí, Olema Tour, está guay…

Elena: Sí, decidido, haríamos eso: compraríamos el billete más barato hasta Olema y en las millones de escalas haríamos un concierto. Ahora queremos contestar a la 7.

“Nos encantaría que nos programe la Junta en la Plaza Nueva el Día de Andalucía y que nos venga a ver Zoido”

¿De dónde os viene la vena versión de clásicos a golpe de ukelele y batería?

Rosa: Ah, pues fíjate, esto es verdad: nuestro estilo lo marcó para siempre la fiesta esa… El concurso de esa fiesta consistía en hacer versiones de una época concreta. Luego ya nos hemos quedado ahí durante siete años (risas).

Elena: Esto es una mezcla de cosas. Por un lado, el tema de la fiesta. Pero también el hecho de que cuando yo comencé a tocar el ukelele, como me costaba tanto trabajo tocar y cantar a la vez, yo traducía las canciones para que me resultara más fácil. Tradujimos al español porque yo el inglés… Se juntan estas dos cosas ¿Te acuerdas, Rosa?

Rosa: Yo no me acuerdo de eso. Pero el primer día que fuimos a ensayar tocamos la de Over the rainbow… ¿Eso fue antes del concurso o después? Creo que fue antes, pro no recuerdo bien.

Ganasteis el concurso.

Rosa: Sí, sí, claro.

Elena: Ese concurso nos lanzó al estrellato, claro.

Rosa: Vivimos de eso. Es nuestro Factor X.

Elena: Ahora la 15.

¿Cuál es la canción más buena que habéis escuchado hoy y por qué es buena?

Rosa: ¿Hoy?

Sí, hoy.

Rosa: ¡OSTRAS!

Elena: Pues mira, yo es que ahora estoy escuchando mucho el disco de Mujeres, el último, una canción que se llama Piedra de sal. Me encanta.

Rosa: ¡Mira, no lo he escuchado todavía!

Elena: Está guapísimo.

Rosa: Es que yo me paso el día escuchando música de delfines mientras escribo (prueba cuando vayas a escribir, te ayuda a concentrarte y es entretenido y muy relajante). Hoy he estado a tope con los delfines.

“El concurso de grupos en el que ganamos un jamón es nuestro Factor X”

Otro número.

Rosa: La 1.

¿Qué le habéis pedido a los Reyes Magos?

Elena: Una estantería, la verdad (risas).

¿Y tú, Rosa?

Rosa: Yo les he pedido varios libros (que he apuntado en una lista con su link a Amazon) y una barra de labios (de la que también he apuntado el nombre y la referencia). Creo que ya está.

Elena: Ahora la 12.

“Si estamos tocando y tú no estás bailando, no nos supone un quebradero de cabeza”

¿Es importante que la gente se lo pase bien en un concierto? Con pasarlo bien me refiero a: reír, bailar, saltar de alegría…, que seguro que hay mucha gente que también lo pasa bien llorando…

Rosa: Que la gente se lo pase bien en un concierto para mí no es importante porque hay cosas más importantes en un concierto aparte de que sea o no divertido. Pero en nuestros conciertos yo creo que sí es un factor importante.

Elena: ¿Pero importante para mí o para los demás? Si es para mí, a mí me la suda. Quiero decir: si yo estoy tocando y tú no estás bailando, a mí no me supone un quebradero de cabeza. Yo no necesito que la gente esté bailando o esté cantando, que esté to loca.

Rosa: Pero cuando la gente está sonriendo, al menos, no nos agobiamos tanto.

Elena: Sí, es verdad que yo me conformo con que la gente sonría. Aunque llorar en un concierto no es indicativo de no pasárselo bien.

Rosa: Con que no nos juzguen con la mirada (risas). Pero vamos, que yo en algunos conciertos me he aburrido tanto, que he tenido que ponerme a bailar.

Elena: Sí, exacto. Vamos con la 3.

Lleváis unos añitos con Hardcute Ukelele. Vuestros comienzos hablan del famoso concurso. ¿Pero el hecho de apuntaros fue algo fortuito o ya teníais en mente montar algo juntas?

Elena: Fue totalmente espontáneo.

Rosa: Sí que lo fue. Todos nuestros amigos iban a participar en ese concurso y Elena dijo que se apuntaba y yo le seguí.

Pero ya veníais de otros grupos…

Rosa: Sí, Elena tocaba el bajo y yo la batería.

Elena: La 5.

Alguien una vez me soltó algo así como que: “Los fanes de mis fanes son mis fanes”. ¿Los fanes de vuestros fanes son vuestros fanes?

Elena: ¡Hombre, por supuesto!

Rosa: ¿Los fans de nuestros fans son nuestros fans?, CLARO (risas).

Elena: Yo creo que es una asociación lógica clara, ¿no?

Rosa: No, no tan clara…

“Hay canciones de este disco que las puedes escuchar por gusto, incluso”

Claro, esto viene de: “Los amigos de mis amigos son mis amigos”.

Rosa: No sé entonces, eh…

Elena: Rosa, ¿los fanes de tus fanes cómo no van a ser tus fanes?

Rosa: Pero si tengo un fan to loco que es cantautor y es mi fan, ¿los fanes de ese cantautor son fans de Hardcute Ukelele?

Elena: Pero yo con la pregunta no pienso en músico que son fan nuestros. Pienso en fanes normales. no sé, no sé… A ver, repite la frase.

Bueno, vale, cambio la pregunta: ¿Os gustaría que los fanes de vuestros fanes fuesen vuestros fanes?

Rosa: Hombre, cuantos más fanes mejor. A un fan no se le dice nunca que no.

¿Cuál es la movida más rara que os ha pasado con un/una fan?

Rosa: Podemos contar cuando fuimos a tocar a El Alternador…

Elena: Sí, es que hubo un fan…

Rosa: Todo comenzó por ese fan.

Elena: Ese fan estuvo toda la noche pegadito a nosotras dándonos lecciones sobre cómo tendríamos que hacerlo para que fuera más guay.

Rosa: Dándonos ideas súper guays, como si habíamos pensado meter una guitarra para que sonara más fuerte. Consejitos muy constructivos.

Elena: Luego nos han pasado muchas cosas bonitas. Gente que te viene y te diga que qué guay. De hecho, lo que encanta es nuestro target: las señoras de ente 45/50 años muy hippies. A esas mujeres les encantamos y a mí me gusta mucho. Antes no era tan normal que la mujer accediera a la música en directo (como les ocurre a las chicas de hoy), y yo creo que nuestro target son mujeres modernas y progresistas que ven que las chicas de ahora hacen cosas y yo creo que se ven un poco reflejadas y lo súper viven, creo que a ellas les hubiese gustado en su momento hacer algo así. Igual les hubiese encantado hacer esto alguna vez pero nunca lo hicieron porque les tocó vivir una época un tanto complicada.

Rosa: Ahora la 4.

La gente (sobre todo la que conozco en Sevilla) dice que flipa y que lo pasa en grande en vuestros directos. ¿Cómo os ha ido desde que saltara la chispa entre Hadcute Ukelele y su público?

Rosa: Si fuera por Elena, nunca tocaríamos en directo porque no le gusta.

¿No?

Rosa: No. No le gusta a ella (risas).

“Queremos hacer un disco de versiones de las boybands de los 90”

Bueno, algunos grupos se plantea sacar discos y no dar directos…

Elena: A ver, no es que no me guste, es que me supone tanto esfuerzo emocional y de ensayo y de todo, que es como una cosa totalmente prescindible en mi vida, la verdad. Nosotras damos conciertos porque nos llaman. Si nos llaman, vamos… y nos ha ido bien en ese sentido: nunca hemos tenido que buscar un concierto, ¿sabes? Todo lo que hemos hecho ha sido porque nos han llamado para tocar.

Rosa: Fíjate que al principio lo que hicimos fue vídeos de Youtube con las canciones. Nunca habíamos pensado que esos vídeos se pudieran llevar a un directo. Al final donde más nos ve la gente y nos conoce es en los conciertos.

También hay grupos que no graban el disco hasta que no ven cómo funciona el directo.

Elena: Nosotras ganamos en directo, la verdad, porque musicalmente…

Rosa: Sí, es más el show… Y lo del disco también es verdad, hasta que no dimos unos cuantos conciertos no nos planteamos grabarlo.

Elena: Quiero responder la 6.

¿Creéis que falta gente tocando el ukelele?

Elena: No, está bien ya. Hubo una moda anti-ukelele, que fue una cosa que nunca entendí. No entiendo cómo alguien puede surgir una anti-moda de un instrumento musical. Es como si dices que estás en contra de la gente a la que le da por tocar el bajo.

Rosa: Bueno, puede pasar. ¿Dices que no entiendes la anti-moda porque se trata de un instrumento?

Elena: Claro, porque no creo que exista alguien que diga que está aburrido de la guitarra porque todo el mundo toca la guitarra… Es absurdo, ¿no?

Rosa: A nosotras nunca nos han metido dentro de esa moda, ni nos han criticado (por lo menos a la cara)…

Elena: Pero porque creo que se entiende que hacemos algo irónico al respecto, cuando no lo es…Es decir, cuando en realidad no lo pretende ser.

Rosa: Es verdad, cuando dio por la moda de lo anti-moda la gente creía que que hacíamos lo que hacíamos para reírnos de eso. Yo creo que lo que cansaba a la gente es que todo el que cogía un ukelele era para hacer lo mismo…Una guitarra es más versátil.

Elena: Puede ser que sea eso, pero al final la crítica no era que cada vez que alguien cogía un ukelele era para hacer lo mismo de siempre, sino porque es un ukelele y no otro instrumento. La gente criticaba el hecho de que tocaras un ukelele independientemente a lo que hicieras con él. Y a mí esa crítica me parece completamente absurda en muchos sentidos.

Rosa: Nosotras usamos el ukelele para hacer otras cosas, por eso no hemos tenido problemas. Nunca he visto a otros (como nosotras) que hagan otras cosas con el ukelele.

Elena: ¿Cómo? No sé…

Rosa: Da igual, luego lo hablamos (risas)…

Elena: Hay un millón de gente que se sube a Youtube con guitarra para hacer lo mismo de siempre y nadie dice: “Hay qué ver, qué asco las guitarras, a ver si la gente deja de tocar la guitarra”.

Rosa: Son las moditas, como meterte con las cupcakes o algo así, ¿no? ¿Qué tiene de malo una comida que está buena?

Elena: Lo único malo que tiene es llamarlo cupcakes… Lo puedes llamar: magdalenita con cosa encima.

“La gente criticaba el hecho de que tocaras un ukelele independientemente a lo que hicieras con él. Y a mí esa crítica me parece completamente absurda”

Vale, más preguntas.

Rosa: La 11.

¿Dónde está el mejor público de España?

Elena: En Sevilla. Es la gente que más nos quiere.

Rosa: En Sevilla, claro. Hombre, da la casualidad que somos de aquí, igual por eso nos quieren.

Elena: Ahora queremos la 10.

De los que habéis dado, el concierto en el que más os habéis aburrido.

Rosa: Yo nunca me aburro. Aburrirme no, pero sí lo he pasado mal.

Elena: Sí… Yo tampoco me aburro, pero lo he pasado mal.

Rosa: ¿Cuál era en el que te dije que lo había pasado fatal?

Elena: Yo en el que me quedé sin voz.

Rosa: En ese lo pasamos mal, eh…

Elena: Fue en el penúltimo que dimos en SALA X. De repente me quedé sin voz y yo salí haciendo un esfuerzo brutal. Yo creía que la gente no se estaba enterando, salió mal todo. Creo que es el peor concierto que hemos dado, sin duda…

Rosa: Sí, si tenemos en cuenta el resultado, ese puede ser el peor concierto que hemos dado, pero yo creo que lo pasé peor en Madrid, la segunda vez que fuimos. Elena decía que estaba bien, pero yo no… yo no paraba de pensar que todo el mundo nos estaba mirando raro porque yo me estaba equivocando a tope. Quería que se acabara todo el rato. Pero aburrirnos no nos aburrimos nunca.

“Lo único malo de los cupcakes es llamarlo cupcakes… Lo puedes llamar: magdalenita con cosa encima”

Faltan la 8, la 9, la 16, la 13…

Elena: La 8.

Mañana tocáis en la fiesta de Mango Tonight. ¿Cómo van esos preparativos un día antes de vuestra cita con el público sevillano (que os adora)?

Elena: Los preparativos van muy bien. Llevamos un villancico inédito.

Rosa: Un villancico inédito que, además, solamente se podrá escuchar allí, porque no creo que lo grabemos.

Elena: Sí, sí… Es una exclusiva para ese día. También llevaremos cintas para vender…

Rosa: Y bolsos y camisetas…

Elena: ¡Ah!, ¿eso también lo llevamos?

Rosa: CLARO… Por primera vez vamos a vender cositas. Que sólo hemos vendido 9 copias del primer disco y…

Dejadme que os haga la 9. Un mensaje para toda esa gente que aún no os ha visto en directo.

Rosa: Tenéis suerte de llegar ahora porque ya nos sale super bien y Elena toca de pie. Hemos dado muchos conciertos muy raros. Antes, Elena tocaba sentada, nos equivocábamos mucho, y aún así la gente venía y todo. Que llegue ahora nuevo va a flipar.

Elena: Hasta hace poco siempre he tocado sentada.

¿Por qué?

Elena: Porque no tocaba bien el ukelele, nunca sabía como agarrarlo bien. Ahora me lo pongo con cinta carrocera pegado a la cintura. Hasta que descubrimos eso…

Ángel: A mí me tenía muy intrigado eso, la verdad… No entendía si era una cuestión de radicalismo o qué…

Elena: No, no… Es una cuestión de torpeza motriz, vamos, que no podía sujetar el ukelele en condiciones para tocar de pie.

Rosa: Ahora en las fotos parecemos más pro, más punky, ¿verdad? Antes parecíamos más folk…

¿Qué queréis: la 16 o la 13?

Rosa: La 16.

¿Considerais que la naturalidad es vuestro fuerte?

Rosa: Creemos que sí, que hay que asumir que a la gente le ha gustado eso de Hardcute Ukelele. Haznos la 2.

Antes os preguntaba que qué le habíais pedido a los Reyes. ¿Y al nuevo año?

Elena: (risas). En mi mente: “esto no lo puedes decir, esto tampoco…” (risas).

Elena: Yo a Hardcute le pido…

Rosa: ¿Lo puedo decir yo ya?

Elena: Sí…

Rosa: Le pido a Elena que por fin quiera hacer un disco temático de… (risas)… Yo siempre he querido hacer un disco de versiones de las boybands de los 90 y ella nunca quiere.

Elena: Eso es mentira, no es que yo no quiera… No me importa… Si es ese es tu deseo, yo lo cumplo (risas). Lo que pasa es que no vale, tú me dijiste hacer un disco de versiones de los Hanson…

Rosa: No, ese es otro proyecto… Pero yo te dije que los Hanson irían en ese disco de versiones, pero también te nombré más grupos, como los Backstreet Boys… Pero vamos, que podemos hacer una encuesta (para que respondan nuestros seguidores) y preguntar en ella qué disco les gustaría que versionásemos las Hardcute.

Elena: Yo le pido a Hardcute más dinero. Todo lo hacemos por dinero.

Rosa: Es lo que nos importa.

Decidme: 17, 18…

Elena: 17.

Os he leido decir que ambas os sentís totalmente dentro del proyecto, que en Hardcute no tenéis ningún tipo de restricciones (de vosotras a vosotras mismas) y que todo funciona maravillosamente bien. Digo yo que, al final, tratándose de la música, ¿qué más se puede pedir que pasarlo bien y sentirse libre?

Rosa: Yo siempre he estado en muchos grupos y siempre lo he dicho: Hardcute me gusta porque es como si no costara esfuerzo. Hacemos conjuntamente lo que queremos y por separado también.

(Pregunta extra): Os veo tan espontáneas y divertidas y me pregunto si en los ensayos sois así…

Elena: Sí, pero con más cotilleos, incluso a veces se nos olvida que estamos hablándole al micro… (risas).

(Pregunta extra): En los directos habláis mucho entre vosotras. ¿Alguna vez habláis de algo que estáis viendo desde el escenario?

Elena: ¡Qué va! Suelo ser yo diciéndole a Rosa: “Tía, qué no me acuerdo, que no me acuerdo, ¡cómo empieza, cómo empieza!” (risas).

Rosa: Muchas veces nos decimos: “¡esta no la saltamos!”… ¿Qué vamos a hablar? (risas), si estamos cagás, no estamos pendientes de na… En el ensayo es igual, pero con esos cotilleos que no tenemos sobre el escenario.

“Al principio lo que hicimos fue vídeos de Youtube con las canciones. Nunca habíamos pensado que esos vídeos se pudieran llevar a un directo”

21,18, 19, 20…

Elena: La 20.

Me la habéis contestado antes. Os iba a preguntar que si habíais visitado Olema y que para cuándo una visita.

Rosa: ¡Ah!, Olema Tour… La 19 entonces.

¿Cómo ha sido la grabación de Olema?

Elena: Grabamos en un día y la verdad que nos lo pasamos muy bien.

Rosa: Grabamos con Discos de Nuestra Señora, lo grabaron ellos en su estudio. Lo hicimos todo en directo, cosa que creo que ha estado muy bien, ya que suena muy parecido a los conciertos y a los ensayos, y eso nos gusta. Está igual.

Elena: Colaboraron en todo, nos hicieron los coros de uno de los temas, se portaron muy bien.

Rosa: La 18.

Olema by Hardcute Ukelele

¿Qué necesitaría saber alguien que no haya escuchado todavía Olema sobre Olema?

Rosa: Creo que las canciones de Olema me gustan más que todas las anteriores porque, claro, son nuevas (risas).

Elena: Pero yo creo que son mejores de verdad. Hay canciones que quizás las puedes escuchar por gusto, incluso.

Rosa: Es que Elena nunca escucha nuestros discos porque no le gustan, pero yo sí los escucho por gusto…

Elena: Yo es que no entiendo que alguien escuche eso por gusto…

Rosa: No es normal lo que ella dice.

Claro que no. Yo hoy me he puesto tres veces seguidas Cuándo, me encanta… Otra que he escuchado varias veces es El Hippy, que es la caña, con un letra que es todo un ejemplo a seguir. ¿Tiene algo de ironía esa canción?

Elena: Cero ironía, estamos totalmente de acuerdo con todo lo que dice la letra.

Rosa: Esa canción en los años 70 fue como un himno, fue muy revolucionaria en su momento, y la única ironía es cantarla ahora. Me parece una letra perfecta para escuchar en los colegios.

¿Cómo os lleváis con el público infantil?

Elena: Muy bien. No porque hayamos dado un concierto infantil, pero sí porque hemos tocado en eventos donde han podido asistir niños. Los padres son mucho de traerlos a nuestros conciertos…

Rosa: Incluso hicimos una versión de El Rey León para ellos.

Buenísima también la versión al Himno de Andalucía…

Rosa: De esa hicimos el vídeo para un Día de Andalucía y yo llevo detrás de Elena para tocarla… Pero decía que sólo la tocaría si el concierto caía en el Día de Andalucía… Y nunca ha pasado.

Elena: Que nos lo programe la Junta en Plaza Nueva.

Y que pague…

Elena: ¡CLARO, Y QUE PAGUE!

(El jueguecito de las preguntas ya se nos va de las manos). ¿Cuál es vuestra canción preferida de Olema?

Rosa: El Hippy y Cada día.

Elena: A mí me gusta mucho Cada día…

Rosa: Cuándo, Cada día y El Hippy (sobre todo esta última) son mis favoritas.

¿Y la que menos?

Rosa: Un grande en Japón. Es una canción muy antigua que sacamos hace tiempo, pero nunca la habíamos grabado.

Elena: No es que no me guste, pero sí que es la que menos me gusta.

¿Delante de quién os encantaría tocar?

Elena: Hostia, me encantaría tocar delante de Zoido…

Rosa: ¿Le tocaríamos el Himno?

Elena: ¡Hombre!, ese hombre lloraría con el Himno…

Rosa: Sería muy bonito, en el concierto de la Junta que se venga… Podemos mandarle una cintita.

Época de listas. ¿Con qué disco del 2017 os quedáis?

Rosa: Yo este año lo he flipado con todo lo que han sacado los King Gizzard & The Lizard Wizard. Todo lo que han sacado es muy bueno.

Elena: Yo me quedo con grupos españoles: el de Futuro Terror, Biznaga, el de Sierra está guapísimo, Mujeres…

Hardcute Ukelele