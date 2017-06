La prensa sepulta rápidamente a los mismos grupos que ha coronado en el mismo instante; no sólo con críticas ácidas, sino con un olvido implacable. Idéntico proceso sucede con las multinacionales, las cuales llegado el momento en el que no hay panoja de por medio huyen despavoridos.

En los 90 había melenudos por todas partes, pero estos niños cuidaban sus champús casi tanto como sus armonías vocales. Los hermanos Hanson venían de una tierra llamada Tulsa (Oklahoma), que podría llamarse Insulsa y el resultado sería el mismo. Conquistaron tímpanos de medio planeta con un tema llamado Mmmbop, de una sonoridad tan positiva como por momentos retro.

Antes del álbum que les abrió todas las puertas habidas y por haber (Middle of Nowhere) ya habían despachado dos álbums en esferas independientes. Nada que ver con los diez millones de discos vendidos del citado trabajo, en el que se volcaron todas las fuerzas creativas de un sello tan reputado como Mercury.

Isaac, Taylor y Zac estaban en lo más alto, incluso llegaron a estar nominados a tres Grammy, pero tuvieron que asumir no sólo que la barba les crecía y la voz les cambiaba, sino que el mundo ya no les hacía caso al menos de la misma manera. Incluso en su ciudad natal declararon el Día Oficial de Hanson como evento único, aunque sus fans sigan reconociendo el 6 de mayo como su festividad anual. Las mieles del éxito alcanzaron unos límites insospechados.

A partir de ahí, no cogieron depresión (o sí) pero siguieron vinculados a la música. De hecho, su último trabajo, Anthem, data de 2013. En el camino han participado en Dancing with the stars o han hecho cameo en el vídeo de Katy Perry para el single Last Friday Night, además de por supuesto estirar el chicle del mentado tercer álbum cuando se cumplió su décimo aniversario. Ahora parecen volver a la actividad tras la publicación de I Was Born, su primer single en cuatro años y en el que se rinden homenaje a sí mismos y a sus 25 años de carrera, que se dice pronto.

En lo personal, Isaac, el mayor, se casó y tuvo dos hijos; Taylor, el mediano se casó incluso antes que éste y ha cogido carrerilla (cinco hijos); y Zac, el pequeño, de momento va por la parejita que nosotros sepamos. Para alimentar a tal prole tuvieron que seguir saliendo de gira y entrar en liza con su compañía durante tres largos años por las presuntas cortapisas a su libertad creativa, hasta conseguir la ansiada libertad y volver al circuito independiente para crear su propio sello.

Esta lucha sin cuartel de despachos fue recogida incluso en un documental (Strong Enough to Break) con el que defendieron la postura de quien quiere hacer, cantar y tocar lo que quiera. De hecho, siempre demostraron saber tocar tal vez por su pasado de pianistas juveniles o por el amor a la música que refrendaban.

Otro de los frentes en los que Hanson se va visto envuelto es el de ayudar a los niños de África, además de intentar reverdecer viejos laureles con recopilatorios de grandes éxitos y versiones en vivo del citado hit universal. En la Tierra Madre llevaron a cabo una campaña de ayuda para los niños sin recursos y grabaron Ngi Ne Themba (“Tengo Esperanza”) con la ayuda de la comunidad en la que se volcaron. Los conciertos y eventos a beneficio de ésta se multiplican previamente a que Taylor cree su propia banda, llamada Tinted Windows.

Ya sea por el amor a la música, por demostrar que queda Hanson para rato, por África o porque todos sus vástagos puedan presumir de padres y tíos, este grupo de querubines en los 90 han sabido seguir planchándose el pelo ellos solos y mantener su legado en lo alto sin caricaturizarse ni abusar de lo fácil y del ya célebre Mmmbop hasta lo cansino.

Hanson