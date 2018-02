Aún tendremos que esperar, porque su estreno está previsto para el próximo año, 2019; pero la noticia es que Michael Haneke también se pasa al mundo de las series de televisión, como cada vez más directores ilustres han hecho en estos últimos años. Será con una miniserie de diez episodios llamada Kelvin’s Book.

No se sabe demasiado porque aún no se ha comenzado a rodar, pero sí se sabe que estará ambientada en un mundo distópico y narrará “la historia de un grupo de jóvenes en un futuro no demasiado brillante, que se ven obligados a hacer un aterrizaje de emergencia fuera de su país. Allí se darán cuenta de la realidad que les rodea”, como dicen desde FilmAffinity.

La serie, producida por Nico Hofmann y Benjamin Benedict de la UFA Fiction y FremantleMedia, no es la primera incursión del director de Funny Games o Amor en el mundo de la televisión: ya había realizado adaptaciones de dos clásicos de la literatura como son El Proceso, de Orson Welles, y El Castillo, de Franz Kafka, ambas en formato telefilme.

Tendremos que esperar para ver, en la batalla de las plataformas de series y cine en streaming, quién de todas se lleva el premio gordo: si Amazon, Netflix, HBO o alguna nueva competidora inesperada. Para lo que no tendremos que esperar demasiado es para ver en salas de cine españolas Happy End, su último largometraje, un drama familiar protagonizado por Isabelle Huppert, que llega más de un lustro después de la celebradísima Amor.

Haneke televisado