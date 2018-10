Cinco películas especialmente originales para descubrir en Halloween

Estos días en los que España se nubla, tiende al oscuro por el cambio de hora, y bajan las temperaturas, acompañan a “la gran fiesta” que supone Halloween, una noche perfecta para creer en fantasmas, muertos vivientes, casas encantadas y demás temáticas sobrenaturales.

Como dicen en la maravillosa The Haunting of Hill House, la serie del momento en Netflix: “no creo en la palabra Sobrenatural, simplemente hay hechos naturales que entendemos y otros que no entendemos”. Es en esta selección de películas donde encontramos que lo sobrenatural emplaza en nuestro ser mas preguntas que respuestas, quizás, por ello, nos dé tanto miedo.

BABADOOK, de Jennifer Kent (2014)

Una película cuyo tema principal es el miedo, haciendo reflexionar al espectador sobre las fobias y lo peligrosa que es la mente humana. Sucede en un contexto monoparental y que exprime al máximo la imaginación de un niño y la literatura infantil. Lo mejor, sin duda, ese ser llamado Babadook.

Al final de la escalera, de Peter Medak (1980)

Después del enorme éxito de taquilla de El Exorcista, muchos guionistas y directores se exprimirían los sesos para conseguir que la gente fuera al cine a ver una película de terror sólida. Esta es una de ellas. Quizás mas conocida por la famosa y esclofriante escena de la pelota y las escaleras, contiene grandes dosis de terror y los elementos necesarios: Un protagonista solitario, una gran casa vacía, ruidos, objeto que se mueven solos, sesiones de espiritismo… ¿Que más se puede pedir?

Sesión 9, de Brad Anderson (2001)

El espacio se sucede en un hospital abandonado en el que se están realizando trabajos de retirada de residuos tóxicos. Aquí, el terror se convierte en un ejercicio de claustrofobia, desespereación, desasosiego y confusión. Posiblemente el espectador no sepa que está sucediendo en cada escena, pero el viaje es deliciosamente delirante y sugerente.

It Follows, de David Robert Mitchell (2014)

En este caso, la historia se centra en una maldición que afecta a adolescentes y de la cual es difícil deshacerse. El ejercicio de generar estrés en el espectador es muy acertado. Jugando con la idea de que hay “ciertas cosas” que escapan a nuestro control, que nos persiguen y observan desde la distancia.

El Quimérico Inquilino, de Roman Polanski (1976)

La menos “sobrenatural” de todas las citadas, aun siendo una de las películas de suspense mas aterradoras de la historia del cine. El juego de cámara, la genial actuación del protagonista, que no es nada menos que el propio Polanski, y la sensación de que alguien ya fallecido sigue presente allá donde vayamos, bastan para quitarnos el sueño. Muchas teorías rondan sobre su final y sobre su confusa conclusión; ninguna completamente clara.

Halloween de cine