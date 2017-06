Hace unas semanas fueron uno de los atractivos centrales del Primavera Sound, y dentro de unas semanas, concretamente el próximo 7 de julio (¡San Fermín!) verá la luz el nuevo álbum de HAIM, el trío californiano de hermanas que se convirtió en un fenómeno y en un hype en boca de todos cuatro años atrás, cuando debutaron con Days Are Gone, uno de los mejores y más sorprendentes debuts de 2013.

Ahora, tras reposar ideas y darse varias vueltas al mundo, las hermanas Este, Danielle y Alana Haim tienen preparado Something to Tell You, su segundo álbum y del que hace unas semanas ya podíamos escuchar dos primeros adelantos, Want You Back y Right Now.

Ahora, podemos escuchar un tercer adelanto, y a buen seguro el último antes de que vea la luz el nuevo disco: ésta Little of Your Love que se acerca al sonido retro-vintage pero de aires pop contemporáneo de artistas como Meghan Trainor.

Twist(ed) sisters