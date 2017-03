Realizar ilustraciones inspiradas en trastornos mentales o los sentimientos que éstos provocan no es nada especial ni fuera de la normal, pero de cuando en cuando siempre hay algo que destaca y hace que focalicemos nuestra atención en ello. Este es el caso de las creaciones de Haenuli, una artista multidisciplinar que hace escasos meses vio crecer su popularidad gracias a una serie de dibujos inspirados en el amor y la muerte.

Dicho así suena poco novedoso, incluso puede pecar de romantizar las enfermedades mentales, pero estas ilustraciones son de tal delicadez, sensibilidad y candidez que es imposible pasarlas por alto.

¿Quién es Haenuli?

Hasta ahora Haenuli era más conocida en ciertos círculos especializados por tener una tienda de ropa Lolita con diseños propios. Hablamos de una comunidad muy específica por lo que su salto a la fama en las redes es más espectacular, habiendo hecho permeable la barrera de un determinado sector consiguiendo llegar a todo tipo de personas que desconocían su existencia.

Sus vestidos podrían encuadrarse dentro del Classic Lolita y el Gothic Lolita, en ocasiones podemos ver algún diseño que tira más a Sweet Lolita pero estos son casos aislados. Tanto en su Instagram como en su Tumblr de vez en cuando se podían ver ilustraciones, todas de carácter reflexivo y melancólico, pero nada podría habernos hecho pensar el giro que daría su carrera como creadora.

The story you don’t know

Their story: the story you don’t know es el libro que recoge una serie de ilustraciones que Haenuli fue publicando en sus redes sociales. Todas ellas giran entorno a una joven y un esqueleto, representándolos en diversas situaciones, tanto cotidianas como otras más centradas en el concepto abstracto que quieren representar: podemos ver a los dos personajes bailando, leyendo o en una bañera llena de burbujas, así como fundidos en interminables abrazos y gestos compasivos.

Como dije anteriormente, cada uno de los dibujos es de una sensibilidad increíble, transmiten un sentimiento de fragilidad, necesidad de protección y comprensión que abruma. El detonante de estas creaciones fue Young girl and the angel of death, un cuadro de Marianne Stoke que la artista vio en su visita al Museo de Orsay y que le dio la motivación e inspiración necesarias para lidiar con sus propios demonios de una manera creativa. En palabras suyas:

“Esto me dio una inspiración increíble para lidiar con mi propia depresión. Pensaba en los amigos perdidos, los corazones rotos y las situaciones difíciles por las que he tenido que pasar. Quería aceptar mi depresión y empecé a dibujar incluyendo mensajes cortos en cada dibujo. Incluso las cosas más oscuras pueden resultar reconfortantes, y a menudo la depresión nos sume en una especie de confort que nos permite conocernos mejor.”

El resultado, lejos de ser obvio y de carácter oscuro y depresivo, es tierno y hasta divertido en ocasiones. Dan ganas de dar un mega-abrazo tanto al esqueleto como a la chica.

¿Qué más nos ofrece?

Aparte de sus vestidos y el libro anteriormente comentado también podemos encontrarnos con otra serie de dibujos, a menudo viñetas que también exploran la depresión, los sentimientos de vacío, soledad y ansiedad. Estas viñetas están protagonizadas con por un adorable patito que qué queréis que os diga, yo soy una persona sensible y a veces se me cae la lagrimilla porque es demasiado entrañable todo

En su Instagram también podemos encontrar una serie de cuatro dibujos bajo el título Under water – Tears of mermaid, coloreados en un tono azul tan asociado a la tristeza, que esperamos que tenga continuación y nos dejen explorar con más profundidad el universo Haenuli.

Under water- Tears of mermaid 01. First met Lyrics quote : Thank you for the music-ABBA- Some thing serially illust with simple story (C) Haenuli all rights reserved Una publicación compartida de Haenuli/Nunu (@haenulishop) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 8:29 PST

Haenuli