El cine de Naomi Kawase es uno de los puntales más singulares del nuevo cine nipón: contemplativo, con un pie en el retrato social y otro en un romanticismo especialmente íntimo, sentido y sensible.

De ahí que cada uno de los movimientos que ha ido dando la realizadora japonesa en los últimos años, sobre todo desde que comenzase a dejar de lado el cine documental para dar a luz una narrativa absolutamente personal, siendo su cine especialmente celebrado tanto entre la crítica como entre el jurado de festivales como el de Cannes, alcanzando su máxima expresión cuando recogió el Gran Premio del Jurado en 2007 por El bosque de luto, genere una curiosa expectación entre los amantes del cine de autor más singular.

Ahora, Kawase vuelve a nuestras carteleras dos años después de Una pastelería en Tokio con Hacia la luz, un film que narra una historia de amor entre un fotógrafo que está perdiendo la vista y una joven un poco desconectada de la sociedad. La película, tras pasar por la Sección Oficial de Cannes y recibir el favor de buena parte de la crítica (diciendo sobre ella que “posee la brillantez de las metáforas perfectas”), se estrenará en salas españolas el próximo viernes 17 de noviembre.

