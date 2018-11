A pesar de que el sonado regreso de Gwen Stefani hace dos años, This is What the Truth Feels Like, tras diez años de silencio, retrataba en un ejercicio de pop urbano conceptual la recuperación y redención tras la tortuosa ruptura con su marido (Gavin Rossdale, otrora líder de Bush, que engañó durante años a la líder de No Doubt con la que era la niñera de sus hijos), aquel disco no cumplía las expectativas comerciales.

El que sí lo cumplió fue el publicado hace ahora un año, You Make It Feel Like Christmas, un álbum de villancicos en el que versionaba clásicos como Jingle Bells, Last Christmas o Santa Baby, entre las doce canciones que incluyó el álbum navideño. Ahora, y dado el éxito que consiguió la reina del dancehall melódico el año pasado con dicho ejercicio, ve la luz una reedición del disco con cinco canciones nuevas, una de ellas con una invitada que abre un poco más el campo de acción navideña a otros territorios.

Y es que la canción que cierra el álbum es Feliz Navidad, en español y junto con una de las artistas melódicas latinas más universales de los últimos años: la chilena de adopción mexicana Mon Laferte, que hace tan solo unos días recibió el aplauso del mainstream televisivo gracias a su impresionante actuación en una de las galas de Operación Triunfo, y que tan solo unos días después cantó un “no hay entradas” en el que será su concierto en la Joy Eslava madrileña el próximo 9 de noviembre.

En este dueto navideño, Stefani se atreve a cantar en español en esta pieza que, de por sí, alterna inglés y español, con ese “feliz navidad, próspero año y felicidad” y ese “i wanna wish you a merry christmas” tan empalagoso.

Navidad a dúo