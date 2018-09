La carrera de Gustavo Cordera tenía condena de muerte tras, tan solo unos meses después de publicar el ambicioso Tecnoanimal con el que pretendía dar un vuelco más internacional a su trayectoria solista (y por el cual lo habíamos entrevistado cuando lo presentó en su última gira española), haber participado de un encuentro con estudiantes de periodismo en Buenos Aires en el que hizo unas declaraciones privadas que acabarían convirtiéndose de dominio público en las que dijo esto:

“Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente”

Por más que el artista argentino que durante tres décadas lideró la Bersuit Vergarabat aseguró que esas declaraciones, en ese contexto (el de estudiantes entrevistando a una celebridad), tenían por objetivo “provocar al alumnado” para generar debate; la sentencia social ya estaba escrita en cuanto uno de los alumnos asistentes convirtió aquel encuentro privado en público: Gustavo Cordera, al menos para la opinión pública, fomentaba la violación a las mujeres y la misoginia, sin matices. La opción sobre, en un debate que estaba centrado en ese tramo del diálogo en el sexo, sobre las diferentes maneras de vivir la sexualidad (esté uno a favor o no, le parezca horripilante, denigrante y violento o no), era imposible de plantear para la opinión pública que componen la suma de: medios de comunicación + trending topics.

¿El resultado? Ya os lo imaginaréis: el garrote vil de las redes sociales ya le había cortado la cabeza. Esa guillotina social se llevó por adelante su gira y su carrera musical durante dos años (veremos si de manera permanente) y se ha saldado con su procesamiento judicial, acusado de “discriminación e incitación a la violencia” por dos organismos de su país, el Consejo Nacional de las Mujeres de Presidencia de la Nación y del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); y hoy es imposible, por más que Cordera, durante décadas, haya forjado una versátil y siempre provocadora carrera en el rock latino, hablar de él y de su obra sin pensar en aquello.

“Gustavo Cordera podría sentarse en el banquillo ante el juez y darle play a su nuevo álbum. Y es que el nuevo cancionero del argentino vale más por lo que cuenta en las letras que por el trabajo en la producción sonora. [En su nuevo disco] consigue que se hable más bien poco de música, pero sí mucho de libertad de expresión: nuevamente, su bandera de la rebeldía y la provocación, consigue reabrir un debate que será imposible cerrar en su carrera; y que incluso obliga a los que, nos acercamos a su obra (por curiosidad, por devoción o por rechazo) a ser juzgados, también, por aquellos que entienden como única vía posible la de la censura.”

La futbolización (es decir, tomar partido: ponerse la camiseta de uno u otro lado, sin posibilidad de matices) de esa búsqueda de “justicia social” que se determina a través de trending topics y pequeños triunfos que acaban derivándose en la búsqueda de censura perpetua por parte de esas figuras señaladas dejó a Gustavo Cordera en jaque. El último apoyo que tenía era el de su sello, Sony Music, que le sugirió que preparase un álbum, casi a modo de “bola extra” o de último manotazo de un artista que parecía iba a ahogar su carrera para siempre. Como él mismo canta en Devolución: “¿los desechos humanos no tienen derecho?”

Hay algo de rebeldía prohibida, de humor negro, de fumar en el balcón del cuarto de al lado de casa de tus padres. Ya sé que fumar no es lo mismo que legitimar a un artista que presuntamente promueve violaciones en masa y misoginia; pero también sé que las interpretaciones de las frases de un provocador-vieja-escuela también me hace pensar que quizás ese no era su cometido.

En el disco se nota, como se nota en el políticamente incorrecto repertorio que publicó con la Bersuit y en su etapa solista; como se nota en las intervenciones mediáticas que protagonizó durante décadas, disparando sobre cuestiones políticas, sociales, sexuales, religiosas, etc. Y en este disco hay algo de predicador, de cantor incorrecto orgulloso de sus imperfecciones: habla de cuestiones universales cual gurú, pero, a su vez, asume que “no persigue verdades porque es verdadero”.

¿Confirma o desmiente sus polémicas declaraciones? Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Da la sensación de que el argentino decidió generalizar: tomando su propio proceso de censura, culpa, arrepentimiento redención y reafirmación; ha decidido abrir un debate que no pudo abrir en aquella entrevista abierta hacia el alumnado de los estudiantes de periodismo: reivindica la libertad para que quien quiera decir lo que quiera, lo diga, incluso cuando están equivocados en sus afirmaciones.

La respuesta de Cordera se cristaliza en Entre las cuerdas, su particular búsqueda de redención a través de las canciones. Una redención a la que se podía intentar acceder (siempre con permiso de San Twitter) a través de dos vías: pedir perdón mirando al suelo y asumiendo la culpa judeocristiana; o inventarse una vía alternativa, defendiendo su derecho a expresarse, pero también a equivocarse, a comprender sus errores, a frivolizar y a recomponer su imagen a través de un manifiesto sonoro que, en realidad, más que buscar redención, presenta credenciales ideológicas en torno a su judicializado ‘caso’.

Gustavo Cordera podría sentarse en el banquillo ante el juez y darle play a su nuevo álbum. Y es que, a diferencia de lo que había presentado en Tecnoanimal, el nuevo cancionero del argentino vale más por lo que cuenta en las letras que por el trabajo en la producción sonora. Si bien hay canciones que buscan mantener el pulso del sonido rocktrónico de su anterior y abortada placa (como en Ese Mundo y No nos culpen más) y se acerca más que nunca en su carrera al rock and roll (en Soy campeón y Mi basura interior), lo importante de este cancionero es esa suerte de manifiesto cantado en el que Gustavo Cordera no hace alusiones explícitas a su ‘caso’, pero sí habla constantemente de libertad, abuso, rebeldía, resistencia, amor, cariño, fe, castigo, clemencia, redención, culpa, conciencia, verdad, intransigencia y lucha.

Entre las cuerdas consigue que se hable más bien poco de música, pero sí mucho de libertad de expresión: nuevamente, su bandera de la rebeldía y la provocación, consigue reabrir un debate que será imposible cerrar en su carrera; y que incluso obliga a los que, nos acercamos a su obra (por curiosidad, por devoción o por rechazo) a ser juzgados, también, por aquellos que entienden como única vía posible la de la censura. ¿Y si escribir sobre ello supone también el ataque contra el que da su opinión, por el simple hecho de hablar de ello?

“No hace alusiones explícitas a su ‘caso’, pero sí habla constantemente de libertad, abuso, rebeldía, resistencia, amor, cariño, fe, castigo, clemencia, redención, culpa, conciencia, verdad, intransigencia y lucha”

En las diez canciones que componen este álbum conceptual, cuya portada presenta a un Gustavo Cordera ataviado como un boxeador golpeado pero desafiante, hay algunos momentos en los que intenta frivolizar, entre el sarcasmo y la ironía (sobre todo en Mi basura interior y Soy campeón); momentos en donde se rinde al romanticismo (las baladas o medios tiempos Redención y Tras tus ojos, sus dos mayores miradas interiores); y hasta donde compone una suerte de Sr. Cobranza II (Devolución), en un descargo con forma de rap-rock repleto de bilis y furia donde deja frases como “Son todos los ismos que buscan culpables: se sienten por encima, se creen respetables. Esa doble moral que, en organizaciones, hurgando en la roña nos venden carroña. Pretenden escalar sin ser protagonistas: se cuelgan de cualquiera, ¡mejor si son artistas! Se cuelgan en las redes recolectando amigos y escondidos en la tele, inventando enemigos”.

Pero donde realmente centraliza el peso de su discurso es en las primeras cuatro canciones (Un abuso, Ese mundo, Lo verdadero y Ya no quiero castigo), en las que prácticamente no hay silencios, y las diferencias de sonido son mínimas; incluso, conecta con una manera de hacer un rock de autor hablado, entre el falso rap, la spoken word y el cancionismo furioso (con aires, quizá, a los uruguayos El Cuarteto de Nos), dejando frases que definen su posicionamiento y convierten a este disco en un manifiesto, y que resumimos en estas tres:

“Una fe ciega me hizo seguir con más tropiezos que dirección: así es la vida del que, aun perdiendo, es ganador […] si ese mundo es el que manda, los rebeldes se terminan”,

“Nuestra bandera de la rebeldía nos fue arrebatada por la intervención de los tibios. Yo luché porque sentía que no me querían y por defenderme estoy lleno de heridas: no fui amoroso ni fui solidario, fui intransigente y totalitario. Y todo lo que hice es buscar al culpable para que repare la falta de amor en mí mismo”

“Me obstiné reclamando amor y esa fue mi cruz: me victimicé, y en la culpa jamás pude encontrar la redención. Ya no quiero castigo por no hacer lo que debo: no persigo verdades porque soy verdadero. No me quiero juzgar por pensar diferente, yo no voy a vivir como diga la gente”

Gustavo Cordera