Lleva más tiempo cantando que vivo, prácticamente. Por buscar un símil con la cultura española, Guillermo Fernández es una especie de Joselito argentino: un niño prodigio del tango que se dio a conocer siendo un niño de ocho años en programas de televisión, cantando tangos clásicos y codeándose con los popes del género argentino.

La mutación del por entonces Guillermito Fernández en lo que sería Guillermo Fernández lo ha llevado a recorrer el mundo, a coquetear con otros géneros como la canción melódica y establecerse en los Estados Unidos; pero, sobre todo, a convertirse en el posiblemente cantor de tangos vivo más importante del mundo, pero también en uno de los compositores y productores fundamentales para entender el devenir de un género como el tango no solo en su país, sino en el resto del mundo.

El tanguero argentino emprende a partir de hoy, lunes 16 de marzo, en el que será su primer concierto en Madrid (en la Sala Galilei Galilei, más concretamente) una gira de dos meses fuera de su país, paseando repertorio propio y clásico de tango, ese género entre pasional e indescifrable, entre popular e intelectual, y que florecerá en la voz de Fernández en una gira que lo llevará a ciudades como no solo Madrid, sino también Valencia, Vigo o Alicante.

“El tango es una canción popular escrita por poetas intelectuales. Y es muy raro que algo intelectual llegue al corazón”

Uno de los ganchos de cara a tu gira por España es una frase que hasta da cierta impresión: “50 años en el tango”, que no son mucho más de los que tienes…

(Risas) Yo tengo 60 años y llevo más de 50 en el tango, 52 años cantando. Es toda una vida dedicada al género, un género que quiero tanto: amo el tango y lo hago con mucho cariño.

¿En algún momento te pareció que fuiste un artista un poco precoz, que te faltó tiempo de procesar cosas, de vivir como un niño?

No, para nada. Con la perspectiva del tiempo, no creo haber perdido nada. Tuve unos padres maravillosos, una hermana que me apoyó permanentemente. Yo siempre quise cantar: mis padres solo me apoyaron para poder cumplir mi sueño. La música era mi vida. Yo desde muy pequeño en casa estuve mamando música: mi madre era pianista, compositora, cantante actriz; mi tío y mi abuelo eran músicos… toda la familia de mi madre eran todos músicos, y los domingos en mi casa se respiraba todo eso. Por eso nunca me planteé la vida de otra manera.

¿Sientes nostalgia de aquella época que viviste de pequeño, codeándote con los grandes iconos del tango?

No. Soy de las personas que piensa que lo mejor está por venir. Y la vida me ha dado la razón. Siempre tuve elecciones en contra de lo que tiene que ver con el dinero o lo que se puede llamar “fama”. Yo tengo un gran conflicto: para mí la fama no es el éxito. Por ejemplo, yo en el año 1991 grabé un disco de baladas en Estados Unidos que se convirtió en Disco de Oro en siete países, vendí más de 500.000 copias, pero no era lo que me gustaba, y lo abandoné. Abandoné las limusinas y los Miamis para dedicarme a lo mío, que es el tango: lo que realmente me gusta.

Lo que sí, estoy agradecido a toda la gente que me ayudó: estuve con D’Arienzo, Piazzolla, Troilo, Pugliese, Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz, Alberto Marino, Carlos Acuña… estuve con todos y todos fueron mis maestros. Lo mío más que nostalgia es agradecimiento. Por ponerte un ejemplo, yo con diez años estudiaba repertorio con Aníbal Troilo en su casa. Y eso es un lujo que pocos pueden contar.

“En el año 1991 grabé un disco de baladas en Estados Unidos que se convirtió en Disco de Oro en siete países, vendí más de 500.000 copias, pero no era lo que me gustaba, y lo abandoné. Abandoné las limusinas y los Miamis para dedicarme a lo mío, que es el tango: lo que realmente me gusta”

Recién me mencionaste la etapa como cantante melódico, como baladista. ¿Lo ves como una mancha en tu repertorio o en tu historia musical; o necesitabas pasar por esa travesía de alejarte del tango para tomar aire?

Al contrario, yo aprendí mucho. Estuve en Estados Unidos interactuando con prácticamente los mejores músicos cesionistas de Estados Unidos, con los que grabé: aprendí ingeniería de sonido, producción y fue muy positivo mi paso por la balada. Yo creo que se aprende lo que se quiere y lo que no.

Por ejemplo, yo sé que nunca más voy a estar unido a una empresa discográfica multinacional: no me gusta el trato, cómo se manejan… he tenido, después de mi experiencia con las compañías número 1 del mundo, ofertas de otras. Pero yo les dije que me manejo solo: soy autor y compositor y no tengo una mega editorial que tiene mis canciones. Todo son elecciones en la vida. Y esas elecciones vienen del aprendizaje. Y yo en esa época aprendí mucho.

¿Por qué tienes esta relación tirante con las discográficas? ¿Te sentiste esclavo de la industria en algún momento?

Sí. Y sobre todo de no poder tomar algunas decisiones yo. No digo que todos sean igual, pero en mi caso no solo querían manejar mi carrera sino mi vida: y cómo me tenía que mover, lo que tenía que decir… A mí me parece que no hay cosa más linda en un artista que la libertad: cuando se pierde la libertad se pierde el arte.

Recuerdo una entrevista que te hicieron hace no muchos años, y que el periodista decía que echando un ojo vio que no solo tenías discos de tango, sino también de Eros Ramazzotti, James Taylor, Andrés Calamaro… ¿Crees que un artista de género (en este caso, tango) necesita empaparse de otras músicas para oxigenar su propuesta, para crear “un nuevo tango”?

Yo lo que escucho es la música que a mí me gusta, y entre ellos está el tango, la música brasilera, la música clásica rusa contemporánea, el folk norteamericano… Pero no sé si lo hago para nutrirme o construir algo nuevo. Pero pienso que, a la vez, cuando me pongo a componer y a hacer mis arreglos, hay un bagaje de cosas que no vienen del tango; y eso te da una diferencia con respecto al resto. Por ejemplo, yo hice un disco que para mí fue épico, que se llama Conexión Piazzolla Ferrer…

“En la compañía que estaba en los ’90 les propuse hacer un disco de tangos que me rechazaron y que finalmente hicieron con Julio Iglesias”

Quince años ya de ese disco.

Sí, cierto. Es un disco de canciones de Ástor Piazzolla, muchas de ellas inéditas, con una orquesta sinfónica; y creo que ahí hay muchas cosas neoclásicas en los arreglos, en la forma de encarar esos tangos, que no vienen del género. Y es el disco que sigue funcionando siempre: he grabado muchos, pero ese está permanentemente vendiendo, sonando, funcionando…

¿Dirías que tu obra ayudó a reformular el tango, o a repensarlo o resignificarlo?

Ojalá, pero no lo sé. Todo lo que hago lo hago con respeto al público: a veces me equivoco y otros no; pero la renovación tiene que ver con respeto al público que viene a mis conciertos, ve mis vídeos en internet, escucha o compra mis discos… Todo lo hago para ellos. Si lo que he hecho ha ayudado me daría mucha felicidad, pero no lo sé.

La idea que se tiene del tango fuera es el estereotipo: el baile pasional en las calles peatonales; el Volver de Gardel… ¿Cómo se ayuda a salir de ese estereotipo turistificado? ¿Cómo le explicarías a alguien que tiene una imagen tan cerrada de lo que es el tango?

Yo creo que hay muchos artistas nuevos que están rompiendo con esos estereotipos. En Buenos Aires están saliendo artistas nuevos que están intentándolo; pero también hay otros que son como caricaturas de los cantores de antes, que no sé si me gustan mucho, porque para escuchar a los antiguos me pongo a los antiguos. No sé si llegan a ser “imitadores”, pero prefiero a los originales. Pero creo que se rompe con propuestas y canciones nuevas.

El tango no es ni más ni menos que una música urbana, y cualquier música urbana habla de lo que pasa en el momento en las grandes ciudades. Y hoy pasan cosas muy parecidas a los años ’30 y ’40, pero también diferentes.

“Con este nuevo gobierno que tenemos en Argentina la cultura ha decaído muchísimo. El Ministerio de Cultura está prácticamente cerrado”

Entiendo que por lo que dices conectas más con el universo de propuestas como Bajofondo o el Chino Laborde con la Fernández Fierro.

Claro, totalmente. Conecto más con las cosas sociales, con lo que pasa en las letras Hoy, si bien la música es lo más importante que tiene que tener una canción, aprendí a escuchar no solo con el oído sino también con el corazón; y el corazón me hace escuchar cosas que el oído no me hubiera permitido.

¿Y cómo ves el acercamiento de iconos de la cultura rock al tango? Gente como Andrés Calamaro, Ricardo Iorio, Los Piojos, Omar Mollo…

Me encanta. Siempre estuve muy atento a lo que hacían. De hecho, mirá: antes de que Calamaro empezase a investigar más en el tema [NdeR: en los discos El Cantante o Tinta Roja, sobre todo] estuve reunido con él varias veces, charlando. Me llamaba por teléfono y nos sentábamos en un café a charlar del tango, de la música…

Eras como un tutor.

No sé si como un tutor… Él es un tutor para mí, también: aprendí tanto yo de él como él de mí. Hicimos un intercambio de experiencias, y yo aprendí muchísimo al lado de él en lo que tiene que ver con la producción de las canciones, es un tipo que sabe muchísimo. Y de composición, ni hablar. Fue interesante ese intercambio.

¿En algún momento sentiste que el tango te había elegido a ti, y que necesitabas pasar por una etapa en la que seas tú el que elija al tango?

Sí, pasé por eso. Hubo una crisis, cuando tenía 20 años, más o menos, que me preguntaba por qué estaba cantando tango. Cuando yo cantaba tangos con siete años no sabía por qué lo cantaba, pese a que lo hacía con mucho sentimiento. Sin embargo, a los 20 años pasé por una crisis musical que quizá no tiene que ver con el género, sino con la ortodoxia que proponen algunos de los difusores del género. Eso le hizo mucho mal al tango, allá por los años ’80. Hasta que empezamos a romper esas barreras y me reconcilié con el género, y lo elegí.

Creo que cuando estuve en Estados Unidos y tuve una gran discusión con el que era mi mánager, mi productor y mi representante (imagínate lo que era: manejaba mi vida), y él me dijo: “con el pensamiento que vos tenés vas a terminar cantando en Café Homero con Roberto Goyeneche”. Y yo lo miré y le dije: “mirá que no me estás insultando”. Y ahí me pregunté qué estaba haciendo. ¿Necesitaba cambiar lo que yo quería hacer por estar en limusinas y dormir en hoteles de cinco estrellas? Y me junté con el presidente de la compañía y le propuse grabar un disco de tango y me dijo que estaba loco.

“Cuando yo cantaba tangos con siete años no sabía por qué lo cantaba, pese a que lo hacía con mucho sentimiento. Sin embargo, a los 20 años pasé por una crisis musical que quizá no tiene que ver con el género, sino con la ortodoxia que proponen algunos de los difusores del género”

Que era “de viejos”.

Me decía que era imposible, que no estaba para hacer esas cosas; tanto él como mi productor. Yo le decía que baladistas había muchos, pero que quería tomar mi propio camino, diferenciarme. Me dijeron que no y luego, dos años después ellos mismos grabaron el disco de Tangos de Julio Iglesias. Tomaron mi idea y la lista de tangos que yo les había pasado y la llevaron a cabo con Julio Iglesias.

¿Crees que hay mucha gente que no entiende el código del tango, que tiene algo de indescifrable?

El tango es rarísimo. Es intelectualmente poético, entonces da una mezcla bastante extraña. Mi padre, que no tenía ni título de primaria y vendía diarios en las calles desde los diez años, lloraba cuando escuchaba: “A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal, que tiene olor a ron tu bata de cristal y tiene gusto a miel tu corazón”. Yo no entendía cómo podía ser. Y eso tiene el tango: es una canción popular escrita por poetas intelectuales. Y es muy raro que algo intelectual llegue al corazón. Por eso tiene esa combinación tan fantástica que sea atemporal, que las canciones sigan flotando en el aire.

Por eso, cuando voy a algunos lugares, por más que quiera imponer tangos nuevos, cuando canto Balada para un loco o Sur, clásicos del tango, siento que la gente vibra de una manera diferente.

“Cuando uno toma conciencia social no hay vuelta atrás”

Hace diez años sacaste un disco, De gitanos y tangueros, que de algún modo ponía en contacto la cultura flamenca y la tanguera. ¿Hasta qué punto estás familiarizado con el flamenco? ¿Dirías que hay puntos comunes entre sus raíces?

Creo que hay cosas compartidas, sí. El tango y el flamenco tienen una raíz dramática, nostálgica y sentimental; y arrancando por ahí tenemos un camino ya abierto. Es nostálgica por los lugares, por esos personajes que proyectan ambos géneros: gentes que vienen o van a otros lugares, hay una especie de llanto del movimiento. Yo conocí a muchos gitanos que vivían en Buenos Aires y me hice amigo de muchos de ellos; de hecho, me invitaron a bodas, y eso es muy difícil si no eres parte de la etnia gitana. Estuve con cantantes, guitarristas…

De hecho, ese disco lo estrenaste con Enrique Morente aquí, en el Festival de Granada.

Sí, en el Teatro Isabel la Católica. El disco era una historia de unos gitanos que vivían en el barrio de San Telmo, y jugué con la idea de que el Guadalquivir podía llegar a ser el Riachuelo, y el Albayzín podía llegar a ser San Telmo, y que sus historias dramáticas porteñas eran muy parecidas a las gitanas. Inclusive puse yo en el comentario del disco que era “mi Romancero Gitano Tanguero”.

También sacaste El tango es puro cuento, un disco-libro para niños pero que también se llevó al directo, con un show también para niños.

Sí, es una idea de escribir tangos para chicos. Nunca fue una idea didáctica ni de introducir el tango en los chicos, sino escribir tangos que entiendan los chicos. Y fue muy exitoso. Es un libro que está dibujado por los 13 mejores historietistas argentinos, y donde cada uno es un tango-cuento.

“Tenemos que tener pensamiento político y decidir lo que queremos. Yo respeto mucho a quienes no piensan como yo; pero no respeto a quienes no les interesa la política. Y me parece que los artistas tenemos que ser también un canal para ayudar al pensamiento”

Y aunque el objetivo inicial no era ese, ¿no crees que acabó teniendo un afán divulgativo, ocupando el espacio didáctico que no hay en las escuelas argentinas?

Un poco sí. Fue una suerte, porque ese libro-disco fue tomado por cientos de escuelas como material didáctico, y para mí fue un orgullo: me encanta cuando el objetivo no es hacer algo didáctico y acaba siéndolo.

Nosotros lo que quisimos es escribirle al corazón de los chicos, no subestimar su intelecto, su nostalgia y su romanticismo: mi hija o la de Luis Longui, que tenían cuatro o cinco años, se nos acercaban y nos preguntaban, “Papá, ¿por qué todos los días son hoy?”. En muchos casos, cuando quieren producir música rápida acaban subestimando el intelecto de los chicos.

¿No crees necesario que haya una labor institucional o incluso política, de introducir el tango en las escuelas, de que sea una marca que todos los argentinos entiendan y conozcan?

Es muy difícil. Con este nuevo gobierno que tenemos en Argentina la cultura ha decaído muchísimo. El Ministerio de Cultura está prácticamente cerrado. Con el gobierno anterior teníamos planes interesantes, como el Plan Federal de Tango, donde todos los artistas de tango de Buenos Aires íbamos a interactuar con los artistas de tango de las provincias; y se formaban seminarios, conciertos con los artistas del lugar, y era fantástico lo que pasaba. Una pena que hayamos tenido tan poco tiempo para desarrollar eso.

De todas maneras, yo no creo en las imposiciones: creo en las elecciones del pueblo. Hay que estar permanentemente creando música para que el pueblo elija el tango, y no para que esté impuesto por un estado.

“En Buenos Aires están saliendo artistas nuevos que están intentándolo; pero también hay otros que son como caricaturas de los cantores de antes”

¿Dirías que las cosas que cantas tienen una connotación política?

Yo creo que política es todo. Nosotros estamos en este momento haciendo un reportaje y estamos haciendo política por hacerlo. A mí me causa mucha gracia cuando la gente me dice: “soy apolítico”. ¿Qué es ser apolítico? Vivís en un país, trabajas, tus hijos estudian… tenemos que tener pensamiento político y decidir lo que nosotros queremos. Yo no tengo ningún problema, respeto mucho a quienes no piensan como yo; pero no respeto a quienes no les interesa la política. Y me parece que los artistas tenemos que ser también un canal para ayudar al pensamiento.

Tú además viviste un episodio complicado: durante la Dictadura Militar, tu suegro estaba preso-desaparecido; y como eras una figura pública, de vez en cuando podías ir a visitarlo. Te viste envuelto en una dinámica de diálogo político clandestino.

Sí, y sin comerla ni beberla y siendo muy joven. Hubo otra gente que no tuvo esa “suerte”; pero cuando te pasan cosas como esa, el pensamiento se te abre. Cuando la vida te pasa sin ningún tipo de connotación, por ahí te pasa de largo y no te das cuenta. Pero yo respeto mucho a la gente que no quiere pasar esa pared. Yo tengo una teoría: cuando uno toma conciencia social no hay vuelta atrás.

Me llamó la atención que habiendo venido a España varias veces, sea la primera que vayas a tocar en Madrid. Y creo que vas a estar cerca de dos meses de gira fuera de Argentina. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? ¿Desarrollar una carrera en firme por aquí?

Madrid es mi segundo lugar en el mundo. Yo vengo muchas veces sin actuar y me quedo aquí, soy feliz en Madrid. España es mi país de adopción: soy español por naturalización, mi padre era gallego. Este mayo me nombrarán Huésped de Honor del pueblo de mi padre, y van a poner una placa en la casa donde nació mi padre con mi nombre, y voy a plantar un castaño, y es todo muy fuerte para mí porque mi padre no está y me hubiera encantado que lo viera. Pero España es muy importante para mí, y me gustaría poder desarrollar una carrera en un país que es como mi casa.

“Las discográficas no solo querían manejar mi carrera sino mi vida: y cómo me tenía que mover, lo que tenía que decir… A mí me parece que no hay cosa más linda en un artista que la libertad: cuando se pierde la libertad se pierde el arte”

¿Qué dirías que te queda por hacer?

A mí me gusta mucho la producción y la composición. Inclusive yo he producido teatralmente, y tuve la suerte que me fue muy bien. Tanto El tango es puro cuento en formato musical; como el primer musical que se hizo de Gardel en la historia, y ganamos muchísimos premios. Yo lo produje, lo escribí y lo protagonicé. Me gustaría desarrollarme en todos esos temas.

¿Te ves más detrás que delante, entonces?

No necesariamente. Me veo combinando todas las cosas. El musical de Gardel es una de las cosas que me interesaría poder traer a España. Hace ocho años adquirí los derechos de una ópera de Piazzolla que estaba sin estrenar, Crimen pasional, y es la historia de un asesino serial que vivió en Francia, y habla de la violencia de género, y me parece interesante traerlo en este momento donde se está tomando mucha conciencia de todas estas cosas. Tuvimos diez nominaciones a los Premios Hugo y ganamos cinco. Tengo varias cosas para traer aquí y desarrollar en este querido país.

Gira

16.04: Madrid. Sala Galileo Galilei

28.04: San Vicente del Raspeig (Alicante). Sede de Paisanos Alicantinos

04.05: Vigo. Ártika Sala Teatro

10.05: Valencia. Peter Rock Club

25.05: Madrid. Café Berlín

