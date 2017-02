Madrid demuestra un año más su apuesta por la creación artística con su especial Semana del Arte, del 22 al 26 de febrero. Unos días para descubrir lo que se cuece en el mercado del arte contemporáneo a través de las exposiciones de cientos de galerías y artistas que participan en las diferentes ferias, capitaneadas por ARCOMadrid.

En esta mini-guía práctica te resumimos las claves de cada propuesta para que traces tu ruta arty según preferencia, tiempo y bolsillo.

ARCOmadrid

El reino de las Artes Visuales

Cuándo: 22.02 y 23.02 (solo profesionales), 24, 25 y 26.02 (abierto al público)

Dónde: Pabellones 7 y 9 de la Feria de Madrid (IFEMA)

Horario: De 12 a 20h.

Precio: V y S: 40€ / D: 30€ / Pase + Catálogo: 66€

Contenido: Argentina será el país invitado en una edición en la que participan hasta 200 galerías y con un programa expositivo que más allá del recinto de IFEMA. Espacios como la Fundación Telefónica, Matadero Madrid, CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, La Casa Encendida, La Tabacalera o el Centro Cultural Conde Duque entre otros, acogerán exposiciones de la sección de este país. ARCO afianza su apuesta por el diálogo intergeneracional y el descubrimiento de nuevos talentos en un macrocombinado expositivo donde puedes ver desde obra de artistas referentes de nuestro presente como Anna Oppermann; Henri Chopin; Mihai Olos o Robert Breer hasta jóvenes que despuntan en el arte contemporáneo como Elena Alonso y Fito Conesa.

Web: www.ifema.es/arcomadrid

Art Madrid

Vanguardia internacional y compromiso patrio



Cuándo: Del 22.02 al 26.02

Dónde: Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles (Calle Montalbán, 1. Junto a Plaza Cibeles)

Horario: X, J y D de 11 a 21h./ V y S de 11 a 22h.

Precio: General: 12€/ Reducida: 8€

Contenido: La segunda feria más longeva de la ciudad reafirma su compromiso con el arte español con un total de 36 galerías del país (de las 43 participantes). En esta 12ª edición destaca la participación de artistas como Mr.Brainwash, Okuda San Miguel, Carmen Calvo, Julio Falagán, Rut Olabarri, Rafael Barrios o Joseba Eskubi. Identidad, desplazamiento y territorio, serán los conceptos a explorar en el programa de exposiciones individuales ONE Project, comisariado por Carlos Delgado Mayordomo. Además de las diversas charlas, mesas redondas y talleres de la feria, en paralelo se desarrollarán toda una serie de actividades en torno a el uso de la tecnología como herramienta, inspiración o escenario.

Web: www.art-madrid.com

JustMad

Aperturismo y coalición intercontinental

Cuándo: 21.02 (solo profesionales), del 22.02 al 26.02 (abierto al público)

Dónde: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid(COAM) (Calle Hortaleza, 63)

Horario: X: de 11 a 20h./ J-V y S de 11 a 21h./ D: de 11 a 19h.

Precio: General: 12€ / Reducida: 5€ / Bono 2 días: 15€

Contenido: En su octava edición JustMad contará en su organización con destacadas figuras del arte contemporáneo, comenzando por su director Gregorio Cámara, la comisaria venezolana Isabela Villanueva, encargada de la selección de galerías participantes, y el comisario belga, afincado en New York, Tim Goossens, responsable de la sesión Curated Venture (una sección hibrida de diálogo entre un artista español y seis internacionales). Participan en esta edición artistas y galerías internacionales de hasta 14 países (entre ellas China, Polonia, Rusia y EEUU, además de otras de Europa y Latinoamérica). Interesante también la sección de arte electrónico, Just Tech, comisariada por la asociación EX, en la que participan cuatro galerías que trabajan con artistas ‘New Media’.

Web: www.justmad.es

Franqueados 0.17

El escaparate de las artes plásticas



Cuándo: del 21.02 al 26.02

Dónde: Pequeños comercios de Malasaña y TriBall

Precio: Gratis

Contenido: En su ya quinta edición y de la mano de la feria JustMad, el festival de artes plásticas Franqueados vuelve a convertir la ciudad en un enorme escaparate para el arte experimental y alternativo. 26 artistas expondrán sus creaciones en las ventanas de tiendas, librerías y hasta una farmacia del centro. Dentro de las actividades programadas, además de las visitas guiadas por escaparates participantes, las maratones y las sesiones de teatro en las diferentes sedes, los artistas urbanos Alejandro Ontiveros, Okuda, Remed, entre otros, realizarán diferentes intervenciones en la vía pública.

Web: www.franqueados.es

Drawing Room

Expresión gráfica transgeneracional



Cuándo: Del 22.02 al 26.02

Dónde: Calle Velazquez, 12

Horario: X: de 20h.a 21:30h. / J, V y S: de 12 a 21:30h./ D: de 12 a 18h.

Precio: General: 7€/ Reducida: 3€

Contenido: La feria madrileña de dibujo contemporáneo internacional e intergeneracional, arranca con fuerza su segunda edición en la que participan tanto artistas emergentes como artistas más establecidos (entre ellos a austríaca Eva Lootz o el valenciano Joan Cardells). Una heterogénea propuesta que incluye la obra de 37 artistas españoles y del resto de Europa, en la que hay cabida para todo tipo de estilos, técnicas y formatos. Si en el 2016 la feria puso el foco en artistas chinos formados en la pintura caligráfica y paisajística este año dirige la mirada hacia el acervo clásico italiano, con una sección dedicada a la revisión de las diferentes prácticas actuales del dibujo a partir de variadas tradiciones culturales.

Web: www.drawingroom.es

Urvanity

Arte Urbano y Nuevo Arte Contemporáneo



Cuándo: Del 23.02 al 26.02

Dónde: Palacio de Neptuno (Calle de Cervantes, 42)

Horario: V: de 16h. a 00h./ S: de 12h. a 22h./ D: de 11h a 19h.

Precio: Taquilla 10€/ Anticipada: 8€

Contenido: Sin duda el plato fuerte de esta primera edición Urvanity, una feria dedicada al nuevo arte contemporáneo con el foco puesto en el Street art, será el solo show de Banksy que traerá a Madrid la galería holandesa Vroom&Varossieau. Otros artistas urbanos que participarán incluyen nombres conocidos como el del mítico grafitero neoyorkino, D*Face, JonOne, Jef Aerosol, Moses & Taps o Fin DAC. También habrá oportunidad de conocer a las féminas que despuntan en el arte del graffiti y la intervención callejera. Son solo cinco pero pisan y pintan fuerte: Miss Van (Francia), Mando (EEUU), Peca (Argentina), Jessica Hess (EEUU) y Laurence Vallièrs (Canadá).

Web: www.urvanity-art.com

Hybrid Art Fair

Espacios alternanos y alternativos



Cuándo: Del 24.02 al 26.02

Dónde: Hotel Petit Palace Santa Bárbara (Plaza Santa Bárbara, 10)

Destacado: Más de un centenar de artistas emergentes participan en esta primera edición de Hybrid Art Fair, a la que ya conocimos en calidad de festival de espacios de arte alternativos el pasado otoño, y que ahora se presenta como una de las propuestas más alternativas y multidisciplinares de esta semana del arte. Nombres conocidos como los de los españoles Francisco Buenavida, Juan Carlos Rosa Casasola, Verónika Márquez, Christian Lagata, Olga de Dios o Irene Cruz, compartirán espacio con nuevos artistas tanto del país como internacionales. Dentro de la programación paralela destaca la serie de performance comisariada por Mario Gutiérrez Cru, además de una noche de música electrónica experimental, varios conciertos acústicos y sesiones Djs.

Web: www.hybridartfair.com

Guía Semana del Arte