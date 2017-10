“Esto pertenece a De profundis, escrito por Oscar Wilde:

Sólo me queda decirte una cosa: no tengas miedo del pasado, si alguien te dice que es irrevocable, no le creas. El pasado, presente y futuro no son más que un momento bajo la mirada de Dios. El tiempo y el espacio son apenas condiciones accidentales del pensamiento. La imaginación los puede trascender”

Así comienza Gross Indecency, el texto de Moises Kaufman (éxito en el off-Broadway estrenado hace 20 años) sobre los tres juicios a Oscar Wilde que Gabriel Olivares y su TeatroLab ponen sobre la escena del Teatro Fernán Gómez. Un montaje con imaginación, desde luego, que juega con el tiempo, el espacio y el movimiento como condiciones del pensamiento de un director que, habiendo demostrado con creces su dominio de las cuerdas del teatro comercial (con éxitos insoslayables como Burundanga) quiere trascender con otro tipo de propuesta.

Olivares y su TeatroLab dejaron con la boca abierta a propios y extraños con Our Town, que en Notodo encumbramos al número 1 de lo mejor de ese año. Allí ya aplicaron el Método Suzuki y otros elementos de teatro físico, planteando una propuesta de aparente (exquisita, apasionante) sencillez escénica. Pero a Olivares y su compañía parece que se le ha ido de las manos y han querido exhibirse más de lo que pide la historia (como le pasaba un poco con los Cuatro corazones con freno y marcha atrás que se pudo ver este verano) y este Gross Indecency es un despliegue continuo de coreografías y estímulos que, en conjunción con un texto ya de por sí abarrotado de datos, fuentes, declaraciones y extractos, epístolas y literatura, acaba por sobrecargar a espectador.

Todo depende de los gustos de cada uno, desde luego (hemos leído grandes alabanzas hacia el montaje), pero en este caso creemos que la función sería más espectacular con bastantes menos distracciones. Y es que si se tiene que vestir tanto una función, o bien no se confía en el texto (que no es el caso, porque ya se ha demostrado que funciona como un tiro), o parece que se quiere demostrar algo (que tampoco es necesario a estas alturas de la vida).

Las proyecciones son absolutamente prescindibles (es más, en todo el primer acto es francamente difícil diferenciar expresiones de algunos de los actores por su culpa y, además, es que la escenografía a base de fligh cases funciona igual de bien que lo hizo en Our Town). Las continuas coreografías que crean el espacio escénico están llenas de hallazgos y ejecutadas con energía y determinación. Pero uno acaba por no saber a dónde mirar. Si se redujeran a la mitad, tendrían más peso y cobrarían mayor sentido.

Y el elevadísimo volumen de las voces de los intérpretes no ayuda a este maremágnum: un tsunami de estímulos que acaba por ahogar una historia apasionante sobre un personaje apasionante (aquí está la verdadera gross indecency de este caso, a nuestro parecer). Además, algunos recursos son de discutible gusto, entrando en el cliché más total y absoluto (como ese momento disco con los Pet Shop Boys o esa metáfora de la penetración, digna de de Pajares y Esteso).

Eso sí, hay que alabar la extenuante y titánica labor de once actores en escena que se dejan la piel (deben acabar con calambres en cada músculo de su cuerpo). Momentos álgidos: ese Over the rainbow absolutamente agotador (clímax total y absoluto del espectáculo, muy tremendo el coro de hombres y su grito-cántico, saltando con tal energía) o la declaración del testigo de buena familia interpretado por Asier Iturriaga en un doble papel simultáneo (también como abogado acusador). Que, por ser un momento de calma en la tormenta, se reviste de una sensibilidad tremenda. Así como sucede con la interpretación de David DeGea, con detalles hermosísimos y que transmite un amor desesperado (interesante acercamiento a este personaje tan vilipendiado).

Gross Indecency es una propuesta llena de detalles brillantes, con un texto fantástico, unos actores que se dejan la piel (literalmente) en escena. Brutal. Pero lastrada desde la dirección por una intención incesante de epatar. Y, a veces, ‘menos es más’. Ya lo llevaron a la práctica como pocas veces hemos visto con Our Town, y esperábamos (todavía lo esperamos, de hecho; porque, como dice Wilde, lo que ha pasado no es irrevocable) que su nuevo espectáculo volviera a trascender.

