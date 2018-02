Acaban de publicar su quinto disco, De Peces y Árboles, y Grises son una de esas bandas tan energéticas como imprescindibles del panorama indie español. Hablamos con Eñaut Gaztañaga, Amancay Gaztañaga y Raúl Olaizola, guitarrista, cantante y bajista respectivamente del grupo de Zestoa sobre la trayectoria de Grises, el nuevo disco y las cosas que les mueven a no parar de crear música.

Siempre que escucho vuestra música me llama la atención la fuerza que desprende. Cada disco es un torbellino, y De Peces y Árboles no es una excepción. ¿De dónde sacáis todo ese impulso?

Eñaut: Yo creo que es la fuerza que sentimos nosotros, de esas ganas de explotar en el concierto y esa energía. No sé, nos sale natural, es un poco ya la seña nuestra. No vamos a buscarla pero siempre nos sale ahí la energía esa.

Raúl: Yo creo que, además, cada uno tenemos nuestro trabajo y la música es nuestro tiempo de ocio, de salir un poquitín de lo marcado. Entonces cuando llega ese momento sentimos que tenemos que sacar todo lo que tenemos dentro.

Parece complicado esto de compaginar un trabajo normal con la música.

Eñaut: Es muy duro. Es como tener dos trabajos a tope. Te quita mucho tiempo y las jornadas son súper largas. Luego hay que componer, hay que hacer entrevistas…

Amancay: Hay que ensayar, hay que salir de gira los fines de semana y luego volver el lunes al trabajo. Realmente lo ideal no sería esto. Lo ideal sería poder dedicarte por completo a la música porque, por horas, podrías hacerlo. Pero está tan complicado que tampoco se puede.

Animal (2014) y Erlo (2016) fueron publicados bajo el sello Sony Records. Con De Peces y Árboles habéis vuelto a una discográfica más independiente. ¿Os ha afectado de algún modo el cambio?

Amancay: Pues, realmente, ahora mismo la sensación mía es que este disco lo estoy volviendo a saborear más. Soy más consciente de las decisiones que se toman. De, por ejemplo, el día de hoy, el cómo está estructurado, con quién vamos a hablar… Es como que yo llevo las riendas de ello, y eso me gusta.

Eñaut: Grises siempre hemos sido un grupo muy independiente. De hacer nosotros los discos, los vídeos, el diseño… todo. Y en Sony, también, en ese sentido fue igual.

Amancay: No nos pusieron nunca ninguna pega, eso hay que decirlo.

Eñaut: Ellos ya decían que éramos muy independientes al hacerlo todo y tirar del carro. En la época de Animal, Sony tenía su sello Octubre que era el que llevaba a los grupos indies. Ahí se trabajaba mucho con el grupo codo a codo, parecía una discográfica pequeña. Pero ya con Erlo se cerró lo de Octubre y pasamos a Sony. Y para nosotros era algo demasiado grande. Por nuestra forma de trabajar y porque todo era un poco distante, aunque siempre nos trataron fenomenal. Pero para este disco hablamos con ellos y decidimos que para Grises era mejor ser un grupo independientes.

Amancay: Porque nuestra esencia siempre ha sido hacerlo nosotros todo.

Suelo asociar vuestras canciones con títulos muy cortos y sintéticos, casi siempre de una sola palabra y de pocas sílabas. En De Peces y Árboles los títulos son bastante más elaborados y las letras, según te vas fijando, más ambiciosas. ¿Cómo habéis llegado a esto?

Amancay: Pues los títulos esta vez los he armado yo. Eñaut ha hecho las letras.

Eñaut: A nivel de letras Erlo tenía muy poco espacio para desarrollar. Igual había una frase para decir, le tenías que dar vueltas e intentar decir mucho en pocas palabras. Pero estas canciones tenían mucho espacio para las letras. Es más fácil desarrollarlas y crear algo más denso y más profundo.

Raúl: Yo creo que también le hemos dado bastante importancia a los títulos de las canciones. Normalmente cuando sale un tema tu le llamas de una forma, pero esta vez hemos pensado en trabajar más los títulos. En este caso es Amancay quien ha estado dándole vueltas después de escuchar mucho y de leer las letras. Sí que son un poquitín más elaboradas.

Amancay: Lo del título es difícil, ¿eh?. Es complicado porque al final es lo primero que le llega al oyente y ahí tienes que sintetizar la esencia de toda la canción. Y, aparte, estas canciones cuentan historias pero de manera muy soterrada. El propio título tenía que dar información concreta de lo que luego ibas a escuchar.

Se dijo mucho de Erlo, cuando se publicó, que era vuestro disco más electrónico. Al escuchar de De Peces y Árboles esa sensación se confirma, porque vuelve bastante a la senda más rockera que habíais empezado con Animal. Me da la impresión de que habéis pasado de sonar a la psicodelia medio tropical de los Crystal Fighters a, por momentos, Lori Meyers. Y, a lo mejor estoy loca, hay un par de momentos en De Peces y Árboles que me recuerdan muchísimo al último disco de Royal Blood.

Amancay: [Risas] No estás loca, no.

Eñaut: Royal Blood lo hemos escuchado mucho. En Erlo compuso mucho Alejo, que es el que toca el sintetizador. Y estuvo un tiempo en Granada viviendo sin trabajar, haciendo canciones y tal. En el momento en el que estábamos, yo estaba trabajando mucho en mi estudio y no tenía mucho tiempo. Tenía canciones pero estábamos en un ambiente más electrónico. Compramos un montón de sintes y le dejamos un poco que llevara las riendas. Y tenía un montón de cosas interesantes y dijimos “pues este disco vamos a desarrollarlas a ver qué pasa”. Necesitábamos eso en este momento.

Amancay: Lo hicimos súper libre. Fue experimentar con sonidos. Además, yo creo que Grises por un lado sí que tiene ese punto donde las melodías y las voces tienen importancia. Pero, sobre todo, como cantante del grupo, siempre me ha dado la impresión de que lo más importante es la parte instrumental. Y es, igual, donde más historias se cuentan. Y Erlo es eso. Quien escuche Erlo no tiene que ir a buscar unas letras porque la historia está contada en la parte instrumental. Y las dos frases que hay sintetizan lo que ahí se quiere contar.

Siempre va a haber amor por los sintes, por ese sonido, por la electrónica porque, la verdad, todos escuchamos mucha música muy diferente. Pero en este disco, otra vez, había como una querencia por parte de Eñaut de meter más guitarras y de que las voces en el directo tuvieran su espacio. Porque al ser cantantes, pues está muy bien toda la parte instrumental, pero tienes también tú tus querencias. Yo creo que en De Peces y Árboles ha sido un poco la mezcla de todo eso. Y sí, Royal Blood se han escuchado hasta la saciedad, así que algo ha quedado ahí. Lo de Lori Meyers no sé, son grupos con los que coincidimos y todos nos impregnamos todos un poco de todo.

A mi Comida Para Insectos me suena a concierto de Lori Meyers total.

Raúl: Al final empiezas a ver influencias de todo. Pueden salir hasta los Beatles o, en el disco anterior, hasta Pink Floyd en las partes experimentales. Pero sí, al final todos escuchamos mucha música y salen cositas de un grupo o de otro.

El año pasado publicasteis el single de Laberinto pero no está en De Peces y Árboles. ¿Por qué?

Eñaut: Era un tema un poco intermedio. La idea era, desde el inicio, que fuera un single. Había un espacio desde que salió Erlo y desde Sony nos propusieron que, si teníamos temas nuevos, estaría bien grabar uno y promocionarlo. Hoy en día las canciones se consumen individualmente. Casi nadie escucha un disco entero. Luego, con el tiempo, ya teníamos bastantes temas que sonaban un poco diferentes. Era de nuestra etapa en Sony y decidimos no complicarnos.

¿Qué tal funcionó lo de publicar una canción así suelta?

Amancay: Pues muy bien.

Raúl: Este verano la tocamos en festivales y había gente que se sabía las letras y la cantaba y tal.

Eñaut: A nivel de promoción todavía parece que tiene más peso un disco entero, pero para el oyente que escucha en Spotify vamos cada vez más a eso, a singles sueltos.

Hay muchos grupos que piensan que los singles o los EPs compensan porque exigen mucho menos trabajo y su duración en radios es más o menos la misma que la de una lista.

Raúl: Al final saborear un disco no es lo mismo. De un grupo que te gusta, tener un disco y escuchar todos los temas, no es lo mismo.

Eñaut: Yo prefiero que saquen disco los grupos que me gustan, pero entiendo que la gente joven o gente a la que no le interesa tanto el grupo consuma de diferente manera la música.

Raúl: Creo que viene mucho de la música electrónica, que se consume mucho así.

Amancay: Lo que tiene un disco es que es como un libro. Cuando te compras un disco de un grupo, eso que estás escuchando te está contando algo, es un producto en su totalidad, tiene una coherencia narrativa. Si nosotros ahora metiéramos Laberinto en De Peces y Árboles, aunque yo creo que sí que podría entrar por cuestión de temas y por lo que cuenta la historia, no me cuadraría dentro del disco. No lo sentiría como parte de él.

Está claro que vuestro ámbito natural es el directo y, aún así, en ocho años que lleváis de carrera habéis publicado cinco discos. ¿Cómo combináis ambas facetas? ¿Componéis mientras estáis de gira, hasta en la furgoneta?

Eñaut: Yo creo que desde que sacas el disco, cuando pasa un tiempo, ya sientes la necesidad de probar ideas. O en los conciertos vas viendo y componiendo poco a poco. Y siempre somos de pensar que tres veranos tocando el mismo repertorio se nos hacen largos. Intentamos cada dos veranos sacar un disco nuevo.

Raúl: La propia tecnología también te lo permite. Antes para grabar un tema como una idea tenías que coger un cuatro pistas. Ahora en casa casi todos tenemos programas donde se puede grabar medianamente bien. En casa puedes hacer prácticamente todo el tema y eso te da mucha libertad a la hora de componer.

Amancay: Aparte de que Eñaut tiene su propio estudio. Eso para un grupo es como una golosina. Si no, sí que hay una dificultad. Nosotros le hacemos mucho la pelota y nos deja grabar. Cada dos septiembres reservamos y eso nos da una facilidad que, de otra manera, no sé si la tendríamos.

Raúl: Además así nos ponemos una fecha, que también es importante. Porque, si no, estás trabajando sin rumbo.

¿Qué tienen los animales que os inspiran tanto? Están en casi todas partes de vuestros discos.

Amancay: Vivimos en un pueblo muy pequeño rodeado de mogollón de naturaleza. Todos somos súper amantes de los animales y de la naturaleza. Para mi es como un anhelo. Es como intentar buscar tu parte animal o contactar con ese instinto que, muchas veces, la ciudad y el mundo material te hace perder. Yo doy dos pasos y hay un río, una montaña, un montón de árboles, pájaros… sería muy raro que todo eso no estuviera reflejado porque es nuestro imaginario diario, nuestro día a día.

Raúl: Es como si alguien que viva en una ciudad, en un sitio oscuro, no te hablase de la noche del asfalto o de la oscuridad. Así que es un poco eso. Nosotros vivimos donde vivimos y al final sale en los temas. De hecho todos salvo Alejo vivimos con un animal, así que tenemos una conexión con la naturaleza.

Con ocho años de trayectoria como banda, ¿cómo ha sido este viaje? ¿Cómo os veis?

Amancay: Nos vemos con mucho más peso, como habiendo crecido como personas y artísticamente. Más conscientes.

Eñaut: Más tranquilos y agradecidos por todo lo que hemos vivido estos años. Hemos disfrutado y aprendido un montón, como músicos y como personas. Hemos llegado a un punto de estabilidad, de tranquilidad, que ahora disfrutamos de otra manera.

Raúl: Además llega un momento en el que, igual es muy utópico o lo dice todo el mundo, pero que tampoco buscamos el éxito. Lo que buscamos es disfrutar. Cuando vamos a un concierto, como somos muy amigos todos, compartimos las ganas de darlo todo, de tocar y de disfrutar. Hemos conseguido una unión que es genial.

Basta con veros en directo para que se note que lo hacéis por disfrutar.

Amancay: Eso no quita que nos encantaría poder vivir de ello. [Risas] Yo siempre reivindico esto. Porque si no, en el mundo artístico, hay un momento en el que yo siento que la gente, no el público, sino la que tiene que dar las ayudas y poner el IVA cultural donde tiene que ponerlo, esa gente se aprovecha del artista que disfruta sobre el escenario. Y eso no puede ser. Eso no quita que nosotros seamos una familia. Pero a mi me encantaría poder vivir de ello, no tener que llegar mañana otra vez a trabajar.

Raúl: Cuando digo éxito no estamos pensando en dinero para coches de hiper lujo. Solo para vivir.

Para terminar, esto os lo tengo que preguntar. ¿Es verdad que el nombre de la banda es por la ufología?

Amancay: ¡Sí!

No lo encuentro apenas en las letras.

Amancay: Hay que buscarlo, ¿eh? Pero está. Nosotros somos muy frikis. Yo personalmente lo soy mucho y Eñaut cada vez más. Los dos éramos super fans de Expediente X. Al final somos muy frikis y en las letras está presente, como los animales. Pero de manera escondida. Algunas letras van sobre otros planetas…

Eñaut: Bueno, es verdad que sobre marcianos no hablamos. Pero sobre el universo… El disco de No Se Alarme Señora, Soy Soviético (2013) era sobre Yuri Gagarin. Por ahí está.

GIRA:

01.03: Madrid, El Sol.

02.03: Valladolid, Sala Black Pearl.

03.03: Miranda de Ebro, Ebro Fest.

16.03: Donostia, Dabadaba.

24.03: Bilbao, Stage Live Aretoa.

06.04: Lleida, Cafe del Teatre.

16.04: León, El Gran Café.

27.04: A Coruña, Mardi Gras.

28.04: Vigo, La Fábrica de Chocolate.

11.05: Huesca, El Veintiuno.

12.05: Zaragoza, Sala López.

