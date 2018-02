Hace unos años el nombre de Greta Gerwig no se conocía más allá de un sector de cine independiente norteamericano dedicado a susurrar diálogos de cineastas entre 20 y 30 años preocupados por mostrar sus crisis existenciales (en su mayoría insatisfacciones personales y relaciones traumadas). Este movimiento, heredero del cine de la Nouvelle Vague y el indie de Cassavetes, se empezó a definir en el 2002 con Funny Ha Ha.

Musa del Mumblecore

Tuvieron que pasar cuatro años para que Greta se topara con este subgénero en 2006. Su trayectoria viajó desde una prometedora carrera de bailarina de ballet truncada, pasando por aspiraciones a dramaturgia teatral hasta las películas de bajo presupuesto de Joe Swanberg. Aquí fue cuando las puertas entreabiertas que le daban portazos en la cara terminaron por abrirse sutilmente. Junto a Swanberg se inició en el camino de la interpretación, pero también redirigió sus ganas de escribir co-creando con él su primera película como directora: Noches y fines de semana.

Poco a poco alzaba la voz y se abría camino junto a compañeros como los hermanos Duplass o Baumbach. Este último, además de convertirse en su hasta ahora pareja sentimental, ha supuesto un antes y un después en su carrera. Desde que empezaron a actuar, escribir y dirigir juntos las alas de Gerwig no han dejado de ascender. A pesar de complementarse el uno a otro eso no significa que Greta no hubiera llegado a donde está sin él. Ya que al igual que las heroínas de sus películas, a veces lo consiguen y otras fallan pero siempre solucionan sus problemas sin un principe a sus pies.

Naturalidad al poder

Hay algo en Greta que la diferencia de cualquier otra actriz y directora. Dicho de esta manera cualquiera tiene algo que le diferencia de otros. Sin embargo, Gerwig es capaz de cautivar y tranquilizar al espectador, ya sea desde la mirada directa de la actriz que habla con inocencia a cámara hasta la directora y guionista que se abre con una sinceridad y naturalidad brutales. Eso es Greta Gerwig, las ganas de mostrarse tal cual, sin miedos, sin vergüenza. Es la mímesis del género en el que nació con la altitud de las estrellas que ha alcanzado.

Ese mimo que procesa a sus personajes, casi siempre mujeres marcadas por situaciones embarazosas y un Síndrome de Peter Pan acusado (véase Lola Versus, Frances Ha, Mistress America, Maggie’s Plan o 20th Century Women), las salva de sus torpes y desafortunadas vivencias con un gesto tan cómico como melancólico. Un poder que viene de la mano de esa fuerte dulzura y cotidianeidad de una Gerwig acostumbrada desde sus inicios a la transparencia. En Lady Bird se sigue apreciando este cariño. Es más, son numerosas las secuencias en las que si Saoirse Ronan fuera reemplazada por una joven Greta Gerwig el cambio sería insustancial.

Sacramento

Es justo su segunda película como directora la que nos devuelve a sus inicios, en este caso a su ciudad natal. Lady Bird respira la nostalgia juvenil de la directora a través de la búsqueda de un camino a seguir. ¿Cuál será el camino que esta vuelta a los orígenes le deparará a Greta Gerwig? De momento sus nominaciones a los Oscars y la victoria en los Globos de oro. Pero tal y como abre el film… “Cualquiera que hable sobre el hedonismo de California nunca ha pasado una Navidad en Sacramento”.

Greta Gerwig