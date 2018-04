Llevaba más de una década publicando álbumes con Radiohead, siendo aliado y mano derecha de Thom Yorke, con quien continúa escribiendo algunos de los capítulos más representativos de las últimas décadas del pop mundial.

Pero, tras grabar las canciones de Hail to the Thief, un álbum que en su momento recibió críticas dispares (normal: era el sucesor de esa trilogía maestra compuesta por OK Computer, Kid A y Amnesiac; y las expectativas estaban muy altas), Jonny Greenwood decidió comenzar a explorar y extremar sus acercamientos con la música experimental y a desarrollar una carrera como compositor de bandas sonoras que, a día de hoy, ha hecho que firme ocho ejercicios para películas como Pozos de ambición, El hilo invisible o En realidad, nunca estuviste aquí, entre otras.

Pero la primera de esas bandas sonoras cumplirá 15 años dentro de unos meses. Se trata de Bodysong, su álbum para el documental del mismo título que firmó Simon Pummell, y por el que consiguió el Premio a Mejor documental en los BAFTA de aquel año, 2003. La película, hecha con imágenes de archivo de filmotecas de todo el mundo, pretendía “capturar la esencia del ser humano y su desarrollo desde tiempos remotos hasta nuestros días”.

Aquel trabajo discográfico de Greenwood supuso un camino en solitario que ha desarrollado la facción más experimental, extrema y lúdica del guitarrista británico. Ahora, aquel disco tendrá una nueva edición: el próximo 18 de mayo se reeditará en versión remasterizada en formato tanto de CD como vinilo, aunque sin material inédito. En aquel álbum participó su hermano Colin, compañero en Radiohead en sus labores de bajista, además de contar con el grupo de cuerdas The Emperor Quartet.

Nuevo cuerpo