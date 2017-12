El All I Want for Christmas is You de Mariah Carey está bien, no lo vamos a negar. Pero si realmente quieres tomarte estas navidades como unos días para acercarte a la espiritualidad de tu ser a través de la música, igual tienes que buscar una alternativa a los villancicos, ese género que tiene amantes y detractores pero que, a la postre, acabó articulándose como la banda sonora perfecta de los centros comerciales de todo el mundo en época navideña. Esa alternativa no sólo tiene un nombre, sino unos cimientos y precedentes anteriores a los villancicos.

Hablamos del góspel, la música espiritual y/o evangélico-cristiana por antonomasia: un género que surgió en el siglo XVIII pero que se hizo fuerte en el primer tercio del siglo XX, quedándose adherido no sólo al inconsciente colectivo navideño y de aquellos que buscan, por la vía de la música, reflejar los valores de la vida cristiana, sino también de las músicas negras vocales.

Y en Madrid, un trocito de ello estamos teniendo estos días y hasta el próximo 17 de diciembre en las inmediaciones del Teatro Fernán Gómez – Centro Cultural de la Villa del centro madrileño con la que es ya la vigésimo tercera edición de Los Grandes del Góspel: allí, varios de los nombres más importantes del género repartirán gorgoritos y glorias-a-Dios tanto a través de conciertos como de actuaciones al aire libre o masterclass.

Entre los nombres que llegarán a Madrid, podremos disfrutar del New World Vocal Ensemble presentando su show From Spirituals to Gospel; las tres noches del Harlem Gospel Choir que coprotagonizará una de ellas junto al Coro de la Universidad Complutense de Madrid;el show The Soul of Gospel de unos The South Carolina Gospel Chorale que además protagonizarán un encuentro con el público; un concierto especial para familias con niños denominado Gospel for Kids; o el cierre por todo lo alto con la Spirit of New Orleans Gospel Project y su show Érase una vez Nueva Orleans que presentaron el pasado fin de semana.

