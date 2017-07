Llevan más de dos meses reposicionando a la calle Gran Vía como la centralita del cine en Madrid. El proyecto Gran Vía es Cine, en el que a través de Sunset Cinema se lleva pasando revista a las películas más icónicas de la historia del cine global, ha conseguido reocupar y encender las luces de la mítica avenida madrileña como en los días de antaño. Ahora, toca comenzar a apagar esas luces, que el sol del verano ya pega suficiente luz de por sí, para volver con las pilas recargadas en el mes de septiembre.

Y es que es ahora en julio en donde esta primera edición del ciclo de proyecciones en Gran Vía echará el cierre para volver a finales de verano con une nueva y atractiva programación. En estas tres últimas sesiones podremos ver títulos tan fundamentales para el devenir del cine contemporáneo como The Warriors, Dentro del laberinto y El Gran Lebowski. Y es precisamente esta última, uno de los títulos fundamentales de los Hermanos Coen, la que echará el cierre total… y por eso no queremos que te la pierdas.

Será el jueves 20 de julio cuando El Nota, Walter, Donnie, Jesús y compañía ocupen la pantalla del Cine Capitol en una proyección en VOSE. Una oportunidad de lujo y a lo grande para ver uno de esos clásicos de culto que, a casi veinte años de su estreno, sigue siendo una película generacional y de culto.

Nosotros estamos sorteando tres entradas dobles entre todos aquellos que nos escribáis un correo a info@notodo.com indicando en el asunto la palabra LEBOWSKI + vuestro nombre y apellidos y diciéndonos por qué te tiene que tocar a ti y no a otro participante. Nos pondremos en contacto con las tres respuestas más originales a través de vuestros correos. Los que no recibáis nada, asumidlo: no habéis sido tan originales. ¡Suerte!

ESCRIBE AQUÍ PARA PARTICIPAR

El Gran Lebowski