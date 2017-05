Quién nos y les iba a decir veinte años atrás a Damon Albarn y Noel Gallagher que irían tan de amiguitos ahora, en 2017. No es la primera vez que se ve a los líderes de Blur y Oasis juntos y revueltos, tocando juntos, colaborando, haciéndose guiños, aprovechando sus sinergias y el tiempo que perdieron lanzándose dardos venenosos cuando se disputaban el trono del britpop.

Ahora, la coyuntura que los volvió a juntar es por la presentación del flamante y ambicioso nuevo álbum de Gorillaz, proyecto del líder de Blur, que llevaba aparcado desde hace cuatro años, precisamente el tiempo que invirtieron Albarn y Jamie Hewlett (o eso dicen) en preparar el flamante Humanz, que sirvió como excusa para la actuación que ofrecieron en The Graham Norton Show de la cadena británica BBC.

Allí, Gorillaz con invitados como el mentado Noel Gallagher o Jenny Beth, cara visible de Savages, interpretaron We Got the Power, una de las mejores canciones de un álbum con una larguísima lista de colaboraciones ilustres como las de Grace Jones, Danny Brown, Pusha T, De La Soul, Kali Uchis o Mavis Staples, entre muchos otros.

Gran poder