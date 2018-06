Si bien ya llevan presentadas y puestas en circulación tres de las once canciones que formarán parte de The Now Now, nuevo álbum de Gorillaz, el combo capitaneado por Damon Albarn ha decidido adelantarse unos días y presentarlo en un show en directo que, además, está disponible en YouTube.

No ha sido un show cualquiera: ha sido una Boiler Room en Tokio, en la que los músicos han decidido tocarlo en directo en su totalidad. Incluso en los momentos en los que tenían que sonar invitados como Snoop Dogg y Jamie Principle, que dejan su impronta en Hollywood, una de las canciones adelanto, Snoop hizo participó a través de una pantalla y Jamie lo hizo in situ.

The Now Now será el sexto ejercicio de la banda, que hace tan solo un año regresaba con Humanz, un álbum que pasó algo de puntillas tras la larga expectación que se había generado: llevaban siete años sin material nuevo, desde aquellos dos discos que vieron la luz en 2010, Plastic Beach y The Fall.

En el caso de The Now Now, con respecto a Humanz, parece que juegan la baza de un álbum más compacto y menos experimental: las once de este nuevo disco contra las veinte del año pasado; los adelantos que han puesto en circulación; o incluso la incorporación de James Ford como productor al tándem Albarn & Remi Kabaka: no olvidemos que Ford es el gran aliado en producción de Alex Turner (produjo prácticamente todos los discos de Arctic Monkeys, pero también el Submarine de Turner o los dos de The Last Shadow Puppets), pero también de algunos de los álbumes más celebrados de Foals, Klaxons, Florence and the Machine o el último de Depeche Mode.

Antes del ‘ahora’