‘G.L.O.W.’: lo nuevo de Netflix va sobre lucha libre femenina

En los años ’80 en Los Ángeles, una actriz en paro llamada Ruth mantiene vivo su sueño de ser famosas y que la alumbren de lleno las luces de Hollywood en la que, entiende, es una de sus últimas y mejores oportunidades: convertirse en luchadora de lucha libre femenina, colándose de lleno en el universo del glitter y el sprandex. No será la única: un serial de actrices en su misma situación se pondrán bajo las órdenes de un director fracasado de cine de serie b.

No te estamos hablando de la nueva marcianada de moda en el submundo cinematográfico ni de una anécdota oculta en el reverso de la industria cinematográfica americana que ahora sale a la luz: te hablamos de G.L.O.W., la nueva serie de Netflix, creada por Liz Flahive (productora que ha estado detrás de productos como Homeland o Nurse Jackie) y Carly Mensch (también en Nurse Jackie, pero también de Orange is the New Black o Weeds).

El reparto contará sobre todo con intérpretes poco conocidas, pero entre las caras que más os sonarán están las de la ascendente actriz Alison Brie (que dio sus primeros pasos en Hannah Montana pero que también participó en series como Doctor Thorne, Community o Mad Men) o Betty Gilpin (otra cara conocida de series como la actual American Gods de la que os hablamos aquí, Masters of Sex o Elementary).

En cuanto a directores, se encargarán de los capítulos de esta primera temporada nombres como los de Kate Dennis (ya dirigió capítulos de series como Secretos y mentiras, El cuento de la criada o CSI: Cyber), Tristram Shapeero (detrás de Veep, New Girl, Community o Grace and Frankie, entre muchísimas otras) o Wendey Stanzler (ya ejerció en Arrow, Gotham o Crónicas vampíricas, entre otras). Hasta el 23 de junio tendremos que esperar.

Lucha a Netflix