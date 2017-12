Habrá que esperar hasta el 18 de enero para oír al completo Between Two Shores, el nuevo álbum de Glen Hansard. No será fácil que el irlandés supere el nivel de Didn’t He Ramble, un álbum del que te hablamos aquí en su momento y que colocó al músico que se dio a conocer mundialmente tras protagonizar la película musical Once o por capitanear bandas como The Frames o The Swell Season, en un estadio superior, sobre todo si lo comparamos con el que fue su debut, hace ahora casi seis años, Rhythm and Repose.

De momento, y hasta que ANTI inicie el año con uno de los platos fuertes de su catálogo del primer trimestre, ya podemos escuchar tres adelantos de lo que será el tercer álbum del ganador de un Óscar en 2007. Tres canciones que siguen basculando en esa marca de agua tan identificable de Hansard, la del folk sentido, mínimo, emocional, con algunos permisos estilísticos, dejándose embelesar por el r&b o el soul de autor.

Sesión Hansard