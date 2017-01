Glen Hansard confirma gira española para el mes de marzo

Lo conociste hace una década siendo aquel músico callejero con una mano delante y otra detrás, con el corazón roto, que ayudaba a su padre en su taller de electrodomésticos mientras cantaba algunas de las canciones de amor más incólumes junto con una inmigrante checa que se busca la vida como puede.

Pero Glen Hansard no se quedó en el hype que aquella película Once ni la consiguiente gira como The Swell Season que daría el también músico de The Frames junto con su compañera en la película, Markéta Irglová, los años siguientes: el irlandés publicó dos álbumes en solitario que redefine el sonido de la canción folk, inyectando trazas barrocas y sinfónicas a un sonido completamente personal e identificable.

Ahora, Hansard confirma que volverá a tocar en España próximamente: será a finales del mes de marzo cuando se dé un paseíllo por seis de nuestras ciudades y escenarios españoles.

Gira:

25.03: Granada. Palacio de Congresos – Granada Experience

26.03: Murcia. Teatro Circo

28.03: Barcelona. Casino L’Alliança del Poblenou – Festival Mil.leni

29.03: Valencia. Sala Ram Club Rambleta – Ineludibles de Alhambra

31.03: Gijón. Casino de Asturias

01.04: Ferrol. Teatro Jofre

Once Again