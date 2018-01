Tiene una guitarra rota que aún saca en los conciertos. La abertura tiene cualidad de animal o pasadizo mitológico. Lo sé porque yo la vi, asombrado, cuando desconectó el audio del instrumento y se acercó al público de viva voz, sin micrófonos ni acompañamientos. Era prodigioso, levítico. Aquel pelirrojo recordaba vagamente a muchos pero nadie decía o podía decir un nombre. Él suele nombrar a Leonard Cohen, Bob Dylan y Van Morrison. Quizá algo de ellos hay, pero a ese cóctel le faltan voces.

Era el mismo que algunos conocimos en una pantalla donde se proyectaba una película de bajo presupuesto llamada Once. Una de esas casualidades que siguen latiendo tanto tiempo después. Aplaudí cuando levantó un Oscar a Mejor Canción de ese extraño musical cuyo vinilo aprecio como los pequeños objetos que te anclan mejor a tu nostalgia. Cada nota en ese disco me impulsaba a conocer más de un irlandés con pinta de irlandés al cuadrado.

En ese agujero negro en la caja de la guitarra está el vacío y la metáfora posibles. Lo absorbe todo. Aunque por ahí escapa algo. Un noséqué de aventura musical al pasado, una magia reconocible, un vigor de ira encauzada a ciertos (afortunados) pentagramas. Su portador se llama Glen Hansard. Suena así.

Aquella obra era de 2007. Se pasó un tiempo en penumbras: un documental, The Swell Season, fijó en el objetivo de la cámara su ruptura. Aquello que resta de un rodaje, una colaboración, dos, tres, un tour mundial, una pasión. Una pequeña gran fama gangrenó su gran pequeño amor. Él y su compañera y co-protagonista de su vida, Marketa Irglova, casi no hizo falta que se dijeran adiós. Porque lo sangraban.

Así, Glen desapareció y lo que se había intuido en Once que era una certidumbre de autor, no acababa de forjarse, no le daba el último martillazo que precipita la última esquirla. Había quien empezó a olvidarse de escucharlo. Sus antiguos gritos buenos eran, paso a paso, un pabellón de ecos, desengaños de otros, canciones desprovistas de su verdad.

Y llegó Rhythm and Repose. En aquel disco, Hansard, con sus emociones grises ya pasadas por el cedazo de los años, descargó en tromba un potencial redondo. Lo anterior no era un canto de sirena. Aún seguía como aún no se había ido. Que se aferraba. Y con esas frases acababa el in crescendo de Bird of sorrow, el paradigma de quién es este irlandés:

A esa voluntad de quedarse, de no huir como no se huye de ser testigo, le siguió un disco desde cuyo cuyo título, Didn’t he ramble (No divagaba), iniciaba su senda, miraba a sus orígenes, experimentaba lo justo. En definitiva, se marcaba el camino.

Es el mismo que ha seguido en su nuevo LP, Between two shores (Entre dos orillas), que acaba de salir al mercado. Diez canciones como órganos acompasados, en las que ya no se sospecha que Glen Hansard sabe lo que quiere hacer, sino que lo hace con la convicción encendida. Ya no hay marcha atrás, quema las naves. Diez canciones para un disco que no hace prisioneros.

Con ese rock suburbano, de garitos, whisky y calles mojadas que es Roll on slow, empieza el nuevo trabajo del artista. Una canción de sabor añejo que persigue seguir persiguiendo la vida de ambos lados de la calzada, la que avanza y la que vuelve. Más de la segunda que de la primera es Why woman, quejido suave sobre el amor que no dejó respuestas, sino una laguna de melancolías y trompetas de fondo.

La caña y la garra llegan en la tercera propuesta, Wheels on fire, mientras que el aplomo con el que se acepta el presente tiene por título Wreckless heart. Ambas dan pie a la ruptura del disco, Movin’ on. Con esta canción Glen Hansard acaba una primera parte de lamentos hacia afuera y comienza una vertebración de composiciones en los que deja de cargar la culpa.

En Setting forth se permite dialogar con un tú pasional al que debe admitir que desconoce lo que deparará sus fortunas, pero aún con esas dudas avanzará. Con Lucky man y One of us will lose juega a las dos caras de la moneda, apostar a ganar. En la primera es capaz de aceptar al ‘afortunado’ que tras de él ocupará su corazón. Con sinceridad, a todas horas, viviendo, que de eso se trata. En la segunda, con tablas ya en esto de abandonos mutuos, de arrepentimientos o de caricias que no volverán, no puede ser más directo: uno de ellos perderá.

Las dos últimas canciones son para vaciarse, para dejarse escapar, como aquel agujero en su guitarra. Your heart’s not in it es otro in crescendo para instar a ese tú proverbial que le da la espalda a un ‘se acabó’ que resuena más fuerte cuando finaliza. Porque, rematando la faena, Glen Hansard decide usar su última bala para aconsejar, como si todo lo hubiera experimentado para entenderlo: Time will be the healer. Id est, ‘el tiempo será el sanador’. Y él sabe lo que es el tiempo. Pues eso.

