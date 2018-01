Por mucho que Pablo Motos se empeñe en seguir reduciendo a las grandes figuras femeninas de las artes y el espectáculo a meras acompañantes de hombres (como quedó claro en su reciente entrevista en El Hormiguero, centrada completamente en su relación con el ex presidente francés Nicolás Sarzoky), Carla Bruni es una contrastada figura tanto del mundo de la moda como de la chançon pop más internacional. Eso es precisamente lo que trae a España: las canciones de su flamante French Touch, un álbum en el que consigue dar el ‘toque francés’ a grandes clásicos de bandas como Depeche Mode, AC/DC, The Clash, The Rolling Stones o Lou Reed, entre otros.

10.01: Madrid. Teatro Nuevo Apolo

12.01: Barcelona. Palau de la Música Catalana

Nacieron hace quince años, y no tardaron ni cinco años en pegar el primer pelotazo. Desde entonces, el combo murciano capitaneado por Jorge Ruiz se ha convertido en uno de los referentes del pop mainstream de autor, gracias al éxito de álbumes como El secreto de las tortugas o Fácil. Hace unos meses, su Bailarina puso banda sonora a La Vuelta Ciclista española; y ahora se someten al escrutinio del público madrileño con un triplete en medio de una maratoniana gira nacional.

11, 12 y 13.01: Madrid. La Riviera

19.01: Palma de Mallorca. Revetla de Sant Sebastià

26.01: Zaragoza. Teatro de las Esquinas

27.01: Pamplona. Zentral

09.02: Valencia. Auditori Palau de les Arts

10.02: Granada. Palacio de Congresos

02.03: Sevilla. Sala Custom

10.03: Málaga. Málaga Auditorium Club

17.03: Bilbao. Santana 27

28.04: Santiago de Compostela. Capitol

No hay mayor embajador musical del folclore gallego en el mundo que Carlos Núñez. El pontevedrés es considerado uno de los mejores gaiteros del mundo y uno de los iconos indiscutibles de la música celta y el folk gallego. Lleva una docena de álbumes publicados, se ha encargado de bandas sonoras de parques temáticos o de películas como Mar Adentro y Cuentos de Terramar, ha compartido escenario con Bob Dylan, Bon Jovi, Lou Reed o Supertramp y, siendo una figura difícil de ver en escenarios patrios, este fin de semana tendremos una oportunidad de oro, cuando dé el pistoletazo de salida a la nueva edición del Inverfest en la capital.

12.01: Madrid. Teatro Circo Price

Ha superado retos de público especialmente importantes. Lleva más de tres años sin bajarse de La Riviera. Ahora, a Marwan, uno de los referentes de la última generación de cantautores (la de los Andrés Suárez, Vanesa Martín, Luis Ramiro o Funambulista, entre otros), le ha tocado dar un paso adelante y someterse al, de momento, examen más importante: el escenario del WiZink Center, antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que servirá para vestir a lo grande las canciones de Mis paisajes interiores, su flamante álbum, publicado hace tan solo cuatro meses.

12.01: Madrid. WiZink Center

Hace unas semanas hablábamos con él, y no dudaba en meterse en fregaos: disparaba contra buena parte de las nuevas generaciones de artistas urbanos a la vez que reivindicaba el papel de él y sus compañeros de Violadores del Verso en un circuito que no ha vuelto a ver nacer un grupo de rap de la influencia del suyo. De ahí que su regreso con un segundo álbum que se dilató seis años en el tiempo sea una de las mejores noticias que los amantes del hardcore rap podían recibir: el Gran Mago Beodo, Hate, El Rey de las Cantinas, la Garra de Cristal, Sergio Bolínguez o, sí, Sho-Hai, sale a la carretera, y no le quedará escenario sin pisar.

12.01: Valladolid. Lava

13.01: León. Studio 54

19.01: Pamplona. Zentral

20.01: Vitoria. Jimmy Jazz

26.01: Málaga. La Trinchera

27.01: Granada. Industrial Copera

01.02: Castellón. La Burbuja

02.02: Valencia. Jerusalem

03.02: Alicante. The One

23.02: Donosti. Doka

24.02: Bilbao. Backstage

02.03: Zaragoza. Las Armas

09.03: Barcelona. Apolo

10.03: Lleida. La Boite

23.03: Huesca. El Veintiuno

24.03: Logroño. Sala Norma

30.03: La Laguna. Aguere Centro Cultural

31.03: Gran Canaria. La Choza

06.04: Murcia. Auditorio Murcia Cultural

13.04: Madrid. MON Live

14.04: Toledo. Los Clásicos

19.04: Vigo. Master Club

20.04: Santiago de Compostela. Capitol

21.04: A Coruña. Playa Club

04.05: Gijón. Sala Dragón

05.05: Salamanca. Potemkin

WHILE SHE SLEEPS

No solo los traperos y reggaetoneros cuentan el número de reproducciones de sus canciones por millones en plataformas como Spotify. También los nuevos referentes del metal moderno, como es el caso de los británicos While She Sleeps, una de las últimas grandes esperanzas del metalcore mundial. Una entidad que han confirmado hace dos años en su actuación en el Resurrection Fest y hace tan solo unos meses con un discazo de la talla de You Are We, que ahora vienen a presentar en una gira de salas en la que estarán acompañados por Rolo Tomassi y Against the Waves.

13.01: Bilbao. Santana 27

17.01: Madrid. Teatro Barceló

18.01: Barcelona. Razzmatazz 2

Cuando catorce años atrás la extremeña debutó con Pafuera telarañas, fue como si un torbellino arrasara por la industria musical: su manera de abordar la música de autor conectaba con la canción transgresiva, pero también con ritmos fusión y hasta con cierto grano alternativo. Sus cambios de estilo y sus controvertidas apariciones públicas hicieron que la imagen de Bebe vadeara en diferentes direcciones. Afortunadamente, hace un par de años su cuarto álbum ha vuelto a colocarla en el sitio que se merece, la plana central de la música española. Ahora, aprovechará para seguir presentando ese Cambio de piel y mostrar todos sus registros en el marco del Inverfest.

13.01: Madrid. Teatro Circo Price

Dicen que se han quitado corsés estilísticos, e incluso nos han confesado que en Shenobi hay mucho de discurso feminista. Hablamos de Freedonia, una de esas rara avis del circuito: un grupo estatal que suena como si fuera de Nueva Orleans y que, contrario a lo que suele pasar con grupos españoles anglófonos y practicantes de un género poco autóctono como el soul y el r&b, no han parado de crecer. Ahora llegan a La Riviera, uno de los mayores retos de aforo de su carrera, mientras continúan pateando escenarios de todo el país.

12.01: Vitoria. Hell Dorado

13.01: Bilbao. Kafe Antzokia

19.01: Madrid. La Riviera

26.01: Zaragoza. Las Armas

09.02: Sevilla. Sala X

10.02: Algeciras. La Gramola

24.02: Valladolid. Porta Caeli

03.03: A Coruña. Playa Club

Iba a presentar su último álbum el pasado mes de septiembre durante dos días en el Palau Sant Jordi barcelonés, pero los canceló por “un dolor físico severo”. Finalmente, será en los próximos días cuando podamos ver a una de las últimas grandes divas del pop mundial, Lady Gaga, presentar las canciones de un Joanne que, por momentos irregular e intrascendente, y en otros presentando algunas de las mejores canciones que Stefani Germanotta haya escrito nunca (como Million Reasons, por ejemplo), servirá de excusa para ver uno de los mejores espectáculos del planeta pop ahora mismo.

14 y 16.01: Barcelona. Palau Sant Jordi

THE SURFING MAGAZINES

Puede que no los hayas escuchado nunca, pero si los miras de frente y afinas el ojo los reconocerás: dos miembros de The Wave Pictures, uno de Slow Club y un batería que no te suna de nada (Dominic Brider) son The Surfing Magazines, un supergrupo que coquetea con el sonido del soul y el surf pop de los años ’60 pero sin perder la impronta garagera melódica que ha marcado a sus dos conocidos grupos. Los tendremos de gira por España pateando escenario a base de bien.

18.01: Gijón. Toma 3

19.01: Oviedo. La lata de zinc

20.01: Almendralejo. Salón de Teatres

21.01: Madrid. Café La Palma

23.01: Donostia. Dabadaba

24.01: Bilbao. Kafe Antzokia

25.01: Valencia. Loco Club

26.01: Zaragoza. La lata de bombillas

27.01: Barcelona. Sala Begood

