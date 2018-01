Quizá porque España tiene perfil de país de hachas. O porque hay aún tumbas desconocidas, con rastrojos de pólvora, de olvido y de plomo. O por ser su propio Ecce Homo ya sin gracia ni humorismo. O porque el compadreo va indultando día a día la mentira que estercola lo público y privado. O porque a veces asombra su sombría nulidad de autojuicio. Quizá por todo eso.

O quizá porque llegan los meses del invierno. Y las lluvias. Y las ciclogénesis de meteorólogos caprichosos. Y los vientos duros glosan y regresan. Y porque pronto muchas de las asomadas banderas rojigualdas de los alféizares sucumbirán y serán arrancadas y esparcidas por las calles mojadas y grises y los propios ciudadanos, tan ciudadanos ellos, las pisaran, sin darse cuenta, pero las pisaran como sucias y sórdidas derrotas: España es una triste historia. Tristísima. Puedes amar este país, pero no puedes lograr que te guste. Gil de Biedma lo sabía muy bien.

Este 2017 han sido 365 días de penosa incertidumbre ante lo trágico. Decir ‘yo soy español’ te hacía dar de lado a una parte de esa España, alejarte de un país en blanco y negro que ve cada situación o blanca o negra, un país mal acostumbrado a no mirarse al espejo. Y no ver matices, aristas, imperfecciones. Decir ‘no me siento español’ era, también y subterráneamente, aceptar lo que eras y desenvainar. Tomar una posición no era tomar partido hasta mancharse, sino salpicar o ahogarse. Poco menos que gritar en revoluciones luego deificadas o cinceladas por los medios. Entre el fuego cruzado hemos asistido a fuego lento a fuego amigo. Una broma tras otra. Como los problemas. Como ciertos odios en ciertos puños. Una pantomima. Y mientras, nosotros, este país de todos los demonios, agonizando, esperando otra historia. Nada ha servido para nada.

“Este país se entretiene en Twitter con chirigotas de actualidad y en un mes pasa del ‘Tots som Catalunya’ por un atentado al ‘Tots som Catalunya’ pero sólo los de allá. De la policía ayudando a los heridos y buscando por las Ramblas a la policía en un barco de los Looney Tones para hacer nuestro ‘Black Mirror’ cañí”

También 2017 han sido 365 días de lastres que, como están a la espalda, pasan desapercibidos y pesan más. 365 días de no ser como Estado ni estar en serlo. 365 días de provocación de cárcel y de cárcel provocativa. 365 días machistas, 365 días populistas, 365 días hambrientos de cambio. Y no ha llegado. No tiene siquiera el billete. Hemos mirado alrededor sin parar a contarnos las heridas. Iba a ser un año para el recuerdo y cualquier memoria le viene larga. Un año que ya termina. Y termina mal.

Y qué decir de nuestra madre España,

este país de todos los demonios

en donde el mal gobierno, la pobreza

no son, sin más, pobreza y mal gobierno

sino un estado místico del hombre,

la absolución final de nuestra historia?

De todas las historias de la Historia

sin duda la más triste es la de España,

porque termina mal. Como si el hombre,

harto ya de luchar con sus demonios,

decidiese encargarles el gobierno

y la administración de su pobreza.

Los malos gobiernos, la pobreza, un estado místico. Y la duda de la absolución. Todo es obra de demonios. Demonios hombres. Demonios hombres guiando al acantilado a la madre España. Una sola mujer. Y sigue sin sonarnos raro. Se devela nada más comenzar ciertos datos oscuros de este país donde a cada Día de la Mujer sigue la coletilla ‘¿y para cuándo el Día del Hombre?’ como si el 19 de noviembre hubiera sido borrado del almanaque.

Un Día de la Mujer porque la brecha salarial hace que desde el 8 de noviembre -ese mes tan cerril- las trabajadoras hagan su oficio gratis. O porque otro año sobran cifras de asesinadas. Porque se pone en solfa a una chica violada por cinco energúmenos con rostro y vocación de diablos. Porque a una madre la justicia le argumenta que su padre maltratador es mejor ejemplo o mejor cocinero o cualesquiera que sean las razones que esgrime una balanza oxidada.

“Yo también quiero creer que este cambalache no es nuestra historia. O que no lo será. Que no es metafísica, que no es ciencia. Es el negocio que venimos empujando y que 2018 debe ser capaz de deshojar”

Porque la justicia en 2017 ha dado coletazos de pez fuera del agua. Lenta como sólo la burocracia de Larra podía prever, bañada en papeles inútiles o destruidos y pruebas politizadas, donde un presidente del gobierno o la familia real se sientan en el banquillo y España, ‘harta de luchar con sus demonios’, les sigue encargando el trono o la poltrona apolillada del Congreso.

Nuestra famosa inmemorial pobreza,

cuyo origen se pierde en las historias

que dicen que no es culpa del gobierno

sino terrible maldición de España,

triste precio pagado a los demonios

con hambre y con trabajo de sus hombres.

A menudo he pensado en esos hombres,

a menudo he pensado en la pobreza

de este país de todos los demonios.

Y a menudo he pensado en otra historia

distinta y menos simple, en otra España

en donde sí que importa un mal gobierno.

Ellos, los de esa maldición histórica -también tradición- que vamos pagando para que suelten su soflama de medias verdades en televisores con la antena filtrada de medios que piden rezar o evitan la palabra fascista. Los mismos medios donde nadie ha oído que 13 millones de españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social o que España es el tercer país en pobreza infantil de la UE.

Este país se entretiene en Twitter con chirigotas de actualidad y en un mes pasa del ‘Tots som Catalunya’ por un atentado al ‘Tots som Catalunya’ pero sólo los de allá. De la policía ayudando a los heridos y buscando por las Ramblas a la policía en un barco de los Looney Tones para hacer nuestro ‘Black Mirror’ cañí. Referéndum se ha convertido de repente en una palabra que escuece. Añadirle luego aquello de ilegal era poner un muro insalvable, como si no hubieran sido en su momento ilegal el voto de la mujer, el matrimonio homosexual o la igualdad de razas.

Pero aquí no habla ni Dios. Y cuando habla es para loar un Valle de los Caídos, pero sólo de algunos de ellos, que para eso está refrendada por el Gobierno la Fundación Francisco Franco. Los demonios. Que no se hablan. Aquí el diálogo sirve de monólogo. Y en los turnos de réplica a taparse los oídos.

Quiero creer que nuestro mal gobierno

es un vulgar negocio de los hombres

y no una metafísica, que España

debe y puede salir de la pobreza,

que es tiempo aún para cambiar su historia

antes que se la lleven los demonios.

Porque quiero creer que no hay demonios.

Son hombres los que pagan al gobierno,

los empresarios de la falsa historia,

son hombres quienes han vendido al hombre,

los que le han convertido a la pobreza

y secuestrado la salud de España.

Yo también quiero creer que este cambalache no es nuestra historia. O que no lo será. Que no es metafísica, que no es ciencia. Es el negocio que venimos empujando y que 2018 debe ser capaz de deshojar. Hombres que hemos vendido al hombre y secuestrado la salud -y la educación- en España. Un país que debe expulsar a sus demonios: aquellos que necesitan la última palabra si se cambia la morfología de los semáforos o que no piensan más que en presente continuo, sin la mira del que sabe que ciertas ideas no pasarán el cedazo de los años. De otro año. Un 2018 llamado a ser más salvífico, más balsámico, más ungüento de evolución.

Pido que España expulse a esos demonios.

Que la pobreza suba hasta el gobierno.

Que sea el hombre el dueño de su historia.

Gil de Biedma nos pedía algo cuya utopía es su mejor arma, su más posible triunfo. No sabrá a tanta derrota la victoria cuando llegue. Porque llegará. En caso contrario, ni la poesía nos salvará de nosotros mismos.

Gil de Biedma