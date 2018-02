Si eres guitarrista, probablemente has tenido que contestar muchas veces la pregunta típica: ¿eres más de Fender o de Gibson? Pues puede que dentro de no mucho tiempo ya no se pueda hacer esa pregunta, y es que la mítica fábrica de guitarras Gibson está en bancarrota tras llevar años luchando contra una situación económica especialmente delicada.

La deuda de Gibson asciende de los 375 millones de dólares (es decir, en torno a los 300 millones de euros), y la fecha límite para pagar es este mismo verano: el próximo 23 de julio. Si no paga, se la sancionará con una multa de 145 millones de dólares, lo que haría engrosar su deuda por encima de los 500 millones.

La situación la llevan arrastrando varios años; y algo hacía presagiar que la situación de la marca era límite cuando decidieron trasladar sus oficinas centrales y tras ver cómo el director financiero de Gibson dejaba su cargo tras solo seis meses de mandato.

Los problemas a los que alude la marca son a las poquísimas ventas de los modelos más nuevos; el estancamiento de la venta de sus productos clásicos (los modelos Custom, Les Paul y SG, sobre todo); y los pocos beneficios que obtienen de sus instrumentos de segunda mano. La capacidad de reciclaje de Gibson ha estado muy por debajo de las expectativas de la empresa, y puede que, dentro de poco, todos sus productos sean vintage e instrumentos de culto.

Acorde menor