Es difícil ver esta película y no hacer sangre sobre la falta de ideas de Hollywood. Una de sus prácticas más curiosamente irritantes es la de remakear clásicos recientes de otras cinematografías. Algunas veces, por supuesto, ha salido bien: el ejemplo clásico es Los siete magníficos, un gran western que llevaba a su terreno la colosal Los siete samuráis de Akira Kurosawa. Pero en la mayoría de las ocasiones, y sobre todo en tiempos más recientes, se limitan a despojar al original de sus señas de identidad y manufacturar un producto competente desde el punto de vista técnico, con alguna estrellona en el reparto y una nula ambición artística.

Pensemos en los defectuosos clones de Old Boy (de Spike “yo hace años era un director importante y con mucha personalidad” Lee) o la chunguísima versión americana de El secreto de sus ojos, con Julia Roberts y Nicole Kidman. Dados esos antecedentes, era inevitable que acabaran poniendo sus ojos en el amplísimo campo del manga y el anime japonés.

LA MALDICIÓN HOLLYWOODIENSE DE LOS MANGA-REMAKES

No obstante, los primeros intentos fueron tan sumamente catastróficos (recordemos Dragon Ball la película y guardemos unos minutos de silencio), que pareció que los fans del gran aporte nipón al cómic y al cine podrían librarse de ver a sus historias y personajes favoritos en manos de esas máquinas de destrozar argumentos ajenos que son los grandes estudios hollywoodienses. Pero el periodo de gracia ha terminado: después de muchos años en proyecto, llega Ghost in the Shell, en medio de un sin fin de polémicas (algunas de ellas, hay que reconocerlo, bastante absurdas).

En unos meses, Netflix estrenará su adaptación de famosísimo Death Note perpetrada por Adam Wingard (el de Tú eres el siguiente o The Guest). Teníamos mejores perspectivas para Alita, ángel de combate, ya que era un proyecto en manos de nada menos que James Cameron. Nuestro gozo en un pozo: finalmente, Cameron solo ha ejercido de productor, liado como está en sus multisecuelas de Avatar y ha delegado el papel de dirigirla a -glups- el chanante Robert Rodríguez, del que nos tememos lo peor y más.

Y por si fuera poco, Warner ha vuelto a poner en marcha el largamente acariciado y absolutamente imposible proyecto de adaptar la película de animación japonesa más famosa de todos los tiempos: Akira. Supongo que todo depende de la recepción del público a Ghost in the Shell. Tras ver lo que han hecho con esta última, creo que más de uno va a rezar a todas las potencias infernales para que sea un fracaso en taquilla tan estrepitoso como para que abandonen todos sus malévolos planes al respecto.

CÓMO PERFILAR UNA OBRA MAESTRA DEL SCI-FI NIPÓN

El universo de Ghost in the Shell, creado por el mangaka Masamune Shirow y el director Mamoru Oshii, es lo suficiente complejo y atractivo para que escape a la reseña de una película, que solo lo reflejo de una forma muy parcial. Deudor de lo mejor de la literatura cyberpunk -en especial de Neuromante, la obra maestra de William Gibson-, solo recomendaremos encarecidamente tanto las dos películas de animación que Shirow dedicó a las aventuras de los miembros de la Sección 9 como las magníficas dos temporadas de la serie Stand Alone Complex y su colofón, Solid State Society, que en conjunto forman, por así decirlo, el canon de Ghost in the Shell, de visionado obligado por cualquier aficionado a la ciencia-ficción.

De hecho, es un universo que no ha dejado de crecer hasta el presente. Hemos visto a su protagonista, la icónica cyborg, la mayor Kusanagi (una descendiente directa de Molly, la chica-navaja de Neuromante) hace poco en los cuatro mediometrajes de Arise y en el anime Ghost in the Shell: The Rising, que representan una muy respetuosa precuela a la primera película de Oshii. Todos estos añadidos, y es algo notable, son productos más que dignos y que se mantienen fieles a los dos principios fundamentales que hicieron a Ghost in the Shell una cinta de culto: una alta densidad tecnofilosófica y un diseño espectacular. Inevitablemente, a la hora de llevarla a la pantalla con actores de carne y hueso y producción norteamericana, se ha optado por saquear a fondo lo segundo e ignorar totalmente lo primero.

Era inevitable, sí: el intrincado submundo de conspiraciones entre empresas y gobiernos, el trasfondo social en el que se movían los personajes de Ghost in the Shell era algo muy propio de la sci-fi japonesa, marcada por el horror atómico, los temores al resurgir del militarismo y la guerra. De hecho, la mayor Kusanagi, una protagonista marcada por una frialdad absoluta a la hora de llevar a cabo su misión, combinada con un altísimo grado de rectitud, de inquebrantable devoción a sus principios, es un personaje que no puede ser más japonés: es una samurái del nuevo milenio.

Y si bien el contexto filosófico en el que la separación entre máquina y ser humano, la obsesión con los implantes cibernéticos y las paranoia sobre internet es algo asumido por el mainstream desde Matrix, una película infinitamente superior, en que se asoma a nuestras pantallas no es el centro de la trama, sino apenas un envoltorio visual y, además, sobreexplicado hasta la náusea, lo que elimina el más remoto elemento de sorpresa.

CÓMO DESTROZAR UNA OBRA MAESTRA DEL SCI-FI NIPÓN

En la Ghost in the Shell que nos llega ahora, Rupert Sanders, director de la olvidable Blancanieves y la leyenda del cazador, y sus guionistas construyen una trama architópica y melodramática cuyo mayor referente resulta ser la saga de Jason Bourne: ahora la protagonista no es una durísima servidora del estado, dispuesta a enfrentarse a corporaciones corruptas, hackers, espías extranjeros y políticos con oscuros fines, sino alguien traicionado, al que han despojado de su memoria y cuya trayectoria, pues, la conducirá a luchar contra sus creadores. Por así decirlo, ha pasado de ser una samurái a una cowboy. Para completar la historia, se toman elementos de las dos primeras películas y la serie de televisión, pero el carácter resulta tan desnaturalizado que se puede considerar que es un personaje totalmente distinto. Y mucho menos interesante, claro.

Respecto al reparto, Scarlett Johansson es “la mayor” (por supuesto, con el cambio de nacionalidad, también le han cambiado el nombre); como sabemos gracias a sus películas de Marvel, interpretando a la Viuda Negra, es una actriz de acción más que competente, aunque no llegue a alcanzar la mezcla de elegancia física y fuerza letal que posee el personaje de animación. El resto (Takeshi Kitano como jefe de la Sección 9, Pilou Asbaek como Batu, Michael Pitt como Kuze y Juliette Binoche en el papel de una científica, “la madre de la mayor”) cumplen con más o menos desgana (Kitano parece que se lo ha pasado bien, Binoche está en piloto automático), pero todo se ve lastrado por una historia de lo más predecible y rutinaria que avanza a trompicones, entre los lujosos escenarios de CGI y unas escenas de acción con uso y abuso del ya cansino slow motion calcadas plano a plano a los animes.

Si una adaptación de un medio a otro es aquella es capaz de modificar los detalles accesorios y conservar la esencia, el Ghost in the Shell USA es un desastre absoluto, porque conserva los elementos más prescindibles y se carga todo aquello que volvía única, especial, aquella ya legendaria película de 1995. Un horror, vaya.

Ghost in the Shell