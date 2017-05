Madrid, dos días en primavera, cuatro de las mejores salas del circuito de música en directo y casi cuarenta bandas de garage, rock y aledaños. No es mal plan el de la nueva edición del GetMad!, uno de los primeros y más vistosos festivales madrileños de la temporada, que volverá a ocupar las inmediaciones de Malasaña los próximos viernes 26 y sábado 27 de mayo, cuando la sala Changó, la BUT, la Maravillas y la Taboó.

En un cartel con más de tres decenas de bandas es complicado e injusto destacar a unas por encima de otros. Pero, mira, el mundo es injusto, y nosotros subjetivos, así que te recomendamos a las diez que no te puedes perder ni de coña cuando decidas (si es que no lo has hecho ya) comprar el abono en este enlace o callar para siempre.

THE ZOMBIES

Han muerto y vuelto a la vida varias veces. La última de ellas en 2004, cuando tras dos efímeras reuniones en 1990 y 1991 tras su separación en 1967, el núcleo duro de la icónica banda de psicodelia beat de los primeros años ’60 decidió encontrarse, citarse y, sin llegar a repartirse estopa mutuamente, afinar en la misma tonalidad para tocar himnos inalterables como Time of the Season o ver cómo su enésima juventud los ha llevado a que los nominen este año para el Rock & Roll Hall of Fame. Un concierto tan histórico e icónico como imperecedero para cualquier amante del rock.

DUNE RATS

Llevas tiempo celebrando a King Gizzard & the Lizard Wizzard, y haces bien. Pero oye, algo ha pasado en Australia: con tan solo dos discos, el segundo publicado hace pocas semanas, este trío ha conseguido articular un discurso tremendamente pop y ultramelódico a través de la colisión de los sonidos saturados del grunge, el stoner y el punk esputando y cantando como si se hubieran hecho una gárgara de pitis y clavos.

TALL JUAN

Los crooners ya no son lo que eran: ahora son mejores. Se despeinan mejor, se graban peor para sonar mejor, componen canciones de una inmediatez y una frescura insultante y, sobre todo, son sudamericanos rehaciendo el sonido del garage de autor neoyorquino. Y es que este argentino radicado en Nueva York ha decidido pillar un vuelo desde la Gran Manzana y plantar el flamante cancionero de Olden Goldies ante el respetable público de un GetMad que entenderá los puntos comunes entre la canción estándar pasada por el filtro del garage-punk-and-roll más deslenguado y gritón. ¿Un homólogo a la propuesta del uruguayo Juan Wauters? Sí, pero con extra de queso, bacon y asado.

OUZO BAZOOKA

¿Un cuarteto israelí que suena a una suerte de cruce entre Tame Impala y un cóctel de hippismo psicodélico asiático o magrebí de los años ’60 o ’70? Ouzo Bazooka son su propio Woodstock de Tel Aviv, y el carácter exótico tanto de su procedencia como de su sonido los ubica en una zona tremendamente singular, sin pares: tan excéntricos y orbitantes como automáticos para la pípol.

SURF CURSE

No sabríamos decir si tienen más nervio que cariño, pero es normal que el dúo americano ya haya pasado por el Coachella tan solo con cinco años de vida, aun a pesar de ser unos practicantes de un género “muy 2010” como el surf-pop de tintes garageros. Ellos, afortunadamente, no solo se tienen el uno al otro, sino que tienen algunas de las mejores canciones de género paridas en los últimos años y, sobre todo, tienen un discazo urgente y rebosante de melodías como Nothing Yet, excusa que escogieron para plantarse en Madrid.

EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO

Ojalá todas las misas negras fuesen como los conciertos de El Altar del Holocausto. Su sonido, a medio camino entre el ritual doom instrumental y las cavilaciones del post-rock más pérfido y denso, se debate entre la música mística y la banda sonora instrumental de una película imaginaria en blanco y negro. No es raro que ya hayan trabajado con bandas como Animal Collective o Russian Circles.

CAMERA

Es normal que cuando empiece a sonar la música del trío berlinés te vengan a la cabeza ecos de iconos como Neu! o Can. Pero no es tan fácil: la propuesta de Camera, que el primer día de año lanzaron su flamante tercer LP Phantom of Liberty, bebe también de influencias del folclore tradicional asiático y africano, combinando esa curiosa manera de asaltar el krautrock más sintético a través de un tribalismo completamente impredecible, entrando y saliendo por sitios desconocidos sin ver la puerta.

DUNGEN

No han necesitado llevar tocando más de cincuenta años para ser una banda de culto. Para quien no los conozcan, estamos hablando de una de las bandas de psicodelia y rock más importante del norte de Europa: desde Estocolmo con amor, llevando casi veinte años firmando la mejor colisión sonora entre jazz, rock progresivo y ácido melódico. Una auténtica misa de colores que no nos podemos perder.

THE GOOCH PALMS

Cuando el dúo australiano canta parece que están convirtiendo en canción una suerte de mitin de algún dictador de moda. Desde el festival los definen como una especie de “gonzo-pop-punk”, y razón no les falta: sus canciones resbalan, se caen urgentes a la vez que dejan estribillos para bailar golpeando al aire, tan cerca de Devo como de Nobunny.

ATOM RHUMBA

Si te gusta el garage o el rock underground y no conoces al combo vasco es que o no tienes alma o vives en un tarro de mayonesa. Atom Rhumba son uno de los máximos exponentes de esa suerte de posibilidad punk tropical, y aunque llevan siete años sin disco, para este 2017 han prometido publicar nuevo material: a buen seguro que su cita en el GetMad hará que te reencuentres con uno de los mejores repertorios del rock underground estatal pero también que te espoileen por dónde irán los tiros de su siguiente movimiento.

