Once años sin nuevo disco. Ese es el tiempo que lleva Geri Halliwell, la más carismática de las Spice Girls, sin mover ficha, desde que viera la luz aquel Passion que la encontró en un momento especialmente bajo.

En estos años, Geri capitanéo un intento por reformar a las Spice Girls en formato trío, en lo que llamaron GEM (junto a Mel B y Emma Bunton; tanto Victoria Beckham como Mel C pasaron de todo); y estrenó un intrascendente single titulado Hall of Me que prácticamente está escondido en los subsuelos de internet (por no estar, no está ni en plataformas de música en streaming).

Ahora regresa con un single cuya intención llega seis meses tarde, pero llega: se trata de un homenaje a George Michael, fallecido a finales del pasado año, pero que sirve para volver a poner en circulación a una Halliwell que parecía dormida en los laureles.

La canción, titulada Angels in Chains y cuyos beneficios irán destinados a la ONG Child Line (con la que George solía colaborar), es una balada pomposa que parece sacada de los años ’80, en parte gracias (o por culpa) de la producción de Chris Porter, habitual aliado de Michael en la época de Wham! (y también de Elton John o David Bowie, entre otros) y que además puso a disposición de la spice pelirroja a varios de los músicos que formaron parte de las sesiones de grabación del icónico Faith.

Además, este sábado 24 de junio, un día antes del que hubiera sido el 54º cumpleaños de George Michael, Geri se subirá a un escenario diez años después de hacerlo por última vez. Y lo hará en el G-A-Y Heaven londinense, donde tocará por primera vez este nuevo single.

Spice Michael