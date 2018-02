El 25 de febrero hubiera cumplido 75 años George Harrison. Lamentablemente, la llama de uno de fab four se apagó hace algo más de tres lustres, a finales del año 2001, cuando el beatle tenía apenas 58 años, demasiado joven para que nos abandone uno de los compositores más importantes de todos los tiempos.

Incluso a la sombra de aquella dupla galáctica que representaba la unión de sus compañeros John Lennon y Paul McCartney, algunas de las canciones más icónicas de The Beatles las ha escrito Harrison. Me refiero a himnos históricos como Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps, Taxman o Something, entre muchas otras; pero, además, George ha dejado una discografía en solitario absolutamente fundamental para el devenir del sonido de la música pop universal, siendo el que abrió esa lata a la conexión entre la psicodelia, la música oriental y la canción pop.

Un año después de su muerte, en noviembre de 2002, sus amigos se reunieron para rendir culto y pleitesía a su repertorio en un concierto que vio cómo Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Jeff Lynne, Tom Petty o Ravi & Anoushka Shankar repasaron algunas de las canciones más inolvidables de su repertorio. Aquel concierto fue editado en 2003 bajo el título de Concert for George en un doble CD que, ahora, aprovechando el aniversario de su 75º nacimiento, vive una nueva reedición; en este caso, no solo de la edición original, sino también en una edición deluxe que incluye cuatro vinilos.

Nosotros estamos sorteando una de esas cajas deluxe (valorada en 122,99 €) entre todos aquellos que escribáis un correo a alan.queipo@notodo.com, indiquéis en el asunto la palabra GEORGE + vuestro nombre y apellidos y nos digáis por qué os tiene que tocar a vosotros. La respuesta que más nos enamore se llevará la caja. Nos pondremos en contacto con el ganador el próximo jueves 8 de marzo. ¡Suerte!

