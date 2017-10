Anda detrás de la pela Gene Simmons, líder de Kiss. Hace unos meses dijo que quería registrar como marca el “hacer los cuernos”, aludiendo que fue él el primero en utilizar el gesto con fines comerciales hace más de cuarenta años, en la gira Hotter Than Hell de 1974; pero no era cierto: el área de patentes de los Estados Unidos le demostró que antes que él, tanto The Beatles como Coven como Black Sabbath lo habían utilizado.

Ahora, Simmons tiene un nuevo proyecto para seguir engrosando los ceros en sus cuentas bancarias. Y no nos referimos solamente a que tiene listo el que será su álbum solista, de título The Vault, pero algo tiene que ver con eso: y es que Simmons ha puesto en marcha una oferta en la que, si quieres que el líder de Kiss te lleve el disco a tu casa, y tú poder invitarlo a un café y charlar un rato con él, lo podrás hacer… pero previo pago de 50.000 dólares.

Lo ha llamado The Vault Experience, y ha abierto una página especial para ello. El disco que te llevará contendrá, además de un libro de memorias escritas (supuestamente) por él y unas figuritas, lo más importante, mucha música: 150 canciones compuestas por él tanto para Kiss como para la primera época de Van Halen en los años ’70.

Si lo quieres en tu casa, eso sí, tendrás que vivir en los Estados Unidos y rellenar antes el formulario que hay en esta web.

Saca la lengua