En un mundo en el que todo cambia, desde las tecnologías hasta la relación del ser humano con sus pares y con el entorno, e incluso la propia naturaleza se somete a cambios constantes… ¿por qué no iba a cambiar el propio ser humano? Eso es lo que se pregunta e incluso se responde un Festival Gelatina que parte desde aquella máxima del Manifiesto Xenofeminista que apunta “¡si la naturaleza es injusta, cambia la naturaleza!” y que ocupará las instalaciones de La Casa Encendida durante cinco días dedicados al arte y pensamiento neohumanista.

Será entre el miércoles 16 y el domingo 20 de mayo a través de una serie de charlas, talleres y performances que cuestionarán la idea de la “naturaleza dada” y del “género biológico”: ideas como la de no-humano o seres (mal) denominados ‘menos humanos’ se someterán a debate en un mundo en el que la propia idea de cuerpo se está replanteando y emancipando de conceptos impuestos socialmente.

De esta manera, podremos asistir a encuentros protagonizados por una de las autoras del Manifiesto Xenofeminista (la primera vez que una xenofeminista visita España); los encuentros Most People Guard and Keep, que reunirán a artistas que no tenían contacto previo, pero, a través de intercambio de correspondencia, compondrán un retrato de representación del otro; una charla impartida por Timur Si-Qin en donde se buscará redefinir la relación entre lo humano y lo no-humano; una conversación sobre materialismo feminista; otra charla sobre las renuncias y reclamos que el cuerpo puede hacer de elementos propios y ajenos; un taller sobre escritura performativa impartido por la artista Claudia Pagès; un encuentro sobre inteligencia erótica; y directos de Los Voluble repleto de remezclas políticas y live cinema y el concierto-instalación de d-n-e/UAO.

Gelatina