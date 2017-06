De Alberto García-Alix se está hablando mucho este verano por buen gusto en su selección y comisiariado de las seis exposiciones de seis fotógrafos que forman parte de esa carta blanca que le ha dado el festival PHotoEspaña con motivo de su 20 aniversario bajo el nombre de La exaltación del ser, y que acoge el impresionante trabajo de Anders Petersen, Paulo Nozolino, Teresa Margolles, Antoine D’Agata, Pierre Molinier y Karlheinz Weinberger, además de un laboratorio editorial. Esto ha eclipsado parcialmente su exposición La razón de ser, que se podrá visitar hasta el 20 de julio en la galería Juana de Aizpuru; una exposición individual que según el fotógrafo “estaba planeada antes de esto, si no, me hubiera quitado de en medio”.

La muestra repasa distintas series realizadas entre 2010 y 2017 en las que se pueden ver los elementos recurrentes de su imaginario: los tatuajes, la música y la vida nocturna y también acoge una treintena de imágenes nuevas, realizadas en los últimos tres años, en las que vuelve a sumergirse en uno de su temas recurrentes: la moto, “la moto es una de mis grandes pasiones, voy en moto todos los días de mi vida desde que tengo doce años y estoy intentando revisitar ese tema con una mirada más expresionista”.

El fotógrafo de la Harley, lejos de retirarse, vuelve a la carga con nuevas obras que contribuyen a contextualizar mejor al autor y su creación además de evidenciar su viaje hacia lo abstracto. Si en algo se puede decir que Alix es heterodoxo es en su relación con la fotografía. Amante de las motocicletas y de los retratos, sus cámaras Leica y Hasselblad han inmortalizado sus motos, los tatuajes, la música y la noche y ahora hacen lo propio reflejando el actual universo alixiano: una mezcla de íntimos y emocionales retratos y fotografías que giran en torno a un mundo onírico, casi surrealista, pero también muy terrenal: el de la moto que, con una marcada estética, deriva también hacia la abstracción. Aquello que capta la cámara de García Alix siempre forma parte de su vida. Es difícil encontrar en su trabajo alguna pieza que no sea intensamente autorreferencial y, podría decirse incluso, que toda su obra en conjunto forma un gran autorretrato.

Lejos quedó ese García-Alix de la movida, el de los ochenta y los noventa con sus imágenes tomadas al amanecer con un corpóreo y escueto blanco y negro. Su cámara registraba desde finales de los setenta, con una elegancia macarra, el desafío de quienes nunca apostaban a ganar. Un romanticismo sin cortes que se estampaba frente a nuestras narices de consumidores de cultura con la dosis justa de malditismo. Muchas de ellas estaban recogidas en la exposición y libro De donde no se vuelve. Y él no ha vuelto allí. Ahora sigue trabajando desde el lado íntimo, aquel en el que uno es narrador y a la vez protagonista, pero sus fotos han cambiado mucho.

Ya no veremos más orgullosos teddy boys, hermanos de jeringa o imágenes llenas de desaparecidos. Su mirada ha evolucionado hacia algo más metafísico; más abstracto y simbolista. Ya lo demostró el año pasado en la Tabacalera con Un horizonte falso y ahora lo vuelve a hacer en la galería de la calle Barquillo.

Y esa mirada, siempre lúcida, sigue conmoviendo por lo íntimo, como siguen turbando las que se presentan ahora en exposición. Desde la visión intensa y desbordante del propio autor en El otro a esa Cabeza de Perra que nos inquieta y atrae a la vez pasando por su particular Bodegón. Estamos ante su obra más conceptual, que retuerce la realidad con deformaciones, sombras, contrapicados, imágenes oníricas… y en la que también hace frente a un capitalismo de la imagen que ha traído consigo una gran falsificación de las emociones, en particular en esta profesión. En una lucha por no perder su autenticidad Alix, curioso, siempre alerta, en un constante estado de fascinación y en contacto directo con el exterior, sigue tirando en analógico y blanco y negro para encontrar disparo tras disparo, la razón de ser de su fotografía.

