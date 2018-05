Son jóvenes y saben qué hacer con la música y cómo comportarse en ella. A la vista está, Origami ya cuenta con más 427 mil reproducciones en tan sólo 11 meses de vida. Hablamos de la banda con una de sus integrantes, Teresa Gutiérrez: voz, pianista y compositora de este sarao tan bonito y lo hacemos después de escuchar Ganges, el primero de (esperemos) muchos más.

La tendencia que podemos leer por otros lugares habla de la banda como como si fuera una no menos importante sucesora de formaciones archiconocidas, situándola próxima a nombres como The XX, Lykke Li, Chet Faker, Cigarettes After Sex, Hannah Reid, James Blake, London Grammar… Nombres que siguen apareciendo en algunos textos que hablan de GANGES como si de una norma se tratase. Qué pereza de siempre los mismos. Agradecemos la orientación, pero, ¿y qué más? ¿De verdad que estos chicos no tienen ninguna seña de identidad, suya, intrínseca a su sonido, que no podemos más que aplaudir lo bien que lo hacen porque su sonido suena (valga la redundancia) a grupos que ya llegaron?

GANGES apuestan por una elegancia oscura y por hacer que lo orgánico conviva en paz con lo electrónico, y sacan notaza en el intento porque logran que algunos viajemos por atmósferas de otra modo inalcanzables. El resultado es un sonido de cuerpos para adentro, solamente recomendable para todos los que viven la música de forma profunda, experimental, como subiendo a un viaje de sensaciones extremas que cuenta con inicio y sin final. Nos gustan porque, entre otras cosas, a pesar de tener un buen chorro de referentes (como todo y toda artista que se nos ponga por delante) son independientes en su sonido y así lo defienden en cada tema.

“Cuando no teníamos todavía música, muchas canciones nos salieron por la imagen: había gente que pensaba que valía la pena lo que hacíamos por las fotos que veía de nosotros”

¿Cómo te pillo?

Bien, estoy en coche llegando a Barcelona. Si se corta por lo que sea, te vuelvo a llamar.

Os he descubierto hace poco y me gustáis. ¿Cómo comienza esto que llamáis GANGES?

Yo siempre estuve con la ilusión de dedicarme a la música, siempre me había apetecido y era una cosa que tenía ahí como en el tintero. Hice mi carrera, comencé a trabajar y con el primer sueldo grabé tres canciones; eran tres composiciones mías que durante tres meses tuve bajo llave, no me atrevía mucho a moverlas. Yo ya tenía el nombre de la banda, GANGES, tenía ya creada la página de Facebook y esas canciones ahí guardadas.

En un viaje un poco raro, me fui con una amiga (a mitad de marzo) para desconectar a Tenerife y allí me encontré con Jorge, que es el percusionista de la banda, que estaba allí también haciendo las prácticas. A Jorge ya le conocía de antes, de algunas quedadas que hacíamos para tocar versiones, pero hacía un año que no le veía. Fue un poco como el destino; en ese viaje, aprovechando que estuvo con nosotros, le conté el proyecto y él dijo que le apetecía formar parte. Así que, al final, se unió. Más tarde, Álvaro (con quien tengo una amiga en común) también aceptó mi propuesta. En junio comenzaron los primeros ensayos y con todo atado comenzamos a dar los primeros conciertos.

¿Lo de ponerle Ganges a la banda es por el río Ganges o es locura mía?

No tiene nada que ver (risas). De hecho, lo escogí un poco en contra de todo el mundo. Pero no, no tiene nada que ver con el río. Era una palabra que me gustaba por tipografía, dos ges, me la imaginaba guay. También me convenció el hecho de que se escribiera igual tanto en inglés como en español, lo que dejaba la posibilidad a poder cantar también en español, aunque desde el principio yo tuviera claro que quería cantar en inglés. Pensé en este nombre también para que la gente de aquí lo pronunciara como se lee, Ganges. Pero la verdad es que ha sido graciosos porque no veas la de gente que lo ha pronunciado raro… ¡Pero unas cosas! y yo diciendo: “¡madre mía, pero si este lo he elegido en parte para que fuera sencillo de pronunciarse en castellano!”. Aunque, mira, cuando fuimos a Austin, al presentar al grupo, yo lo pronunciaba en inglés, ojo.

Al final se me ha ido el tiempo leyendo sobre el río Ganges y parece que la palabra proviene, a su vez, de la palabra sánscrita «gáṅgā», que significa «va, va» (o sea, que se mueve rápidamente). Me ha flipado.

¡Qué guay! (risas). Pues mira, ahora que lo dices hasta nos viene bien y todo (risas).

“Una banda sin disco es la mitad de lo que podría ser: a muchas bandas directamente ni se las considera por el simple hecho de no tener disco. Ahora, sentimos cierta seguridad a la hora de poder presentar tu proyecto con un disco en la calle. Con el disco nos sentimos más serios, algo más maduros”

Un EP en 2016 fue el antecedente de todo lo que habéis hecho con este primer disco. La etapa pre-LP siempre tiene su sentido, ¿no?, es como que siempre pega.

Antes de que llegara el disco hemos vivido cosas súper emocionantes. Fue una locura, porque sacamos el EP y justo quedamos finalistas de tres concursos muy importantes. Uno lo ganamos, que fue el de Mad Cool; otro fue el de Proyecto Demo (el concurso de maquetas de Radio 3 y el FIB), que estuvimos a las puertas con otros dos finalistas; y el otro fue el Dcode, donde estuvimos batallando con grupos buenísimos a los que conocíamos (en algunos casos) y con los que creamos una bonita relación (en otros).

Con el EP como que estuvimos presentes en muchos concursos, sentimos que nos apoyaron desde muchos sitios. También fue increíble tocar en el Primavera Club, que fue una pasada. El tema del crowdfunding, cuando sacamos el EP, fue muy guay el apoyo que recibimos fue gigante, el dinero que necesitábamos lo conseguimos muy rápido. La verdad es que después de ese EP pasaron muchas cosas que nos hicieron pensar que el proyecto tenía sentido, que tiraba y que a la gente le gustaba. Desde el punto de vista de la crítica también nos hemos sentido muy arropados. Tener el apoyo de los medios es crucial, al público después le puedes gustar más o menos.

Hace unos meses salía a jugar en todas las palataformas vuestro debut homónimo. ¿Cómo ha sido esa toma de contacto entre vuestro primer disco y la realidad de alrededor?

Pues muy bien. Ha pasado todo un poco rápido con lo de Austin. Teníamos a Austin como un punto de inflexión porque era lo más grande que nos había pasado hasta el momento. No quiero decir que dejásemos el disco en un segundo plano, pero el estreno del álbum, tan inmediatamente seguido por el SXSW, no tenía completamente nuestra atención.

El disco ha sido algo que teníamos que hacer sí o sí, porque una banda sin disco, al final, es la mitad de lo que podría ser; por eso a muchas bandas directamente ni se las considera por el simple hecho de no tener disco. Ahora, tenemos la sensación de que nuestro proyecto se defiende mejor gracias a que le respalda este disco. Ya podemos decir: “bueno, somos emergentes pero, al menos, contamos con el bagaje básico de cualquier banda”. Sentimos cierta seguridad a la hora de poder presentar tu proyecto con un disco en la calle. Con el disco nos sentimos más serios, algo más maduros.

Vamos, que el Ganges os concede la sensación de haber subido un escalón que, por pequeño que sea, os posiciona en otro lugar.

Exacto. Así es.

¿Dónde habéis grabado?

Los dos temas que sacamos como singles,400 Millas Norte y Classic Lover Covers, los grabamos hace mucho tiempo. Esos dos singles andan un poco separados del resto del disco, que lo grabamos en una semana muy intensa de diciembre; nos encerramos, Álvaro y Jorge pillaron vacaciones y nos metidos a grabar los temas que faltaban. La verdad es que fue una locura: nos levantábamos a las siete de la mañana todos los días y nos acostábamos muy tarde. Estábamos agotados, no nos creíamos cuando terminamos. Hasta la última hora del último día seguíamos dándole vueltas a los temas. Fue un poco contrarreloj, muy intenso, pero bien.

Muchos de los temas ya los teníamos (por fortuna) muy trabajados: fue llegar y pegar. Pero cuando en un momento dado un tema se atravesaba nos angustiábamos un poco porque no llegábamos. Tuvimos la suerte de que nuestro productor Alexis nos entiende muy bien, gran parte del mérito es suyo, siempre nos saca de los apretones y aporta unas ideas muy guays.

“Me costaba muchísimo escribir en español porque la mayoría de la música que escucho es en inglés. Pero ahora que he empezado cada vez me siento más cómoda, incluso me gusta mi voz cantando en español”

¿Os planteáis el castellano en el futuro?

Depende. Podría ser. Si me hubieras preguntado esto un año atrás, creo que te hubiera dicho que no. Pero cada vez estoy más abierta. Si las canciones en español tuvieran mucha acogida o tuviésemos mucho éxito en latinoamérica, podría plantearse. A mí me costaba muchísimo escribir en español porque la mayoría de la música que escucho es en inglés. Pero ahora que he empezado cada vez me siento más cómoda con el español, incluso me gusta mi voz cantando en español. Podría ser, podría ser…

Qué cosa más bonita el vídeo de FADE (In). Juanjo Marbai es muy responsable de tanta belleza. También me sorprende lo poderosas que son las reproducciones de vuestros vídeos para tratarse de una banda que acaba de sacar, como quien dice, un primer disco.

Hicimos el vídeo porque nos parecía importante presentar el disco con una pieza audiovisual porque ya sabes que así siempre entra un poco mejor. FADE (In) es el tema que engloba todo el disco, es decir, responde a una especie de presentación que engloba la idea que tenemos del disco, por eso lo elegimos para el videoclip. Grabamos en medio día, tuvo un trabajazo. Ha quedado muy bien para lo rápido que grabamos. Está guay porque lo grabamos con Super 8 de verdad, lo mandamos a Alemania a revelar (porque es el único sitio donde revelan super 8). Nosotros estamos muy contentos con el resultado.

Juanjo es el que hace las ideas y después yo me encargo de montar el vídeo, curramos juntos (fuera del proyecto también somos fotógrafos y videógrafos), vamos mano a mano. La canción habla de percibir los sueños en la ciudad, queríamos que fuera melancólico pero que también tuviera mucho rollo, que cada plano fuera muy fotográfico, ¿sabes?, que se pudiera hacer una foto de ese plano y quedara perfecta.

El vídeo ha quedado muy nostálgico gracias a que hemos intercalado la Super 8 y la cámara pro. No sé si te has dado cuenta de que hay una voz en off, como de un mensaje de voz, de una persona que cuenta cómo está viviendo en la ciudad. La voz es de Álvaro, el bajista, que habla genial en inglés y quedó de lujo, consiguió crear un ambiente estupendo.

Parece necesario para vosotros que la música se vea. Y dentro de que se vea, que la imagen tenga fuerza. Como si lo visual de un tema fuese una parte del trailer de un disco.

Totalmente. Para nosotros es el 50%, hasta ese punto llegamos. Montar un grupo y que te escuchen (aunque parezca que no) es un paso difícil. Es necesario romper esa barrera. Nosotros a través de la imagen invitamos a la gente a que escuchen lo que hacemos; es un poco intentar diluir esa barrera para que la gente se anime y escucha nuestra música. Y en ese intento está presente el que podemos considerar el cuarto miembro del grupo que ha estado desde el principio, Juanjo Marbai, que trabaja la parte visual y lleva con nosotros desde el principio, las primera fotos corren a su cargo y es el que ha creado esa imagen de GANGES. El proyecto no se entiende sin él, porque es él el que entiende la estética, nada más y nada menos porque es el que la ha creado.

Cuando no teníamos todavía música, muchas canciones nos salieron por la imagen: había gente que pensaba que valía la pena lo que hacíamos por las fotos que veía de nosotros. Para nosotros es súper importante. No consideramos subir fotos con móviles (aunque en otros proyectos lo entiendo perfectamente, como en la música garage, que me encanta) porque tenemos la suerte de contar con Juanjo y, gracias a él, permitirnos el lujo de tener la imagen que tenemos.

“Nos han salido temas muy luminosos, muy cristalinos, con mucha campanita y mucha paz, con mucho ambiente… Pero también hay temas muy oscuros, que hablan mucho de la muerte, de la traición, incluso tétricos. Es genial que estén unos al lado de los otros y guarden esa coherencia que les hace llevarse tan bien”

Esta canción habla de los sueños y de los sacrificios que tenemos al hacerlos realidad. ¿Tiene GANGES muchos sueños?

Sí, jo, la verdad que muchos. Sobre todo tenemos en mente muchos festivales a los que nos encantaría subirnos. Ojalá algún día. Yo siempre lo pienso, porque como me encanta el tema, me encantaría que nos hiciera CANADA un videoclip algún día, sería brutal.

Hablando de sueños. El negocio de la música acumula muchos. Tal y como funciona la industria, ¿crees que el artista que quiere comer de esto y entra en este mundo para intentarlo se encuentra con un panorama lleno de sacrificios?

Sí, yo creo que sí. Creo que el que se dedique sólo a la música, o el que se dedique sólo a un proyecto musical, lo tiene prácticamente imposible si lo que pretende es sobrevivir, tener una familia y tener una vida más o menos cómoda. Yo creo que la gente que quiere dedicarse a esto termina metiéndose en muchas cosas: grabar, producir, tocar con más grupos… Pero es muy duro, tienes que estar muy abierto a vivir de cierta manera, dejar de lado la estabilidad (tal y como yo la entiendo). A menos que pegues el pelotazo. Pero eso es tan improbable… Todo el mundo que no tenga esa probabilidad presente en la cabeza está un poco loco. Tienes que mentalizarte desde el principio de que, probablemente, no salga nada de todo esto y aún así trabajar.

Decís que en este disco hay tanta luz como oscuridad y que ambas ocupan el mismo volumen dentro de este disco. ¿Este equilibrio ha sido buscado o simplemente es el resultado de vuestra personalidad musical?

No es buscado… En general, hemos tirado siempre un poco hacia la oscuridad, pero luego resulta que nos escuchamos y no somos tan oscuros. Existe una dicotomía ahí un tanto extraña que viene de una especie de reflexión si echamos la vista atrás. Es muy difícil crear a la vez que te analizas. Las cosas salen, fluyen y después, cuando te poner a hablar del disco, nos preguntamos qué hemos hecho en él. Nos han salido temas muy luminosos, muy cristalinos, con mucha campanita y mucha paz, con mucho ambiente… Pero también hay temas muy oscuros, que hablan mucho de la muerte, de la traición, incluso tétricos. Es genial que estén unos al lado de los otros y guarden esa coherencia que les hace llevarse tan bien.

“Es muy difícil crear a la vez que te analizas. Las cosas salen, fluyen y después, cuando te poner a hablar del disco, nos preguntamos qué hemos hecho en él”

El amor siempre presente aunque aparezca tratado de formas diferentes en función de la canción que estemos escuchando. El amor ha sido (y es) uno de los temas más recurrentes por el arte en general. Vosotros le dais un especial protagonismo.

Coral Beat, que es una canción más relajada y más liviana, usa el amor de una manera súper triste (cuando en realidad somos gente muy alegre, pero bueno). Igual hay gente que ve el amor de una forma alegre, incluso desafiante, pero a nosotros nos sale siempre una vena muy triste y muy oscura, a pesar de que yo en el amor soy inmensamente feliz y no tengo problemas, pero me siento inspirada por otras movidas. Por ejemplo: rupturas de amigos me han inspirado a la hora de crear canciones. La tristeza, sobre todo en el amor, es como una fuente inacabable de ideas.

