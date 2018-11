Hace quince años, el grupo que cambiaría para siempre el sonido del punk y el hardcore y fueran uno de los iconos de movimientos como el emo (antes del emo) o el straight edge decidieron parar, y desde entonces no han vuelto.

Aún así, eso no quiere decir que los miembros de Fugazi se quedasen parados: el vocalista Ian MacKaye tiene lo suyo dirigiendo el sello Dischord Records, y entre 2005 y 2012 publicó tres discos con The Evans; el bajista Joe Lally ha publicado tres álbumes en solitario que lo acercaban a un registro más cerca del indie-rock; el batería Brendan Canty ha desarrollado una fructífera carrera como productor, pero en estos últimos tres lustros ha publicado discos en proyectos como Garland of Hours o Deathfix; y el guitarrista Guy Picciotto ha tocado con artistas como Vic Chesnutt, Mats Gustafsson y producido álbumes de bandas como The Gossip, Blonde Redhead, Downtown Boys o el último disco de los Blood Brothers.

Y aunque muchos habían dado por perdida la posibilidad de que la banda se juntase, y aunque no vaya a ser exactamente lo mismo, ha trascendido la información de que el guitarrista, vocalista y líder de la banda y el bajista, Ian MacKaye y Joe Lally, respectivamente, son las caras visibles, junto a Amy Farina (que compartía banda con MacKaye en The Evans) de un nuevo proyecto conjunto que aún no tiene nombre pero sí un primer concierto: este domingo 11 de noviembre en el St. Stephen’s Auditorium de Washintgon DC.

Este grupo aparece un año después de que Joe Lally y el batería Brandan Canty se juntaran para co-liderar a The Messthetics, proyecto con el que publicaron este mismo año un debut. Pero la importancia y simbolismo de Iac MacKaye, todopoderoso líder de Fugazi, da a este nuevo supergrupo una dimensión mayor. Veremos hasta dónde llegan.

Fuga de Fugazis