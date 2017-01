Fuckaine no se andan con tonterías. Nunca lo han hecho y no van a empezar a hacerlo ahora. Si quieren llamar a su segundo disco Pizza Valentine (Industrias Bala, 2016) en honor a un surrealista sketch de YouTube, pues lo hacen, y si quieren dejar las guitarras para pasarse a los sintes no les va a preocupar ni lo más mínimo lo que los demás puedan pensar. Al que no le guste, que se joda.

Puede sonar radical, pero esa filosofía les ha funcionado hasta ahora. Ya fueron muchos los que se echaron las manos a la cabeza cuando sacaron su primer disco, Totally Contagious (Origami, 2014), donde de un plumazo se cargaban el estilo jovial y veraniego del EP Summer songs for kids para adentrarse en la oscuridad del noise. Pero la crítica fue unánime, éxito rotundo. Con el camino abierto lo fácil habría sido repetir, algo que por supuesto no ha pasado. En su lugar Pizza Valentine es un nuevo giro estilístico hacia la electrónica y el pop bajo una perspectiva totalmente desquiciada. Fuckaine son así y así van a seguir.

Quedamos con Fran Meneses (voz, guitarra y cacharritos), Tábata Pardo (bajo, voz y teclado) y Pablo González (batería, cacharritos y coros) para hablar de pizza, la Expo 92, YouTube y música moderna, incluyendo a Las Grecas.

Notodo: Si contamos el EP, lleváis tres discos y tres cambios de estilo muy diferentes. ¿Es lo que os pedía el cuerpo en cada momento?

Fran Meneses: A mí sí.

Tábata Pardo: Sí, lo que pide el cuerpo, pero también en realidad en cada disco, menos en el primer EP que era más igual, cada canción es de su padre y de su madre.

Fran: Era una macedonia. Pero éste sí que tiene un poco más de cohesión, yo creo. Aunque parece como los típicos segundos discos que se parecen un poco al primero en cuestión de canciones y eso.

Tábata: ¿Tú crees? O sea que nos estamos repitiendo.

Fran: Es que hay canciones que son un poco como la segunda versión de la primera.

Tábata: ¿Sí?

Fran: Yo encuentro bastantes analogías, pero es cosa mía.

Nuestra manera de componer es un poco esquizofrénica pero funciona

NTD: Yo sí creo que existe esa coherencia, sobre todo respecto al anterior disco, del que muchas críticas decían que sonaba a todo.

Fran: Sí, era un descojone, ¿para qué engañarnos?

Tábata: Ahora estamos encontrando nuestro sello.

NTD: Pero al final Totally Contagious tuvo un resultado positivo, salió en muchas listas de lo mejor del año.

Tábata: Ya, yo no sé si es por colegueo o algo así, o si a la gente le gustó de verdad (se ríe). Pero sí que estuvimos en un millón de listas.

Fran: Yo creo que a la gente le gustó, amiguismos nosotros pocos, sinceramente.

NTD: Y lo de ser grupo revelación para tantos medios y premios, ¿cambió la perspectiva para el segundo disco?

Fran: No sé, yo creo que ha cambiado el producto final sencillamente, no ha habido perspectiva. Es que de hecho muchas de las canciones de ahora están hechas casi desde que sacamos el primer disco, como viene siendo lo típico y lógico en la mayoría de los grupos. O sea hay canciones que tienen dos años de edad y tampoco había una campaña de marketing brutal para que tuviésemos que sacarlo todo parecido. Le hemos dado mucha vuelta a los temas y hemos cambiado muchos de ellos muchas veces. Creo que también influye la experiencia.

NTD: El caso es que ahora habéis hecho un disco donde prima la electrónica y las guitarras casi desaparecen. ¿Por qué?

Tábata: Es que Fran se negaba a tocar la guitarra en directo. No quiere tocar más instrumentos en directo, por lo menos en esta gira.

NTD: ¿Por qué?

Fran: Porque estoy hasta los huevos (se ríe). No sé, me apetece hacer el moña; y además, sinceramente, creo que lo que hemos probado hasta ahora desde que está Pablo ha salido de puta madre. El feedback del público nos dice que es mucho más potente, porque puedo hacer todas las guarrerías que quiera. Que antes las hacía pero dejaba de tocar la guitarra y la cagaba, ahora no me tengo que preocupar.

NTD: ¿Ése ha sido el impulso principal de desterrar las guitarras?

Fran: No, no.

Tábata: También porque ahora escuchamos más música electrónica que cuando estábamos grabando el primer disco, sobre todo.

Fran: Sí, eso es. La mayoría de los temas los hemos hecho directamente en el portátil, entonces es difícil que salga algo que te pida meter una guitarra si no eres un grupo de rock.

NTD: Así que habéis modificado la forma en la que habéis compuesto las canciones.

Fran: Claro, es que nos pilló una época en la que Pablo entró, teníamos que estar preparando el set y no teníamos tiempo para componer en el local, era o una cosa u otra.

Tábata: En los ratos muertos componíamos en el portátil. Yo en el siguiente disco sí que volvería a componer en el local porque se ganan muchas cosas.

Queremos dejar de tocar instrumentos en directo, hacer más el moña

NTD: Además ahora sois cuatro. ¿En qué momento entran en escena Pablo y Jesús?

Fran: Empezamos con Pablo porque un día hizo un cover de Jota [Armiños] que no podía tocar y nos gustó mucho. Jesús llevaba ya como año y medio.

NTD: Siendo cuatro supongo que habréis cambiado la forma de enfocar las canciones sabiendo que contáis con más medios en el escenario.

Fran: Siempre hemos sido varios, al principio empezamos siendo tres.

Tábata: No, al principio empezamos siendo dos, y de hecho le pedimos a un tío que nos grabara las baterías, que luego iba a ser nuestro batería, pero compusimos todo siendo dos. Pero siempre componemos por encima de nuestras posibilidades, porque siempre hacemos muchísimas más cosas de las que podemos tocar en directo, entonces cuantas más personas mejor.

Fran: Es que cuando lo haces todo con un ordenador se te va la olla. Pero eso, al principio éramos tres y yo tocaba la guitarra y los sintes, y eso ya era demasiado. La madre de Tábata nos dijo que no podíamos hacer eso porque no te da la vida.

Tábata: Es que estaba ahí súper concentrado sin disfrutar, un coñazo.

Fran: Ahí decidimos buscar un teclistas, tuvimos tres o cuatro y ahora está Jesús.

NTD: Con tantas capas hay cabida para muchas influencias, desde lo industrial al tropicalismo. Yo veo tanto retazos de The Suicide of the Western Culture como de Animal Collective.

Tábata: Sí, podría ser, totalmente.

Fran: La mayoría de los temas que son sólo con sintes son temas que han empezado de una manera totalmente diferente, entonces llegamos a la conclusión de que eran demasiado lentos, demasiado coñazo y decidimos rehacerlo todo. Pero en vez de rehacerlo todo de cero, que sería hacer otro tema diferente, cogimos los cachos que más nos molaban e hicimos sampling de esos trozos, usando por ejemplo la melodía como parte de percusión, y eso es lo que hace que sean así.

Tábata: Hace que sean más industriales algunas cosas, porque tiramos mucho de samplers.

Pablo González: Yo recuerdo que el primer sampler que escuché para un tema que se llama Nevada, que no está en el disco y era como muy loco, fue la primera vez que yo me puse a tocar la batería con ellos. Fue como: “haz esto y después si se te ocurre algo mételo y después haz esto otra vez”. Era como todo muy esquizofrénico pero estaba guay esa manera de componer. Es un poco extraña pero funciona.

NTD: Sin embargo el resultado final es muy pop, con sus estructuras tradicionales de estrofa y estribillo.

Fran: Sí, es muy pop.

Tábata: Totalmente, es verdad.

Fran: Eso no era un objetivo.

Pablo: Yo creo que eso igual viene por las influencias, de la música que oíamos.

Fran: Yo creo que es porque no hemos tenido tanto tiempo para comernos la cabeza con eso sino con otras cosas como son las texturas, sustituir un sinte con un ladrido de perro, una caja o un pito de un coche, por ejemplo. Nos hemos parado más en eso que en lo que son las estructuras, por lo tanto al final te queda algo que es A-B-C-A-B-C.

Tábata: Ahí no nos hemos estrujado mucho el cerebro.

Fran: Yo creo que eso está guay. Yo siempre he tenido en la cabeza que para que la canción fuese buena tenía que tener una estructura que no te la esperes, y creo que ahora no me interesa tanto eso.

NTD: A mi particularmente la que me parece más pop es Expo 92, me ha sorprendido que no fuera el single.

Todos: Ya (se ríen).

Pablo: Hay gente a la que no le gusta eso, digámoslo así.

Fran: (Se ríe) Dejémoslo ahí. Hombre es que esa no era la intención, pero…

Pablo: A mí me parece el tema más descarado del disco, aparte que tenga una vertiente pop que es innegable, pero es súper descarado y creo que refleja un poco el rollo.

Tábata: A ver, más que descarado diría naif.

Pablo: Hombre, también, pero, ¿qué tema del disco no es naif?

Fran: La idea cuando empezamos ese tema era que fuese un plagio de un tema de David Bowie. Empezó así y ahora creo que no se parecen en nada, en que tienen tres acordes y ya.

NTD: ¿Pero cuál es vuestra obsesión con la Expo? Hace poco vi a Fran disfrazado de Curro en Instagram.

Tábata: Es su vida.

Fran: Yo fui y fue una cosa loca, un hecho histórico.

Pablo: Yo cuando llegué a Madrid le preguntaba a gente por conciertos épicos, como por ejemplo el de Nirvana, porque no estuve allí pero me parecen momentos históricos. Pues lo mismo la Expo (se ríe).

Fran: Yo además iba con pase VIP, porque mi madre trabajaba en una de las empresas que estaban allí. Todas las colas brutales que había yo me las saltaba. El caso es que a mí se me olvidó eso de la Expo, pero empecé a ver fotos que tenía de pequeño y fue una nostalgia total.

NTD: ¿Pero además de la Expo os va el rollo nostálgico, como pone en la nota de prensa con Las Grecas?

Tábata: Eso lo ponemos un poco por hacer el gilipollas, en realidad nosotros escuchamos música de ahora.

Fran: Hombre, Las Grecas nos molan.

Pablo: Yo he escuchado mucho Triana, grupos españoles del rock andaluz. Pero escuchar un disco de Las Grecas tiene que ser muy duro.

Fran: Tendrán la que mola y luego las demás serán baladitas. O igual son todas redondas, pero unas tirarán más al rollo de la cárcel y el pico, que serán las lentitas, y luego las cañeras que serán las de amor.

Es una pasada grabar con Paco Loco: te trata como si fueses un niño pequeño, te llama para comer, se ríe de ti…

NTD: También declaráis vuestro amor al pepperoni: “We hate macaroni but we love pepperoni”. ¿Esto es así o lo hicisteis por la rima?

Fran: Es por la rima. La hicimos directamente en el estudio esa letra.

Tábata: Es que además nos dijo Paco Loco que dijéramos eso porque lo típico es que no te guste el pepperoni, al principio era al revés.

NTD: ¡Pero si es la mejor pizza de todas!

Fran: ¡Pero si tú te tomas eso para cenar no duermes! A mí me gusta la de bacon, pero eso no rima.

NTD: Hablando de pizzas, tengo que reconocer que he visto el video de Tim y Eric de Totinos pizza boy del que sacáis el título del disco y he flipado bastante.

Tábata: ¿A que es maravilloso?

Fran: Tim y Eric son guionistas de Adult Swim y hacen muchas series, como Check it out, siempre mierdas muy jodidas. Aquí en España es difícil verlo, porque Adult Swim está capado según qué contenidos.

NTD: ¿Sois de los que echan la tarde en YouTube viendo videos del estilo?

Fran: Yo no, lo que pasa es que me pongo eso en el estudio mientras estoy montando una batería, por ejemplo, y salen todos los videos uno tras otro.

Tábata: No es que seamos de ver videos chorras sin parar, es que Fran sólo ve lo de Adult Swim. No nos solemos enterar de los vídeos-memes o como se llamen. Los virales.

Fran: Tim y Eric son muy recomendables, tienen videos muy David Lynch pero con risa.

Cuando a alguien le gusta la mierda que hacemos nos dejamos querer

NTD: Vosotros también le dais importancia a lo audiovisual. Los vídeos de Ode to repetition y de I will bring you down son muy rollo videoarte, sobre todo el primero.

Tábata: El de Ode to repetition todo el mundo nos ha dicho que está al nivel de CANADÁ.

Fran: Es merecedor de Óscar.

Tábata: La verdad es que David [Iñurrieta] es un crack, nos ha hecho otro para la canción Currents del anterior disco. Y el otro videoclip, el de I will bring you down lo hicimos nosotros con cosas que nos grabó mi madre en una piscina, totalmente casero.

Fran: Tomamos ketamina y nos pusimos a hacer tonterías (se ríe).

NTD: ¿En qué parque acuático lo grabasteis?

Tábata: Fue en Viena, de cuando fuimos al Sziget y conseguimos unas fechas por ahí. La verdad es que molaba mucho ese parque.

Fran: Era como Cony Island, solo que Cony Island ya no tiene ni puta gracia. Éste era retro pero con gracia.

NTD: Por otro lado, los videos que habéis hecho de promoción son de un rollo casero total.

Tábata: Sí, esos sí que los hemos hecho nosotros.

Fran: Copiamos a las pelis que hace Adam Green, éstas en el que dobla a la gente pero mal doblada.

NTD: Habéis grabado en parte con Paco Loco, que tiene un perfil más rock que el que tiene el disco. ¿Cómo llegáis hasta él?

Tábata: Fue porque él nos escribió y nos dijo que le gustaba el primer disco, que le había flipado. Nos hizo mucha ilusión y en ese momento estábamos un poco perdidos, nadie nos hacía caso. Así que cuando alguien nos lo hizo nos fuimos a grabar con él. Si alguien confía en nosotros y le mola la mierda que hacemos nos dejamos querer.

Fran: La verdad es que ese mail llegó como seis meses antes de que decidiésemos ir a grabar, porque ya empezaba a acercarse la época en la que teníamos que terminar las cosas. En mi estudio no teníamos hueco y no sabíamos con quién hacerlo. Salió la oportunidad y fuimos. Además tiene el rollo de irte para allá.

Tábata: Es una pasada. Es como un campamento, mola muchísimo. Él te trata como si fueses un niño pequeño, te llama para comer, se ríe de ti. Luego se cabreaba mucho con nosotros, yo creo que se arrepintió (se ríe).

Pablo: El tema Puke Tahina viene de Paco Loco directamente, sin pasar por el estudio de Manufacturas Sonoras. Los temas más retorcidos son los suyos, curiosamente.

Componemos por encima de nuestras posibilidades: hacemos muchísimas más cosas de las que podemos tocar en directo

NTD: ¿Pero grabasteis todo allí?

Fran: No, no, sólo las voces.

Tábata: Fuimos ahí para terminar todo de una vez, aunque al final no nos dio tiempo.

Fran: La mayoría de la instrumentación que hay, excepto la batería, está grabada directamente a la entrada del micro al ordenador, con su ruido y con sus mierdas, pero yo estoy súper contento. La verdad es que se me desmitificó un poco el tema del estudio, aunque esté mal que yo lo diga que me gano la vida con eso. Pero oye, que no hace falta, si la canción es buena pues ya está.

NTD: Suena a disco grabado profesionalmente.

Fran: Hombre, es que las baterías están bien grabadas.

Pablo: Y muchos sintes están grabados en el estudio, el ordenador se quedó para sampleo.

NTD: ¿Mientras grababais ya sabíais que lo ibais a sacar con Industrias Bala?

Fran: Sí, porque nosotros empezamos a trabajar con ellos hace justo un año.

Tábata: Les enseñamos temas que teníamos ya grabados, y de hecho cuando fuimos al estudio de Paco Loco nos preguntó Juan [Santaner, responsable de Industrias Bala] que dónde lo íbamos a grabar. Le dijimos lo de que Paco nos había escrito porque le molábamos y eso le convenció, porque se fiaba del criterio de Paco para captar a gente con talento. Luego cuando volvimos de grabar ya cerramos la cosa.

Fran: Sí que es cierto que al mismo tiempo estuvimos hablando con Subterfuge, pero no hubo química. Ahora estamos muy contentos.

NTD: ¿Qué planes de gira tenéis?

Tábata: Sobre todo festis, que aún no están todos anunciados.

Pablo: Primero que pasen las navidades, que esto ha sido un parto muy largo. Muy satisfactorio, porque el niño ha salido bonito, pero muy largo. La verdad es que ahora tomarse unos días viene guay.

Tábata: Las miras están puestas sobre todo en festivales. Nos decía también Juan que es un poco palmada hacer gira por salas, pero al mismo tiempo nos apetece hacerlo.

Fran: Nosotros en lo que estamos currando es en repetir lo que hicimos el año pasado, una minigira por Europa, porque ya hicimos algunos contactos. Entonces sería repetirlo en plan DIY, en squats y tal. A mí eso me mola, porque la experiencia no fue nada mal y el feedback que recibes es que la gente entiende el rollo un poco más que aquí. Igual me equivoco, pero es la sensación que me dio. Hemos estado recopilando unos contactos para ir cerrando fechas.

El primer disco era un descojone; ahora estamos encontrando nuestro sello

NTD: Tuvisteis que aplazar la presentación del disco en Madrid porque cerraron El Sótano. ¿Cómo está la cosa para tocar en la capital?

Pablo: Hay sitios que están peores.

Tábata: Hombre, hay muy pocos sitios que no te cobren alquiler, eso sí.

Fran: ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco creo que Madrid sea una ciudad tan jodidamente inmensa, o por lo menos que el núcleo es muy reducido.

Tábata: Claro, tampoco hay tanta demanda de tantos conciertos, porque luego vas y hay uno que está petado, pero hay un montón de conciertos todas las semanas que no va nadie.

Pablo: Eso lo vemos con los grupos que tenemos nosotros: tocas y no va ni Perry. No creo que hagan falta más salas.

NTD: ¿Se ha intentado vender una escena madrileña que no existe?

Tábata: Sí, sí que hay escena.

Fran: Pero tampoco es tan brutal. Yo en todos los bolos a los que voy conozco a todo el mundo, y tampoco conozco a tanta gente. Es que de hecho si te vas del centro sólo está la Moby Dick, alguno más por el Barrio del Pilar y ya. El Gruta 77 está haciendo malabares, el radio de acción es muy pequeño.

Pablo: Pero todos somos partícipes de eso: yo no voy a muchos conciertos al Gruta porque está muy lejos. Creo que es un problema más colectivo, que vamos a tiro hecho y ya está.

