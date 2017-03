Dejad que el invierno se acerque al circuito festivalero. No todo iba a hacer shorts cortos, gafas de sol y camisetas sin mangas con el kalimotxo en la mano. No todo iba a ser depender de grandes nombres internacionales para atraer público foráneo a un circuito con identidad musical y cultural propia. No todo iba a ser calcar el mismo festival de indie mainstream como si de una caravana por los pueblos de España se tratase. De ahí que celebremos la irrupción de una cita como el Fred Festival.

Y es que la primera edición del festival invernal de Terrassa persigue un objetivo claro: programar “a los músicos de la ciudad y contribuir a su crecimiento profesional ofreciendo una programación de calidad formada tanto por artistas de renombre del panorama musical catalán así como por los grupos amateurs o emergentes de Terrassa”.

Y así lo harán, primero, en el Coral els Amics, y más tarde, en el Nova Jazz Cava, ambos de la localidad catalana, el próximo viernes 10 de marzo, cuando podamos disfrutar de artistas de renombre en el circuito como El Petit de Cal Eril y Joan Colomo junto a otros proyectos en expansión, como los de Carles Ribes, Gigi i Laura, Júlia Moumen, Tono Castelló o Caseta.

Fred Festival