Había un hueco pendiente en el cartel del Dcode, justo al lado de esos Interpol que interpretarán en directo el Turn On the Bright Lights, un Liam Gallagher que adelantará temas del que será su primer álbum en solitario (del que hoy estrenó single, por cierto) o nombres centrales del pop y el rock alternativo global como Band of Horses, Charli XCX, The Kooks o Milky Chance, entre otros. Y ese hueco ya tiene nombre.

Serán unos renovados Franz Ferdinand los que capitaneen el cartel de la nueva edición del festival madrileño, que volverá a ocupar las instalaciones del Campus de la Universidad Complutense de Madrid, en los aledaños de la Facultad de Ciencias de la Información, el próximo sábado 9 de septiembre, casi despidiendo el verano.

La banda liderada por Alex Kapranos (con quien hablamos hace unos años: ¿lo recuerdas?), que ya se había presentado anteriormente en el Dcode en la edición de 2013, presentará nueva formación, de la que te hablamos hace unos días. Pero el ahora quinteto también aprovechará para mostrar el gran estado de forma que uno de los grupos contemporáneos con mejor repertorio de las últimas décadas es capaz: un auténtico semillero de himnos que podremos volver a cantar con la garganta en carne viva.

Vete comprando la entrada para el Dcode hasta el próximo jueves 6 de julio por 60 € a precio anticipado especial en la web de Ticketmaster.

Código Kapranos