Renovarse o morir. Esa parece ser la máxima que los escoceses Franz Ferdinand han decidido aplicarse, tras un par de años de rumores de separación, que ya se habían activado antes de aquel regreso de hace tres años que sonaba a último disco, esa última colección de hits titulada Right Thoughts, Right Words, Right Action.

Y es que el año pasado el guitarrista Nick McCarthy (el que tiene pinta de haber tocado en los Trogloditas en los ’80) abandonaba la formación para dedicarse de lleno a su otro proyecto, Manuela. Su salida activó aún más rumores de separación.

