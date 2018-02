El arquiescultor de las curvas peculiares y los materiales inacabados

“La arquitectura debe hablar por su tiempo y su lugar y, a la vez, anhelar la eternidad”, dijo alguna vez Frank Gehry. Y es que ese anhelo de trascender se refleja en lo grande, en una arquitectura con voluntad de obra de arte, que busca ser una escultura. Y se complementa con lo supuestamente pequeño: su obsesión por los materiales baratos y el diseño de mobiliario. Esa obsesión por lo escultórico no es casual: Frank Gehry compartió escenario creativo en California durante la década de los sesenta, un contexto determinado profundamente por la escultura que quedó grabado en su trabajo, en su proceso de diseño y en el resultado final de sus obras.

La exposición Frank Gehry & The LA Art Scene hasta el 9 de febrero en la galería madrileña La caja negra, presenta una serie de litografías del artista relacionadas con proyectos de arquitectura o diseño. Y como hilo argumental de su obra, una sala en la que se presentan obras de los artistas de su entorno en Los Ángeles que fueron sus fuentes de inspiración, como John Baldessari, Sophie Calle, Jasper Johns, Ellsworth Kelly, Roy Lichtenstein, Bruce Nauman, Robert Rausenberg, Claes Oldenburg, Ed Ruscha y Richard Serra.

El autor del Guggenheim lo explicaba así: “Aquellos artistas no se sentían atados por la tradición, no salían de una escuela, no eran en el sentido más ortodoxo, intelectuales profundos. Hacían lo que querían, manipulaban los materiales, no tenían fronteras”. Como resultado de aquello, fueron los materiales los que se convirtieron en su medio de expresión: empezó a utilizar materiales pobres como el cartón bajo la influencia de Rauschenberg, la hoja de metal ondulada o la malla de gallinero transmitiendo esta sensación de novedad y libertad en arquitectura concibiéndola como un arte y proyectando el edificio como si fuese una escultura.

Así, más cerca de los artistas plásticos que de los arquitectos, se constata que este influjo fue decisivo para definir tanto su espíritu como su metodología: la perspectiva multifocal como la materialización de un elemento que se ha contemplado desde todos los puntos de vistas posibles, la asimetría como consecuencia de la eliminación del punto focal único, la inspiración en elementos naturales o de carácter dinámico, la superposición de volúmenes, que generan recovecos y las formas geométricas puras como origen de sus diseños.

En definitiva, podría considerarse a Gehry como un “arquiescultor” que plasma formas curvas peculiares y utiliza materiales inacabados que van desde el chapeado hasta el metal acanalado. El resultado es una confluencia de diferentes formas geométricas así como una utilización creativa de los volúmenes, generando en el espectador sensación de fluidez.

La muestra nos ayuda a comprender los porqués de sus apasionados y ondulantes edificios, pero también sirve para ilustrar que desde la antropología hasta el consumismo, la profunda arquitectura de Gehry afronta muchos temas de una cultura rota y democrática, populista, radical y vitalista y sobre todo, que jamás ha perdido una pizca de su capacidad de experimentación.

