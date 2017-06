Si por casualidad estás o vas a pasar los próximos días por California, tenemos un plan que te volverá a conectar con el grunge… aunque muy parcialmente. Y es que la Gallery 30 South de Pasadena está acogiendo actualmente la exposición Ghost for Sale, una exposición conjunta que reúne obras de Frances Bean Cobain y Lindsey Way.

La primera, evidentemente, te sonará: es la hija de Kurt Cobain y Courtney Love. La segunda, esposa de Gerard Way, otrora líder de My Chemical Romance, pope del emo del siglo XXI. Ambas están presentando su obra nueva, aunque no es ni mucho menos la primera vez que se presentan en una exposición. Sobre todo la hijísima de Kurt y Courtney, que lleva desde 2010 presentando su obra públicamente, cuando perdió la virginidad expositiva en 2010, en la galería La Luz de Jesús bajo el álter ego de Fiddle Tim, ocultando su identidad para evitar prejuicios.

Ahora, ya con todas las pinturas vendidas con precios que oscilan entre los 1200 y los 4500 dólares, el galerista Matt Kennedy, director de la Gallery 30 donde se exhiben actualmente las obras de Cobain y Way, ha resaltado como punto de común la “oscuridad” de las obras y el “uso audaz de materiales mixtos”.

De Frances ha dicho que “su habilidad para usar el color está en sintonía con la de artistas muy establecidos que conocen las reglas y luego las rompen de una manera que tiene sentido; esto empuja la obra hacia adelante. Nunca se ve eso en los artistas jóvenes”. A ver si en algún momento se anima alguna galería española a traer la obra de la heredera en carne viva de la hija definitiva del grunge.

Art Cobain