Ya compraron Pixar, y parece ser que ese imperio absoluto que es Disney podría dar un paso aún más de gigante: según reportó la CNBC hace unos días, está negociando la adquisición de 21st Century Fox: concretamente, compraría los estudios de cine y televisión y las cadenas FX y National Geographic; dejando a la emisora los derechos de Fox News Channel y cadenas derivadas. Es decir, se haría con la mayor parte de los activos de la Fox, y aunque llevan algunas semanas sin reunirse, desde dentro de la cadena aseguran que cada una de las conversaciones han cobrado “cada vez mayor fuerza”.

El problema de esta adquisición, si pensamos en los consumidores, en caso de que este movimiento prospere, es que dentro de los planes de Disney está, además de utilizar uno de los estudios más importantes de la industria audiovisual global, la retirada de todas las producciones de 21st Century Fox que ahora mismo pueden disfrutarse en Netflix de dicha plataforma de video on demand. ¿Por qué? Porque Disney tiene planes de poner en marcha su propia plataforma de streaming.

Y como suele pasar con prácticamente todo, Los Simpsons, la serie-insignia de la Fox y la Nostradamus de la cultura popular, ya se había anticipado a esto muchos años atrás: las predicciones son lo suyo.

With the possibility of 20th Century Fox being sold to Disney, let me be one of the first to point out the Simpsons predicted it: pic.twitter.com/U1uN5VjiEp

