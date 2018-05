No hubo singles antes de que finalmente viese la luz el esperadísimo y enigmático Tranquility Base Hotel & Casino (que desgranamos al dedillo aquí el día de su salida), el álbum más inaccesible de unos Arctic Monkeys que parecen haber claudicado ante la figura de su todopoderoso líder, un Alex Turner que iba a convertir éste en su primer ejercicio largo en solitario (tras aquella banda sonora para Submarine que sirvió como tráiler y boceto de lo que acabaría siendo Suck It And See) pero que acabó siendo el nuevo ejercicio de los de Sheffield como grupo, aunque las aristas de crooner moderno se dejan ver con cada movimiento.

Sin embargo, sí que hay singles una vez lanzado el disco. El primero de ellos es una Four Out Of Five que, posiblemente, sea de las más accesibles y de las que más mantiene ciertos tics de la genética de Arctic Monkeys como banda: riffs circulares, un estribillo marcado, falsetes doblando la voz principal, una batería que también hace un dibujo en consonancia con el riff que domina toda la canción…

Este primer single tiene ahora un videoclip, grabado a pachas por Ben Chapell y Aaron Brown, y tiene como protagonista absoluto a Turner, que apenas comparte plano con sus compañeros con un peinado entre Nick Cave y Alessandro Lequio, hacia el final del videoclip. Unos días antes, la banda también estuvo presentando este single en el late night de Jimmy Fallon, con un Turner sentado frente al piano, lo que seguramente será habitual en la gira que los traerá al Primavera Sound y al Mad Cool dentro de unas semanas.

