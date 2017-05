No analizan huesos ni destripan cadáveres, pero también son forenses. Forenses de la arquitectura, que no se limitan a emitir informes sobre el alcance de un daño en una construcción sino que van mucho más allá. La guerra contemporánea se ha convertido en un asunto urbano. La mayoría de los conflictos actuales tienen lugar en ciudades; la mayoría de los civiles que mueren lo hacen en sus propias casas. Los escenarios urbanos destruidos dejan indicios, huellas y pruebas que pueden ser interpretados para reconstruir, a partir de ellos, relatos del conflicto bélico, violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

En torno a esta reflexión surge el concepto de arquitectura forense (o Forensic Architecture): los edificios se convierten, así en testigos de una nueva forma de violencia y por supuesto, en pruebas del delito. El caso de Jerusalén, por ejemplo, es paradigmático. El gobierno de Israel gira en torno a la arquitectura y el urbanismo; en torno a construir y destruir. No satisfechos con su política de ocupación, ejercen también una arquitectura de la violencia, donde cada elemento está diseñado para garantizar la separación entre las dos partes de la ciudad y perpetuar el control israelí sobre Palestina.

Estos hechos nos plantean una inquietante pregunta: ¿Es suficiente con la existencia de las ONG, de Amnistía Internacional y plataformas como WikiLeaks para detectar y denunciar este tipo de crímenes? Recientemente, un grupo de investigadores y activistas llamados Forensic Architecture decidieron que la respuesta es no, y que son necesarias nuevas formas de vigilancia. Así, trabajaron en un método que se ha convertido en una herramienta decisiva para recabar pruebas de crímenes contra los derechos humanos, y que están sirviendo para su presentación en tribunales internacionales.

La muestra Forensic Architecture, en el MACBA hasta el 15 de octubre, nos habla de cómo lo hicieron, con qué métodos, con qué dificultades y con qué resultados. Además de aportar pruebas en los tribunales internacionales colaborando con numerosos grupos activistas, este grupo no solo ha llamado la atención con nuevos datos sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de estado en todo el planeta, sino que además tiene un enfoque diferente: al contrario de lo que ocurre con los forenses de la policía, para ellos el estado es siempre el presunto criminal.

Pero, ¿de qué va todo esto? ¿Cómo puede utilizarse la arquitectura para defender derechos? No es tan difícil: si un misil se estrella contra una vivienda, la estructura registra ese impacto. Y esos datos, visibles e invisibles, pueden usarse a través de herramientas como la animación o el modelado en 3D para generar todo tipo de pruebas y registros. De este modo, casos como un hospital de Alepo bombardeado por Rusia mientras Moscú mantiene su inocencia, un grupo de emigrantes en patera abandonados a su suerte mientras decenas de barcos cercanos se hacen los suecos o crímenes contra la naturaleza en Indonesia forman parte de este método para investigar recopilar, cartografiar y analizar información sobre conflictos armados o la destrucción medioambiental y poder cotejar con los medios digitales y los testimonios presenciales tan importantes cuando se topan con limitaciones como no poder entrar en los lugares sobre los que investigan, como la Franja de Gaza.

Su objetivo no es otro que examinar cómo se produce la verdad pública, cómo puede utilizarse para combatir la propaganda y los secretos de estado, y cómo denunciar las nuevas formas de violencia que estos estados ejercen. Sus métodos permiten presentar pruebas para establecer cómo, dónde y cuándo se produjeron determinados sucesos. Unos sucesos que las agencias gubernamentales, las grandes corporaciones y por supuesto, los medios, tratan de negar, ocultar o manipular.

Forensis, en la antigua Roma, era el oficial encargado de pregonar los comunicados de interés público en el foro. Lo forense tiene pues una relación directa con el foro, el lugar por antonomasia para el debate público acerca de la política, es decir, del poder y de los modos de ejercerlo. Porque, en su acepción física o metafórica, el foro es también el espacio para la crítica al poder y sus abusos. Así que lo forense, en ese sentido, es algo que conviene preservar contra todo intento silenciarlo.

En este caso hay que tener en cuenta que el investigador de FA no es un tipo desinteresado sino un activista, un ser comprometido. Este colectivo no quiere llegar a una verdad positivista, objetiva y pasiva, en la que uno como investigador entra de forma neutra, sin convicciones sociales y políticas claras. Muy al contrario, se toman en serio la creación de metodologías de análisis como manera de intervenir políticamente en el terreno de los derechos humanos. No usan el arte para reflexionar sobre política, afirma arquitecto israelí e impulsor del proyecto Eyal Weizman; sin embargo ahí están, en el MACBA. Porque el museo representa un foro: un espacio público, de debate, donde la arquitectura forense emerge como una forma de rebeldía; son, sin lugar a dudas, la arquitectura de la resistencia.

Forensic Architecture