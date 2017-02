Encantado de comernos y de que te lo comas. No seáis malpensados: nos referimos a Food to Meet You, el primer magazine digital sobre alimentación, cultura y estilo de vida saludable.

El proyecto de Jordi S. Belda, creador de la web DressLab que consiguió reposicionar el universo de la moda y las tendencias en la bitácora digital, pretende recoger las inquietudes de un movimiento que lleva años cotizando al alza, pero con un objetivo: la gastronomía saludable en los márgenes del consumismo descontrolado actual.

Respondiendo al reclamo que ha surgido en los últimos años de un estilo de vida más sostenible y saludable, el magazine pretende abordar qué comemos, cómo lo hacemos y cómo vivimos. Y lo hará a través de bloques temáticos que profundizarán en áreas como la moda, el estilo de vida, la meditación, la gastronomía, el food design, el mobiliario, los espacios, los eventos y los nombres propios.

Clicar en salud