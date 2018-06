Dave Grohl confiesa cuál es su grupo telonero de Foo Fighters favorito

Pocos trampolines hay más imponentes para un grupo de rock contemporáneo que telonear a los Foo Fighters, posiblemente la banda de rock que mueve más masas en todo el mundo. En estos años, como suele pasar con los grupos de esta dimensión, han contado con nombres conocidos e ilustres del rock, incluso algunos de la misma generación de Dave Grohl, como Josh Homme y sus Queens of the Stone Age o Benjamin Gibbard y sus Death Cab for Cutie; pero también otros nombres conocidos del circuito rockero alternativo internacional como The Kills, The Cribs, Biffy Clyro, Wolf Alice o Kaiser Chiefs.

Sin embargo, a Dave Grohl le ha hecho tilín un grupo en particular, que no es especialmente el más conocido: The Sruts, cuarteto británico etiquetado como glam rock o hard rock que lleva nueve años en escena y, de momento, con solo un disco largo en el mercado, Everybody Wants, publicado hace algo menos de cuatro años. Acerca de ellos, el ex batería de Nirvana dijo:

“Supongo que no reciben mucho amor en Inglaterra, pero en Estados Unidos son el mejor grupo telonero que hemos tenido. Luke Spiller, el cantante, es increíble. Sé y estoy seguro que cuando salga al público en nuestro concierto en Tulsa, Oklahoma, donde nadie ha oído hablar de ellos, y para el final del show tendrá a toda la gente en la palma de su mano. Me encanta ver eso: ver a una audiencia ponerse así no es fácil”

Pupilos favoritos