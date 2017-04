Probablemente nadie después de Mapplethorpe haya fotografiado el cuerpo masculino con la misma fuerza estética y perverso erotismo, aunque son muchos los que han seguido sus pasos. Es el caso del fotógrafo alemán Florian Hetz, aclamado en la escena underground berlinesa como “el futuro del arte alemán queer” por su provocativa y brutal presentación del cuerpo masculino y el sexo homosexual en su forma más cruda.

En su explicito imaginario hardcore, el pulso entre sensualidad y pornografía no da tregua, en su primer libro, The Matter of Abscence, se acumulan de forma intoxicante, escenas de masturbación, penetración anal explicita y sadomasoquismo implícito en una interminable secuencia de cuerpos anónimos. Primeros planos de bocas, lenguas, penes, pliegues, culos y semen junto a planos detalle del vello, la piel y las venas subyacentes conforman una perversa, desafiante y cruda panorámica de la abierta sexualidad que retratan. Para Hetz el poder mostrar el cuerpo masculino sin tabúes es una liberación que contrasta con la censura vivida hasta hace bien poco, aunque siguen cerrándole la cuenta de Instagram cada dos por tres. La razón, aquí:

Florian Hetz