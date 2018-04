“Estaba gritándole a mi padre, y tú me estabas gritando a mí. Puedo sentir tu rabia desde el otro lado del mar. Pensé que estaba volando, pero quizá estaba muriendo esta noche”, canta (o aúlla, casi) una Florence Welch desgarrada y reducida a esas sensaciones entre tensas e íntimamente emocionales que tan bien sabe imprimir en el cancionero de Florence + The Machine.

En este caso, a través de Sky Full of Song, un nuevo corte con el que aún juega al despiste, ya que sabemos que se publicará en formato single de cara al próximo Record Store Day del próximo fin de semana, pero sin confirmar ni desmentir que formará parte de un nuevo álbum, el que haga las veces de sucesor de How Big, How Blue, How Beautiful que vio la luz hace ya tres años y que, presumiblemente, debería ver la luz antes de verano, momento en que pateará escenarios de festivales de todo el mundo, incluido el Bilbao BBK Live.

Además, este nuevo single llega tan solo unos días después de que aterrizase en plataformas digitales su particular versión de Tiny Dancer, una de las canciones más conocidas de la primera época de Elton John, y que formó parte de Madman Across the Water, un disco que publicó en 1971 y que encontró en este uno de los singles más radiados de aquel álbum, cuando tan solo llevaba poco más de un lustro en la música.

Esta canción formará parte de un magno trabajo en el que artistas como Florence, The Killers, Lady Gaga, Alessia Cara, P!nk o Logic, entre otros.

Nueva Florencia